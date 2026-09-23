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Pourquoi Barcelone sera contraint de quitter à nouveau le Camp Nou la saison prochaine après l’approbation d’un financement de 510 millions d’euros
Les Blaugrana contraints à un déménagement temporaire
Barcelone devra à nouveau quitter temporairement le Camp Nou la saison prochaine après l’approbation d’un nouveau financement de 510 millions d’euros (438 M£/584 M$) pour installer le toit du stade. Le trésorier du club, Ferran Olive, a confirmé que l’équipe première retournera au stade olympique de Montjuïc pendant la durée des importants travaux. Les dirigeants estiment que le Barça ne fera son retour définitif dans son enceinte emblématique qu’en janvier 2028.
- CordonPress
Le conseil d’administration confirme un plan de financement échelonné
Des retards répétés dans les travaux ont contraint la direction à prendre des mesures financières décisives pour maintenir sur les rails l’ambitieux réaménagement de l’Espai Barca. Lors d’un vote crucial ce week-end, les socios du club ont officiellement ratifié le nouveau plan de financement afin de compenser les répercussions financières croissantes provoquées par les retards du projet. Barcelone a précisé que cette injection de capitaux était nécessaire pour « couvrir l’impact économique causé par les retards dans l’exécution du projet ».
L’escalade des coûts fait grimper les dépenses totales
Les dirigeants du club ont détaillé la manière dont ce capital complémentaire sera structuré afin de finaliser les infrastructures essentielles du stade et la modernisation technologique. En détaillant ce mécanisme à plusieurs étapes dans un communiqué officiel, Barcelone a annoncé : « L'opération est structurée en deux composantes. »
En exposant la répartition financière et les instruments de marché correspondants, le club a expliqué : « La première tranche se compose de 300 millions d'euros, ce qui permettra l'achèvement du Camp Nou, un projet dont l'ampleur a été considérablement élargie par rapport aux plans initiaux grâce à l'intégration de nouvelles installations, de nouveaux services et de nouvelles solutions technologiques. La deuxième composante se compose de 210 millions d'euros, à obtenir via deux émissions de Media Notes de 105 millions d'euros chacune. La première a été émise en juillet 2026, tandis que la seconde est prévue pour octobre ou novembre 2026. »
Cette dernière vague d'emprunt porte le coût total projeté de l'ambitieux réaménagement du stade à près de 2 milliards d'euros (1,7 milliard de livres sterling / 2,3 milliards de dollars).
- Box to Box Pictures
Une arène modernisée attend une finale de gala
La capacité actuelle les jours de match s’élève à 62 000 places, même si ce chiffre passera à 75 000 cette saison avec la réouverture progressive du troisième niveau. Barcelone accueillera de nouveau 95 000 spectateurs en janvier 2028 avant que la capacité n’atteigne un pic de 105 000 places pour la saison 2028-2029. Le projet achevé affichera immédiatement toute sa grandeur aux yeux du monde, ayant déjà été choisi par l’UEFA pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2029.
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