Pourquoi Arsenal a-t-il attendu si longtemps avant d'aligner Myles Lewis-Skelly au milieu de terrain ? Mikel Arteta s'auto-ironise après avoir pris un « gros risque » dans la course au titre de Premier League

Malgré une pointe d’humour, Arteta a expliqué avoir mûrement réfléchi avant de lancer Lewis-Skelly dans un match si crucial. « Je dois agir quand je pense qu’un joueur est prêt, que l’équipe est prête et que l’adversaire est le bon pour le faire jouer à ce poste », a expliqué l’Espagnol.

« Nous l’avons fait aujourd’hui pour la première fois, a-t-il poursuivi. C’était un gros risque, car je savais ce qui allait se passer. Si ça marche, c’est génial ; si nous avions perdu, on se serait demandé : “Comment faire jouer un gamin de cet âge dans ce scénario, à un poste où il n’a jamais joué ?” Je le savais, mais j’avais le sentiment que c’était le bon match pour lui. »