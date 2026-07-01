Interrogé sur la possibilité que Postecoglou ne puisse plus jamais occuper un tel poste, malgré tout ce qu’il a accompli avec le Celtic, l’ancien attaquant des Hoops, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » permet aux clients irlandais de gagner jusqu’à 100 000 € – a déclaré à GOAL : « Je pense que ce serait difficile, car je pense qu’il est difficile d’obtenir un poste en Premier League. J’avais prédit qu’Andoni Iraola obtiendrait le poste à Liverpool, car je pensais qu’il avait largement mérité cette opportunité.

« Est-ce difficile ? Oui, ça le sera. Parce que je pense qu’il a parfois été critiqué à tort pour s’être simplement accroché à : “C’est comme ça qu’on joue, c’est comme ça qu’on fait.” Et je pense qu’il y a désormais des propriétaires et, dans toutes les équipes impliquées dans le football, à la direction du club, qui n’aiment pas les entraîneurs à cause de personnes comme [Ruben] Amorim, qui refusent tout simplement de jouer.

« C’est ce qui m’a toujours paru étrange : lors des formations d’entraîneur, on nous répète qu’il existe plusieurs manières de gagner un match. Que ce soit en défendant, en bloquant, en contre-attaquant ou en imposant un football résolument agressif, avec des passes et des mouvements, j’ai l’impression qu’Ange a été catalogué comme un technicien unidimensionnel. Et je pense qu’il n’est pas le seul dans ce cas.

Si vous persévérez et que vous doublez la mise, je pense que les dirigeants n’apprécient pas. Ils se disent : “On vous paie pour appliquer votre manuel d’entraîneur ou pour prouver que vous savez ce qui convient le mieux à cette équipe.” »