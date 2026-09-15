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Pourquoi aucun club de Premier League n’a tenté le pari Victor Osimhen ? Andy Cole évoque cette surprenante anomalie du marché des transferts après les liens avec Chelsea et Manchester United
Le parcours d'Osimhen dans le football européen
Après avoir débuté en Europe à Wolfsburg, la superstar nigériane Osimhen a eu son premier véritable impact lors d’un prêt à Charleroi, en Belgique. Il a ensuite réalisé une campagne 2019-2020 productive à Lille, en France, avant de décrocher un transfert très médiatisé à Naples.
Il a savouré le sacre en Serie A en Italie, trouvant le chemin des filets à 31 reprises sur l’ensemble de la saison 2022-2023, et il a été dit que plusieurs grands clubs de Premier League jetaient régulièrement leur dévolu sur lui.
Manchester United, Liverpool, Arsenal et Chelsea auraient tous envisagé de passer à l’action pour Osimhen. Il évolue désormais en Turquie, à Galatasaray, où ses remarquables performances individuelles lui ont permis d’inscrire 65 buts en 78 apparitions.
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Osimhen serait-il parfait pour la Premier League ?
À 27 ans, il semble posséder tous les attributs, vitesse, puissance et sens du but, qui lui permettraient de s'épanouir dans l'élite anglaise. Lorsque cette suggestion a été soumise à Cole, le vainqueur du triplé de 1999, qui s'exprimait en association avec Unibet online casino, a déclaré à GOAL : « Il les a. Il marque des buts. Il a marqué des buts en Italie et il marque aussi des buts en Turquie.
« Mais, vous savez, ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs différents dans la signature d'un joueur provenant d'un pays donné. Il n'y a pas que le salaire ou l'indemnité de transfert. Il peut y avoir beaucoup de choses différentes qui entrent en jeu. S'il vient en Premier League, ce qui, je pense, lui conviendrait très bien, on ne sait jamais où il ira. »
Manchester United exhorté à passer à l’action pour Osimhen
Plusieurs anciennes gloires de United ont exhorté Manchester United à passer à l’action pour Osimhen. Patrice Evra a récemment déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il fallait à Old Trafford : « Un attaquant, quelqu’un qui marque. Je pense que c’est ce que je regarde. C’est pour cela que, pour moi, Osimhen est le meilleur. Il est l’exemple parfait. »
Un homme qui connaît parfaitement l’art de marquer, l’ancien international français Louis Saha, avait déjà dit à propos de l’idée de voir United recruter un international nigérian prolifique : « J’aime vraiment beaucoup Victor Osimhen. Il a clairement le caractère, il a la qualité. Il a aussi un très bon vécu européen : il a été un succès en France, il a été champion d’Italie avec Naples et il est parti en Turquie, à Galatasaray, où il a été brillant, un transfert qu’il ne voulait probablement pas, soyons honnêtes.
« Il a marqué des buts à tous les niveaux. Il a de l’expérience en Ligue des champions et, en plus, il a le type de personnalité et de charisme dont cet effectif de United pourrait vraiment bénéficier.
« Je pense qu’il serait une recrue capable de tout transformer pour Manchester United. Si l’on pense à la pression qu’il avait à Naples, en menant le club à son premier titre en 33 ans, alors c’est l’homme parfait pour mener l’attaque de Manchester United. Je pense qu’il aurait un énorme impact à United. J’aimerais beaucoup voir les dirigeants du club passer à l’action pour lui, je pense qu’il est exactement ce dont nous avons besoin. »
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Arsenal pourrait-il raviver son intérêt pour cet attaquant nigérian ?
Ce conseil est tombé dans l’oreille d’un sourd, Rio Ferdinand étant un autre à avoir vanté les nombreuses qualités d’Osimhen, alors que United a tourné son attention vers d’autres pistes et ne compte désormais que Benjamin Sesko comme seul véritable n°9 dans son effectif.
Il se peut que le supposé intérêt pour Osimhen soit relancé à un moment donné, tandis que d’autres, comme Arsenal, champion en titre de Premier League, pourraient se pencher de nouveau sur le cas d’un joueur qui a déjà fait ses preuves lors des prochains mercatos.
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