Pourquoi Bukayo Saka, auteur d'un triplé, n'a-t-il pas joué davantage avec l'Angleterre ? La star d'Arsenal affirme avoir été « en forme », tandis que Thomas Tuchel explique pourquoi il n'a pas été retenu pour la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Argentine

L'Angleterre a décroché son meilleur classement en Coupe du monde depuis 1966 grâce à une victoire chaotique 6-4 contre la France lors du match pour la troisième place, mais c'est Saka qui a fait la une des journaux. La star d'Arsenal a inscrit un triplé d'une efficacité redoutable, dont deux superbes buts en première mi-temps, rappelant à tous son importance au sein de l'équipe nationale.

Interrogé par la BBC après le coup de sifflet final, l’ailier a reconnu qu’il aurait aimé être davantage impliqué en phase à élimination directe. Interrogé sur son rôle limité au tour précédent, il a répondu avec détermination : « Bien sûr, j’aurais adoré jouer davantage. Mais ce n’est évidemment pas le moment d’en parler maintenant. J’essaie de m’exprimer sur le terrain. Passons à autre chose. »