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Pourquoi Bukayo Saka, auteur d'un triplé, n'a-t-il pas joué davantage avec l'Angleterre ? La star d'Arsenal affirme avoir été « en forme », tandis que Thomas Tuchel explique pourquoi il n'a pas été retenu pour la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Argentine
Saka s'illustre et guide l'Angleterre vers la médaille de bronze
L'Angleterre a décroché son meilleur classement en Coupe du monde depuis 1966 grâce à une victoire chaotique 6-4 contre la France lors du match pour la troisième place, mais c'est Saka qui a fait la une des journaux. La star d'Arsenal a inscrit un triplé d'une efficacité redoutable, dont deux superbes buts en première mi-temps, rappelant à tous son importance au sein de l'équipe nationale.
Interrogé par la BBC après le coup de sifflet final, l’ailier a reconnu qu’il aurait aimé être davantage impliqué en phase à élimination directe. Interrogé sur son rôle limité au tour précédent, il a répondu avec détermination : « Bien sûr, j’aurais adoré jouer davantage. Mais ce n’est évidemment pas le moment d’en parler maintenant. J’essaie de m’exprimer sur le terrain. Passons à autre chose. »
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Tuchel explique les raisons tactiques de son exclusion en demi-finale
La décision d’aligner Morgan Rogers à la place de Saka lors de la demi-finale perdue a suscité de vives réactions chez les supporters comme chez les observateurs. Tuchel a assumé son choix, expliquant qu’il s’était appuyé sur une intuition plutôt que sur une remise en question des qualités du joueur d’Arsenal. L’entraîneur allemand a justifié son raisonnement en déclarant : « Il a tout fait comme il fallait. J’ai simplement eu le sentiment, lors de la demi-finale, que Morgan Rogers allait être à l’origine de quelque chose d’exceptionnel. C’est tout. »
Le technicien allemand a également détaillé les difficultés rencontrées lors de cette demi-finale à haute intensité face aux futurs finalistes, pointant le lourd tribut physique payé par ses joueurs. « La rencontre contre l’Argentine a été si exigeante que nous avons dû effectuer des changements à cause des crampes et du rythme imposé », a-t-il expliqué. « Bukayo a prouvé qu’il était un joueur clé, cela n’a jamais été un sujet de doute. Je ne savais même pas qu’il avait marqué un triplé contre la France. »
La star d’Arsenal écarte les doutes sur sa condition physique
Les rumeurs allaient bon train : Bukayo Saka traînerait une blessure persistante après une saison éprouvante en Premier League et en Ligue des champions sous les couleurs d’Arsenal. L’ailier n’a pas été titularisé en début de phase de groupes, un problème physique ayant entaché ses deux derniers mois avec son club.
Les statistiques le prouvent : même à 100 % de ses capacités, Saka demeurait le joueur le plus créatif de l’équipe d’Angleterre. À l’approche des quarts de finale, il avait déjà délivré trois passes décisives en seulement 192 minutes de jeu.
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Réduire l'écart avec l'élite mondiale
Tuchel garde confiance en la progression de l’Angleterre sous son égide. La victoire contre la France a été perçue comme une étape symbolique vers la capacité à rivaliser avec les cadors du football international, même si la douleur de la demi-finale reste vive. Tuchel a déclaré : « Nous avons la capacité de réduire l’écart. Ils ont la capacité de l’élargir à nouveau. Il y a huit ans, ils étaient champions du monde, il y a quatre ans, ils étaient en finale de la Coupe du monde et en finale de la Ligue des Nations. Il y a un léger écart, mais nous voulons le combler. »
Malgré les critiques sur sa gestion tactique de joueurs comme Saka, l’entraîneur a réaffirmé sa motivation : « J’ai dit samedi que ce match était la première étape pour combler l’écart. Nous l’avons fait. Nous les avons battus. Maintenant, place à l’Espagne en Ligue des Nations. »
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