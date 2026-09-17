Ce renfort pourrait ne pas arriver avant la première trêve internationale de la saison 2026-2027, alors que United n’a plus qu’un seul match à disputer avant l’arrêt des compétitions nationales pendant trois semaines. Cette rencontre aura lieu dimanche sur le terrain de Fulham.

L’équipe de Michael Carrick aborde ce rendez-vous avec une confiance collective ébranlée par deux défaites de suite. Un revers dans le derby face à City, dans des circonstances controversées, a d’abord été concédé dans des circonstances controversées, avant une élimination à domicile en Carabao Cup.

United menait 2-0 son match du troisième tour contre Brighton après seulement 10 minutes de jeu, mais a subi un effondrement spectaculaire en seconde période alors que d’énormes brèches se sont ouvertes dans une défense à quatre largement remaniée.

Si Carrick a fait tourner son effectif lors de cette rencontre, des joueurs comme Harry Maguire, Lisandro Martinez et Luke Shaw n’ont pas été beaucoup plus convaincants, la défense de Manchester United ayant été battue à sept reprises en quatre matches de Premier League. Son seul clean sheet de la saison a été enregistré lors d’une victoire en Ligue des champions contre Sabah.