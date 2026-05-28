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Pourquoi Carlos Baleba serait une « bonne recrue » pour Manchester United : l’ancien milieu des Red Devils, Eric Djemba-Djemba, prend l’exemple de Bruno Fernandes pour expliquer en quoi la star camerounaise peut encore s’améliorer
Options au milieu de terrain : les noms cités pour Manchester United
Alors que Casemiro, l’expérimenté international brésilien, s’apprête à quitter le « Théâtre des rêves » en tant qu’agent libre, les Red Devils doivent impérativement injecter du sang neuf au milieu de terrain. Michael Carrick a pour mission de bâtir un effectif capable de briguer le titre de Premier League.
Plusieurs profils ont déjà retenu l’attention du service de recrutement des Red Devils, qui privilégient des joueurs ayant fait leurs preuves au plus haut niveau anglais. Des discussions seraient même en cours avec plusieurs clubs rivaux.
Elliot Anderson, de Nottingham Forest, séduit déjà plusieurs clubs mancuniens, tandis qu’Adam Wharton, à Crystal Palace, a suffisamment démontré son potentiel pour être prêt à franchir un palier. À Newcastle, les situations de Sandro Tonali et de Bruno Guimaraes font l’objet de spéculations.
Les Red Devils pourraient toutefois se tourner vers Brighton lors du prochain mercato. Ils avaient déjà tenté, sans succès, de recruter Yasin Ayari, qui s’est immédiatement imposé à l’Amex Stadium après son arrivée en 2023.
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Baleba serait-il un renfort judicieux pour les Red Devils ?
Baleba représenterait une cible plus abordable pour les Red Devils, en raison des coûts de transfert réclamés pour d’autres joueurs. Interrogé par GOAL sur la pertinence d’un tel recrutement, Djemba-Djemba – en partenariat avec Betinia – a répondu : « Pour moi, oui, pourquoi pas ?
C’est un jeune milieu de terrain box-to-box, il joue régulièrement à Brighton depuis trois ans et il connaît parfaitement la Premier League. Pour moi, c’est une bonne signature. Maintenant, c’est à Manchester United et à Michael Carrick de décider, mais je pense que ce serait un bon choix. »
Dans quels domaines le joueur international camerounais Baleba peut-il encore s’améliorer ?
Baleba constituerait un renfort idéal pour le présent comme pour l’avenir à Old Trafford, puisqu’il n’a que 22 ans. Son jeu recèle encore un immense potentiel et le jeune homme élever son niveau de performance quand il s’agit de rivaliser au plus haut niveau.
Interrogé sur les axes d’amélioration de Baleba, Djemba-Djemba a répondu en citant l’actuel capitaine de United comme modèle : « Il doit encore travailler son tempo, à l’image de Casemiro ou Fede Valverde, mais il a le temps d’apprendre : à 22 ans, il a toute la marge de progression nécessaire. À Manchester United, les exigences sont élevées et l’adaptation doit être rapide. Si Baleba rejoint les Red Devils, il franchira un nouveau cap.
« Il doit apprendre à imposer son rythme, à gérer le match et à conserver le ballon, à l’image de Bruno Fernandes : observez sa maîtrise, il dicte le tempo, c’est un roi, un chef d’orchestre. Baleba possède ces qualités et, selon moi, il continuera de progresser. »
- AFP
Carrick s'apprête à se lancer sur le marché des transferts estival
Baleba est avant tout un milieu défensif, dans la veine de Casemiro, plutôt qu’un meneur de jeu à la Fernandes. Il peut néanmoins s’inspirer du Portugais, fraîchement entré dans l’histoire avec 21 passes décisives en une seule saison de Premier League, pour apprendre à optimiser son potentiel.
Carrick sait qu’il doit recruter un autre milieu dynamique pour combler les lacunes au cœur de son équipe, aux côtés de Fernandes et de Kobbie Mainoo. Reste à savoir quelle stratégie il adoptera lors du mercato pour attirer un nouveau récupérateur de ballon chez les Red Devils.