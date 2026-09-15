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Victor Osimhen Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton

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Pourquoi aucun club de Premier League n’a tenté le pari Victor Osimhen ? Andy Cole évoque cette surprenante anomalie du marché des transferts après les liens avec Chelsea et Manchester United

V. Osimhen
Manchester United
Premier League
Arsenal
Galatasaray
Nigéria
Chelsea

Victor Osimhen a été lié à plusieurs équipes de Premier League au fil des ans, mais aucun transfert n’a jamais été finalisé. L’ancien attaquant de Manchester United Andy Cole, alors que Manchester United est régulièrement crédité d’un intérêt, a expliqué à GOAL pourquoi un accord qui semble tout à fait logique pour des équipes en Angleterre n’a jamais été bouclé.

  • Le parcours d'Osimhen dans le football européen

    Après avoir débuté en Europe à Wolfsburg, la superstar nigériane Osimhen a eu son premier véritable impact lors d’un prêt à Charleroi, en Belgique. Il a ensuite réalisé une campagne 2019-2020 productive à Lille, en France, avant de décrocher un transfert très médiatisé à Naples.

    Il a savouré le sacre en Serie A en Italie, trouvant le chemin des filets à 31 reprises sur l’ensemble de la saison 2022-2023, et il a été dit que plusieurs grands clubs de Premier League jetaient régulièrement leur dévolu sur lui.

    Manchester United, Liverpool, Arsenal et Chelsea auraient tous envisagé de passer à l’action pour Osimhen. Il évolue désormais en Turquie, à Galatasaray, où ses remarquables performances individuelles lui ont permis d’inscrire 65 buts en 78 apparitions.

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  • Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty

    Osimhen serait-il parfait pour la Premier League ?

    À 27 ans, il semble posséder tous les attributs, vitesse, puissance et sens du but, qui lui permettraient de s'épanouir dans l'élite anglaise. Lorsque cette suggestion a été soumise à Cole, le vainqueur du triplé de 1999, qui s'exprimait en association avec Unibet online casino, a déclaré à GOAL : « Il les a. Il marque des buts. Il a marqué des buts en Italie et il marque aussi des buts en Turquie.

    « Mais, vous savez, ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs différents dans la signature d'un joueur provenant d'un pays donné. Il n'y a pas que le salaire ou l'indemnité de transfert. Il peut y avoir beaucoup de choses différentes qui entrent en jeu. S'il vient en Premier League, ce qui, je pense, lui conviendrait très bien, on ne sait jamais où il ira. »

  • Manchester United exhorté à passer à l’action pour Osimhen

    Plusieurs anciennes gloires de United ont exhorté Manchester United à passer à l’action pour Osimhen. Patrice Evra a récemment déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il fallait à Old Trafford : « Un attaquant, quelqu’un qui marque. Je pense que c’est ce que je regarde. C’est pour cela que, pour moi, Osimhen est le meilleur. Il est l’exemple parfait. »

    Un homme qui connaît parfaitement l’art de marquer, l’ancien international français Louis Saha, avait déjà dit à propos de l’idée de voir United recruter un international nigérian prolifique : « J’aime vraiment beaucoup Victor Osimhen. Il a clairement le caractère, il a la qualité. Il a aussi un très bon vécu européen : il a été un succès en France, il a été champion d’Italie avec Naples et il est parti en Turquie, à Galatasaray, où il a été brillant, un transfert qu’il ne voulait probablement pas, soyons honnêtes.

    « Il a marqué des buts à tous les niveaux. Il a de l’expérience en Ligue des champions et, en plus, il a le type de personnalité et de charisme dont cet effectif de United pourrait vraiment bénéficier.

    « Je pense qu’il serait une recrue capable de tout transformer pour Manchester United. Si l’on pense à la pression qu’il avait à Naples, en menant le club à son premier titre en 33 ans, alors c’est l’homme parfait pour mener l’attaque de Manchester United. Je pense qu’il aurait un énorme impact à United. J’aimerais beaucoup voir les dirigeants du club passer à l’action pour lui, je pense qu’il est exactement ce dont nous avons besoin. »

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  • Victor Osimhen Nigeria 2024Getty

    Arsenal pourrait-il raviver son intérêt pour cet attaquant nigérian ?

    Ce conseil est tombé dans l’oreille d’un sourd, Rio Ferdinand étant un autre à avoir vanté les nombreuses qualités d’Osimhen, alors que United a tourné son attention vers d’autres pistes et ne compte désormais que Benjamin Sesko comme seul véritable n°9 dans son effectif.

    Il se peut que le supposé intérêt pour Osimhen soit relancé à un moment donné, tandis que d’autres, comme Arsenal, champion en titre de Premier League, pourraient se pencher de nouveau sur le cas d’un joueur qui a déjà fait ses preuves lors des prochains mercatos.