Pourquoi Barcelone sera contraint de quitter à nouveau le Camp Nou la saison prochaine après l’approbation d’un financement de 510 millions d’euros

Les dirigeants du club ont détaillé la manière dont ce capital complémentaire sera structuré afin de finaliser les infrastructures essentielles du stade et la modernisation technologique. En détaillant ce mécanisme à plusieurs étapes dans un communiqué officiel, Barcelone a annoncé : « L'opération est structurée en deux composantes. »

En exposant la répartition financière et les instruments de marché correspondants, le club a expliqué : « La première tranche se compose de 300 millions d'euros, ce qui permettra l'achèvement du Camp Nou, un projet dont l'ampleur a été considérablement élargie par rapport aux plans initiaux grâce à l'intégration de nouvelles installations, de nouveaux services et de nouvelles solutions technologiques. La deuxième composante se compose de 210 millions d'euros, à obtenir via deux émissions de Media Notes de 105 millions d'euros chacune. La première a été émise en juillet 2026, tandis que la seconde est prévue pour octobre ou novembre 2026. »

Cette dernière vague d'emprunt porte le coût total projeté de l'ambitieux réaménagement du stade à près de 2 milliards d'euros (1,7 milliard de livres sterling / 2,3 milliards de dollars).