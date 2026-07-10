Interrogé sur le joueur qu’il aimerait voir débarquer en cas de départ, l’ancien attaquant de Villa, Collymore – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via BetGoodwin – a déclaré : « C’est une question difficile. Villa doit respecter le PSR, donc une grande partie de l’argent servira à cet effet.

« En réalité, Aston Villa chercherait à remplacer Morgan Rogers par un milieu excentré doté d’une vitesse fulgurante. Ce qui a manqué à Villa sur les ailes, ce sont des joueurs capables de se démarquer. Ils ont essayé Evann Guessand, sans succès, et il a été prêté à Crystal Palace. Ils ont également laissé partir Leon Bailey et Donyell Malen – certes, ce dernier est un attaquant, mais sa vitesse peut prendre les défenseurs à revers.

« Je ne vois donc pas des joueurs du calibre de Foden ou Eze débarquer ; je mise plutôt sur des éléments méconnus de Bundesliga ou de Serie A, âgés de 21, 22 ou 23 ans, que Unai Emery pourra faire progresser.

« Je ne vois pas de scénario où un joueur vedette, comme lorsque Marcus Rashford est arrivé en prêt, pourrait justifier un salaire élevé pendant une courte période. Villa veut avant tout construire la prochaine génération de l’équipe et je ne vois pas, avec tout le respect que je leur dois, comment des joueurs en surnombre, payés des salaires colossaux, pourraient s’intégrer dans le système d’Unai Emery. Le profil de Morgan Rogers, arrivé de Middlesbrough après plusieurs années de suivi, illustre parfaitement cette approche : un joueur identifié tôt, acquis au bon prix et au bon moment, et susceptible d’être développé.

« C’est exactement le profil que Villa ciblera : un élément à potentiel plutôt qu’un joueur confirmé réclamant un salaire élevé. »