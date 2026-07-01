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Pourquoi Ange Postecoglou, ex-coach des Spurs et de Nottingham Forest, pourrait peiner à obtenir un nouveau poste en Premier League, alors que l’ancien mentor du Celtic est pressenti pour prendre les rênes de l’Écosse
Postecoglou pressenti pour prendre les rênes de l'équipe d'Écosse après le départ de Clarke
Après l’élimination prématurée de son équipe lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, Clarke a présenté sa démission. La voie est désormais libre pour qu’un autre technicien prenne les commandes de la « Tartan Army » et la conduise vers l’Euro 2028.
Plusieurs candidats sont à l’étude, dont David Moyes, l’actuel entraîneur d’Everton, et Roberto Martínez, le sélectionneur du Portugal, qui devrait quitter ses fonctions une fois la quête de la gloire mondiale en Amérique du Nord achevée.
Postecoglou arrive toutefois en tête des pronostics. Il connaît parfaitement le football écossais grâce à un mandat fructueux de deux ans à Glasgow, au cours duquel il a remporté cinq titres majeurs.
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Licencié après avoir remporté un trophée avec Tottenham, puis 39 jours sans victoire à la tête de Forest
Ce succès s'est avéré difficile à réitérer en Angleterre, les Spurs ayant chuté à la 17e place du classement de la Premier League sous sa direction, malgré leur titre en Ligue Europa. La situation s'est encore aggravée lorsqu'il n'a remporté aucune victoire en huit matchs disputés en 39 jours à Nottingham Forest.
Bien qu’il conserve encore un peu de crédit en tant qu’entraîneur, la réputation de Postecoglou dans l’élite anglaise a sérieusement souffert, au point qu’il est peu probable que cet homme de 60 ans obtienne rapidement une troisième chance en Premier League.
Postecoglou aura-t-il du mal à décrocher un autre poste en Premier League ?
Interrogé sur la possibilité que Postecoglou ne puisse plus jamais occuper un tel poste, malgré tout ce qu’il a accompli avec le Celtic, l’ancien attaquant des Hoops, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » permet aux clients irlandais de gagner jusqu’à 100 000 € – a déclaré à GOAL : « Je pense que ce serait difficile, car je pense qu’il est difficile d’obtenir un poste en Premier League. J’avais prédit qu’Andoni Iraola obtiendrait le poste à Liverpool, car je pensais qu’il avait largement mérité cette opportunité.
« Est-ce difficile ? Oui, ça le sera. Parce que je pense qu’il a parfois été critiqué à tort pour s’être simplement accroché à : “C’est comme ça qu’on joue, c’est comme ça qu’on fait.” Et je pense qu’il y a désormais des propriétaires et, dans toutes les équipes impliquées dans le football, à la direction du club, qui n’aiment pas les entraîneurs à cause de personnes comme [Ruben] Amorim, qui refusent tout simplement de jouer.
« C’est ce qui m’a toujours paru étrange : lors des formations d’entraîneur, on nous répète qu’il existe plusieurs manières de gagner un match. Que ce soit en défendant, en bloquant, en contre-attaquant ou en imposant un football résolument agressif, avec des passes et des mouvements, j’ai l’impression qu’Ange a été catalogué comme un technicien unidimensionnel. Et je pense qu’il n’est pas le seul dans ce cas.
Si vous persévérez et que vous doublez la mise, je pense que les dirigeants n’apprécient pas. Ils se disent : “On vous paie pour appliquer votre manuel d’entraîneur ou pour prouver que vous savez ce qui convient le mieux à cette équipe.” »
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Postecoglou pourrait prendre les rênes de la reconstruction de l’Écosse après la Coupe du monde.
Les méthodes de Postecoglou ont effectivement été critiquées chez les Spurs et à Nottingham Forest, où on lui a reproché d’être trop audacieux et de mettre en place une ligne défensive très haute qui exposait inutilement ses équipes à l’arrière.
Reste à savoir quand et où Postecoglou reprendra du service ; il pourrait d’ailleurs faire ses débuts sur la scène internationale avec l’Écosse, après avoir été quelque peu déçu par les exigences et la pression du football de club.