Getty/GOAL
Traduit par
Pourquoi Aston Villa ne devrait pas s’activer pour Phil Foden ni Eberechi Eze, même en cas de départ de Morgan Rogers contre 130 millions de livres sterling – Stan Collymore éclaire les coulisses du mercato villan
Arsenal explore d’autres options après les rumeurs concernant Rogers
Aston Villa pourrait trouver un moyen de conserver Jack Grealish – actuellement engagé en Coupe du monde – dans ses West Midlands natals. Arsenal aurait manifesté son intérêt, mais le champion en titre de Premier League semble désormais s’orienter vers le milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimaraes.
Les Gunners auraient été rebutés par les exigences financières de Villa, qui réclame une somme record, ce qui pourrait enterrer définitivement ces rumeurs. Toutefois, les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) imposent de réaliser des ventes estivales afin de lever des fonds et d’équilibrer les comptes.
- Getty/GOAL
Foden ou Eze pourraient-ils être ciblés si Rogers quittait Villa Park ?
Si une porte de sortie s’ouvrait à Villa Park, Rogers ne manquerait pas d’options, plusieurs clubs de premier plan en Europe surveillant de près sa situation. En cas de départ, Emery disposerait de fonds considérables pour recruter un remplaçant à la hauteur.
Certains supporters estiment que le meneur de jeu de Manchester City, Foden, pourrait être tenté de relever un nouveau défi après avoir manqué la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026. Si Rogers venait à rejoindre l’Emirates Stadium, Eze pourrait à son tour chercher un nouveau club, conscient que ses opportunités sous les ordres de Mikel Arteta seraient limitées.
Cibles de transfert : le profil de joueur dont Aston Villa a besoin
Interrogé sur le joueur qu’il aimerait voir débarquer en cas de départ, l’ancien attaquant de Villa, Collymore – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via BetGoodwin – a déclaré : « C’est une question difficile. Villa doit respecter le PSR, donc une grande partie de l’argent servira à cet effet.
« En réalité, Aston Villa chercherait à remplacer Morgan Rogers par un milieu excentré doté d’une vitesse fulgurante. Ce qui a manqué à Villa sur les ailes, ce sont des joueurs capables de se démarquer. Ils ont essayé Evann Guessand, sans succès, et il a été prêté à Crystal Palace. Ils ont également laissé partir Leon Bailey et Donyell Malen – certes, ce dernier est un attaquant, mais sa vitesse peut prendre les défenseurs à revers.
« Je ne vois donc pas des joueurs du calibre de Foden ou Eze débarquer ; je mise plutôt sur des éléments méconnus de Bundesliga ou de Serie A, âgés de 21, 22 ou 23 ans, que Unai Emery pourra faire progresser.
« Je ne vois pas de scénario où un joueur vedette, comme lorsque Marcus Rashford est arrivé en prêt, pourrait justifier un salaire élevé pendant une courte période. Villa veut avant tout construire la prochaine génération de l’équipe et je ne vois pas, avec tout le respect que je leur dois, comment des joueurs en surnombre, payés des salaires colossaux, pourraient s’intégrer dans le système d’Unai Emery. Le profil de Morgan Rogers, arrivé de Middlesbrough après plusieurs années de suivi, illustre parfaitement cette approche : un joueur identifié tôt, acquis au bon prix et au bon moment, et susceptible d’être développé.
« C’est exactement le profil que Villa ciblera : un élément à potentiel plutôt qu’un joueur confirmé réclamant un salaire élevé. »
- Getty
Rogers est toujours lié par un contrat à long terme, malgré les rumeurs persistantes d’un départ.
Après avoir mis fin la saison dernière à trente ans d'attente sans titre majeur en remportant l'Europa League, Villa représente désormais une destination attractive pour tout joueur tenté par un défi en Premier League.
Rogers n’a laissé filtrer aucun indice concernant un éventuel départ, d’autant qu’il est sous contrat jusqu’en 2031. Toutefois, les contraintes financières doivent être prises en compte, et plusieurs cadors européens l’auraient déjà ciblé dans leurs campagnes de recrutement.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles