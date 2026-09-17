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Pourquoi Carlos Baleba, à 70 millions de livres sterling, pourrait être la réponse aux difficultés défensives de Manchester United, alors qu’un ancien arrière latéral des Red Devils évoque un changement tactique
Manchester United n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois cette saison
Ce renfort pourrait ne pas arriver avant la première trêve internationale de la saison 2026-2027, alors que United n’a plus qu’un seul match à disputer avant l’arrêt des compétitions nationales pendant trois semaines. Cette rencontre aura lieu dimanche sur le terrain de Fulham.
L’équipe de Michael Carrick aborde ce rendez-vous avec une confiance collective ébranlée par deux défaites de suite. Un revers dans le derby face à City, dans des circonstances controversées, a d’abord été concédé dans des circonstances controversées, avant une élimination à domicile en Carabao Cup.
United menait 2-0 son match du troisième tour contre Brighton après seulement 10 minutes de jeu, mais a subi un effondrement spectaculaire en seconde période alors que d’énormes brèches se sont ouvertes dans une défense à quatre largement remaniée.
Si Carrick a fait tourner son effectif lors de cette rencontre, des joueurs comme Harry Maguire, Lisandro Martinez et Luke Shaw n’ont pas été beaucoup plus convaincants, la défense de Manchester United ayant été battue à sept reprises en quatre matches de Premier League. Son seul clean sheet de la saison a été enregistré lors d’une victoire en Ligue des champions contre Sabah.
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Baleba peut-il être la réponse aux problèmes de Manchester United ?
Baleba pourrait aider à endiguer le flot d’attaques adverses qui transpercent le milieu de terrain, le combatif joueur de 22 ans apportant une énergie et une ténacité précieuses pour occuper un rôle de sentinelle.
Interrogé en exclusivité par GOAL avec l’aimable concours de Free Bets, le site des meilleurs sites de paris, Simpson a déclaré, lorsqu’on lui a demandé comment United pouvait colmater certaines brèches préoccupantes : « Je pense qu’on va avoir besoin de Baleba, même si j’aime Youri [Tielemans] et Kobbie [Mainoo].
« Je pense qu’avec le ballon, à eux trois, il n’y a pas mieux, Kobbie, Youri et Bruno [Fernandes]. Tous les trois, à l’entraînement, ils seront incroyables avec le ballon, alors que sans lui, c’est là, je pense, que le quatuor défensif souffre. Devant eux, ils n’ont pas cette protection, donc ils sont davantage exposés. C’est probablement pour ça que Baleba sera nécessaire. »
Amorim a obstinément privilégié des pistons dans son système
United a résisté à toute envie de renforcer son secteur défensif pendant le mercato estival, ou n’a pas pu identifier des renforts adaptés au bon prix, et est revenu à une ligne traditionnelle à quatre après avoir vu son ancien entraîneur Ruben Amorim s’obstiner avec une défense à trois centraux et des pistons.
À propos de cet ajustement tactique et de la question de savoir si certains recrutements ont été réalisés pour s’adapter à un système qui n’est plus en place, l’ancien latéral droit de United, Simpson, a déclaré : « [Diogo] Dalot jouait piston gauche, [Patrick] Dorgu jouait piston droit, [Noussair] Mazraoui jouait piston.
« Dorgu, je comprends ce que vous dites, il a probablement été recruté comme piston, mais je ne pense pas qu’il en soit un. Je pense qu’il y a des profils de joueurs bien précis pour tenir ce rôle, et je ne sais pas si c’est leur cas.
« Je pense qu’il est trop brut pour être un piston solide capable d’enchaîner les allers-retours. Dans le dernier tiers, il peut faire parler ses qualités et parfois ne pas être assez attentif derrière. Dalot, offensivement, il se projette, mais je ne dirais pas que sa qualité dans le dernier tiers est exceptionnelle. On n’associe pas vraiment Dalot à un centre fouetté dans la surface dans le dernier tiers, à un contrôle puis à ce geste. Il est d’une condition physique irréprochable. Mazraoui est un latéral défensif, ce que j’étais moi-même. Je pense simplement que Luke ne peut pas en faire autant. »
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Manchester United cherchera-t-il à dépenser de nouveau lors du mercato de janvier ?
Manchester United pourrait de nouveau chercher de l’inspiration sur le marché des transferts en janvier, mais doit d’abord traverser l’automne, le début de l’hiver puis atteindre la nouvelle année avant de pouvoir renforcer encore son effectif.
Baleba, une fois totalement remis du problème aux ligaments de la cheville qui le freine, pourrait s’avérer être la solution recherchée par Carrick et ses collaborateurs, mais le consensus général est que des renforts sont nécessaires pour redevenir un candidat sérieux aux trophées les plus prestigieux.
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