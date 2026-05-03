Pourquoi Bukayo Saka a-t-il été remplacé à la mi-temps après avoir marqué lors de la victoire d'Arsenal contre Fulham ? Mikel Arteta explique ce remplacement

Bien que Bukayo Saka ait été décisif, Mikel Arteta a décidé de le remplacer à la mi-temps pour préserver sa condition à long terme, après une longue période d’absence. L’entraîneur d’Arsenal a justifié ce choix auprès des médias : « Nous n’avions pas le choix : il avait joué une trentaine de minutes à Madrid, et là, il en a joué 45. Nous devons augmenter progressivement sa charge de travail, mais nous devons rester prudents car nous avons besoin de lui sur le terrain. »

Concernant la guérison de Saka après ses problèmes persistants au tendon d’Achille, Arteta a ajouté : « Je pense que la douleur a disparu et qu’elle constituait évidemment un facteur limitant pour certaines de ses actions. Aujourd’hui, il se sentait à l’aise, détendu, et je pense que nous avons retrouvé le Bukayo dont nous avons besoin. »