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Pourquoi Angel Di María a fini par « détester » Manchester après l’échec de son transfert à Manchester United, estimé à 59,7 millions de livres sterling, qui a vu le vainqueur de la Coupe du monde décevoir sous le légendaire maillot numéro 7
Le facteur Van Gaal et les frictions tactiques
Le principal facteur à l'origine du déclin de Di María à Manchester a été sa relation tendue avec l'entraîneur de l'époque, Louis van Gaal. Alors que son transfert avait suscité de grands espoirs, l'ailier s'est rapidement retrouvé en désaccord avec les méthodes d'entraînement rigides du Néerlandais.
« Les choses ont très bien commencé », a déclaré Di María dans une interview accordée à BBC Sport. « Tout filait comme sur des roulettes. Puis j’ai commencé à avoir des problèmes avec Van Gaal et à partir de là, tout s’est effondré. »
La tension provenait de l’habitude qu’avait Van Gaal de tout analyser de manière critique, ce que Di Maria trouvait extrêmement partial. « Comme je l’ai dit, j’ai très bien commencé. Tout était parfait. Mais ensuite, tout à coup, on a commencé à avoir beaucoup de réunions sur tout ce que je faisais de travers sur le terrain. Il ne m’a jamais montré ce que je faisais bien, juste les points négatifs, encore et encore. Finalement, j’en ai eu marre », explique le vainqueur de la Coupe du monde.
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Problèmes hors du terrain et caprices de la météo
Au-delà du terrain d’entraînement, la vie personnelle de Di María en Angleterre a été perturbée par une tentative de cambriolage particulièrement effrayante à son domicile du Cheshire, alors que sa famille était présente. Cet incident, conjugué à la difficulté d’adaptation au cadre de vie local, a rendu son quotidien insupportable. « La vie là-bas était très différente. Il faisait nuit très tôt, puis le froid s’est installé. Tout s’est enchaîné. Il y a aussi eu cette effraction chez moi », se souvient Di María.
L’Argentin précise qu’il a aussi connu des problèmes de sécurité lors de son passage au Paris Saint-Germain, mais que la meilleure qualité de vie en France lui a permis de mieux les gérer. « Je me suis fait cambrioler à Paris aussi, mais je suis resté encore deux ou trois ans, parce que la vie là-bas était agréable. À Manchester, tout s’est simplement enchaîné. Je voulais donner la priorité à ma famille et c’est pour cela que je suis parti », ajoute-t-il, soulignant l’impact des facteurs extérieurs sur son mal-être professionnel.
Le combat d'une famille pour s'adapter
La femme du joueur, Jorgelina Cardoso, dresse un bilan sans appel de leur passage dans le Nord-Ouest. Elle a confessé s’y être opposée dès l’origine : « Je n’ai jamais adhéré à ce projet. Les gens ont quelque chose de bizarre ; on sort sans savoir s’ils vont nous agresser. La nourriture est immangeable. Les femmes ressemblent à des poupées de porcelaine. Angel et moi étions à Madrid, dans la meilleure équipe du monde, avec une cuisine parfaite, un climat parfait, tout était parfait. Puis est arrivée la proposition de Manchester United. »
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Pas de regrets, malgré ce cauchemar
En mars, Van Gaal avait progressivement écarté l’ailier du onze de départ après un carton rouge reçu lors d’un match de FA Cup contre Arsenal et une série de blessures mineures. À l’issue de l’exercice, l’Argentin veut partir et boycotte même la préparation estivale pour forcer son départ vers le PSG. « Il a dit que je ne m’étais pas présenté pour la préparation, mais j’avais déjà annoncé que je voulais partir et que je ne reviendrais pas au club », rappelle Di Maria.
Malgré ces déboires, l’Argentin affirme ne rien regretter. « En revanche, concernant la Premier League, l’ambiance, la vie au club… franchement, j’en garde un excellent souvenir. Il y avait des personnes exceptionnelles au sein du club, qui m’ont toujours bien traité, soutenu et aidé en tout. Je leur en suis reconnaissant », a-t-il conclu.