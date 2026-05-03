Getty Images Sport
Traduit par
Pourquoi Arsenal a-t-il attendu si longtemps avant d'aligner Myles Lewis-Skelly au milieu de terrain ? Mikel Arteta s'auto-ironise après avoir pris un « gros risque » dans la course au titre de Premier League
De l’arrière gauche au moteur du milieu de terrain
Lewis-Skelly n'est pas étranger aux grandes occasions, puisqu'il a connu une saison décisive l'année dernière, où il a principalement évolué au poste d'arrière gauche inversé. Il s'est même vu salué pour sa performance exceptionnelle contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Néanmoins, ses opportunités au milieu de terrain se sont faites rares cette saison : sa titularisation contre Fulham n’était que sa troisième apparition en championnat. Aligné pour remplacer Martin Zubimendi, visiblement émoussé ces dernières semaines, le jeune homme a répondu par une performance de haut vol.
- Getty Images
Arteta se moque de lui-même
À la fin du match, l’entraîneur a chaleureusement serré dans ses bras l’adolescent sur la pelouse, visiblement ravi que ce pari ait porté ses fruits. Arteta a immédiatement salué la force mentale du jeune joueur, qui a su faire preuve de patience avant de saisir sa chance à son poste de prédilection. Interrogé sur le temps qu’il a mis à lancer ce produit du centre de formation, l’entraîneur a répondu sur le ton de la plaisanterie : « Parce que je n’en ai probablement aucune idée. J’aurais peut-être dû le faire plus tôt, je ne sais pas. »
Un pari calculé dans la course au titre
Malgré une pointe d’humour, Arteta a expliqué avoir mûrement réfléchi avant de lancer Lewis-Skelly dans un match si crucial. « Je dois agir quand je pense qu’un joueur est prêt, que l’équipe est prête et que l’adversaire est le bon pour le faire jouer à ce poste », a expliqué l’Espagnol.
« Nous l’avons fait aujourd’hui pour la première fois, a-t-il poursuivi. C’était un gros risque, car je savais ce qui allait se passer. Si ça marche, c’est génial ; si nous avions perdu, on se serait demandé : “Comment faire jouer un gamin de cet âge dans ce scénario, à un poste où il n’a jamais joué ?” Je le savais, mais j’avais le sentiment que c’était le bon match pour lui. »
- Getty Images
Récompenser un joueur de haut niveau
Évoquant le parcours du joueur cette saison, Arteta a souligné l’éthique de travail qui a valu à Lewis-Skelly sa place. « Il le mérite pleinement », a déclaré l’entraîneur. « J’ai été exigeant avec lui. Il a réalisé une saison spectaculaire l’année dernière lorsqu’il a intégré l’équipe première. Il a connu des moments difficiles par la suite, mais il est resté très humble, très concentré, et parfaitement en phase avec ce que nous voulions faire. »
Concluant son analyse, l’entraîneur a salué la maturité du jeune homme de 19 ans sous les projecteurs de l’Emirates Stadium : « Je savais qu’il était prêt. Il l’a prouvé chaque jour à l’entraînement et il a su saisir ses chances. Ce soir, il s’est vraiment distingué et j’ai trouvé sa performance incroyable. »