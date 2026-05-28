Alors que Casemiro, l’expérimenté international brésilien, s’apprête à quitter le « Théâtre des rêves » en tant qu’agent libre, les Red Devils doivent impérativement injecter du sang neuf au milieu de terrain. Michael Carrick a pour mission de bâtir un effectif capable de briguer le titre de Premier League.

Plusieurs profils ont déjà retenu l’attention du service de recrutement des Red Devils, qui privilégient des joueurs ayant fait leurs preuves au plus haut niveau anglais. Des discussions seraient même en cours avec plusieurs clubs rivaux.

Elliot Anderson, de Nottingham Forest, séduit déjà plusieurs clubs mancuniens, tandis qu’Adam Wharton, à Crystal Palace, a suffisamment démontré son potentiel pour être prêt à franchir un palier. À Newcastle, les situations de Sandro Tonali et de Bruno Guimaraes font l’objet de spéculations.

Les Red Devils pourraient toutefois se tourner vers Brighton lors du prochain mercato. Ils avaient déjà tenté, sans succès, de recruter Yasin Ayari, qui s’est immédiatement imposé à l’Amex Stadium après son arrivée en 2023.