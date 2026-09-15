Pourquoi aucun club de Premier League n’a tenté le pari Victor Osimhen ? Andy Cole évoque cette surprenante anomalie du marché des transferts après les liens avec Chelsea et Manchester United

Plusieurs anciennes gloires de United ont exhorté Manchester United à passer à l’action pour Osimhen. Patrice Evra a récemment déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il fallait à Old Trafford : « Un attaquant, quelqu’un qui marque. Je pense que c’est ce que je regarde. C’est pour cela que, pour moi, Osimhen est le meilleur. Il est l’exemple parfait. »

Un homme qui connaît parfaitement l’art de marquer, l’ancien international français Louis Saha, avait déjà dit à propos de l’idée de voir United recruter un international nigérian prolifique : « J’aime vraiment beaucoup Victor Osimhen. Il a clairement le caractère, il a la qualité. Il a aussi un très bon vécu européen : il a été un succès en France, il a été champion d’Italie avec Naples et il est parti en Turquie, à Galatasaray, où il a été brillant, un transfert qu’il ne voulait probablement pas, soyons honnêtes.

« Il a marqué des buts à tous les niveaux. Il a de l’expérience en Ligue des champions et, en plus, il a le type de personnalité et de charisme dont cet effectif de United pourrait vraiment bénéficier.

« Je pense qu’il serait une recrue capable de tout transformer pour Manchester United. Si l’on pense à la pression qu’il avait à Naples, en menant le club à son premier titre en 33 ans, alors c’est l’homme parfait pour mener l’attaque de Manchester United. Je pense qu’il aurait un énorme impact à United. J’aimerais beaucoup voir les dirigeants du club passer à l’action pour lui, je pense qu’il est exactement ce dont nous avons besoin. »