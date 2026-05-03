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Pourquoi Bukayo Saka a-t-il été remplacé à la mi-temps après avoir marqué lors de la victoire d'Arsenal contre Fulham ? Mikel Arteta explique ce remplacement
Les Gunners prennent les commandes de la course au titre.
Arsenal a porté son avance en tête de la Premier League à six points grâce à une première mi-temps dominatrice face à Fulham à l'Emirates Stadium. Saka, qui effectuait son premier match en tant que titulaire depuis mars après une blessure au tendon d'Achille, a offert le premier but à Viktor Gyokeres avant de doubler l'avance lui-même d'une frappe précise. Un deuxième but de Gyokeres dans le temps additionnel a porté le score à 3-0, permettant à Arteta de faire tourner son effectif à la mi-temps afin de ménager ses joueurs clés en vue des prochains engagements européens.
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Gestion de la charge
Bien que Bukayo Saka ait été décisif, Mikel Arteta a décidé de le remplacer à la mi-temps pour préserver sa condition à long terme, après une longue période d’absence. L’entraîneur d’Arsenal a justifié ce choix auprès des médias : « Nous n’avions pas le choix : il avait joué une trentaine de minutes à Madrid, et là, il en a joué 45. Nous devons augmenter progressivement sa charge de travail, mais nous devons rester prudents car nous avons besoin de lui sur le terrain. »
Concernant la guérison de Saka après ses problèmes persistants au tendon d’Achille, Arteta a ajouté : « Je pense que la douleur a disparu et qu’elle constituait évidemment un facteur limitant pour certaines de ses actions. Aujourd’hui, il se sentait à l’aise, détendu, et je pense que nous avons retrouvé le Bukayo dont nous avons besoin. »
Un retour en forme qui intervient à un moment crucial
Le retour de Saka dans le onze de départ est intervenu au moment le plus crucial de la saison, apportant l’étincelle créative qui avait manqué pendant son absence. Arteta a salué l’impact et la force mentale de l’ailier, alors que le club vise un doublé historique : « Il a vraiment fait la différence », a souligné l’Espagnol. « Il a réalisé deux actions décisives et nous savons de quoi il est capable. Il est revenu au moment le plus crucial de la saison, en pleine forme, l’esprit frais et la soif de victoire à son maximum. Je pense qu’il avait besoin d’une performance comme celle-ci pour peser sur le groupe ; c’est une excellente base pour mardi. »
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En quête de gloire européenne et nationale
Le club londonien se concentre désormais sur le match retour décisif de la demi-finale de la Ligue des champions, mardi contre l’Atlético de Madrid, après un premier acte conclu sur le score de 1-1. Une fois cet rendez-vous européen digéré, un derby londonien contre West Ham les attend, alors qu’ils cherchent à préserver leur mince avance sur Manchester City dans la course au titre. À trois journées de la clôture de la Premier League, les Gunners peuvent décrocher un premier sacre national depuis plus de vingt ans tout en visant une première finale de Ligue des champions depuis 2006.