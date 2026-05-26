Le principal facteur à l'origine du déclin de Di María à Manchester a été sa relation tendue avec l'entraîneur de l'époque, Louis van Gaal. Alors que son transfert avait suscité de grands espoirs, l'ailier s'est rapidement retrouvé en désaccord avec les méthodes d'entraînement rigides du Néerlandais.

« Les choses ont très bien commencé », a déclaré Di María dans une interview accordée à BBC Sport. « Tout filait comme sur des roulettes. Puis j’ai commencé à avoir des problèmes avec Van Gaal et à partir de là, tout s’est effondré. »

La tension provenait de l’habitude qu’avait Van Gaal de tout analyser de manière critique, ce que Di Maria trouvait extrêmement partial. « Comme je l’ai dit, j’ai très bien commencé. Tout était parfait. Mais ensuite, tout à coup, on a commencé à avoir beaucoup de réunions sur tout ce que je faisais de travers sur le terrain. Il ne m’a jamais montré ce que je faisais bien, juste les points négatifs, encore et encore. Finalement, j’en ai eu marre », explique le vainqueur de la Coupe du monde.