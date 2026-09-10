Interrogé sur le temps que Haaland passera encore à Manchester, l’ancien attaquant de City Cole, qui s’exprimait au nom de Unibet Casino, a déclaré à GOAL : « Je pense que la seule personne qui peut répondre, c’est Haaland lui-même, sur la durée pendant laquelle il veut rester en Angleterre.

« Il a un contrat de longue durée à Manchester City. On dirait qu’il apprécie vraiment ça. On dirait qu’il a un grand impact dans le vestiaire de Manchester City. Et si vous prenez du plaisir dans votre football, au final, pourquoi voudriez-vous aller ailleurs ? Mais, comme je l’ai dit, il faudrait poser cette question à Haaland : où il en est mentalement, physiquement, et ce qu’il aimerait faire à l’avenir. »

Si Haaland a réécrit les livres d’histoire, ce genre d’exploits ne domine pas ses pensées. Il veut avant tout marquer des buts, gagner des trophées et être le joueur d’équipe ultime. Cole a ajouté au sujet de cet état d’esprit : « Je suis un individu. Pourquoi se soucier des records ? Les records sont faits pour être battus.

« Si vous vous préoccupez des records et de choses comme ça, je pense que c’est un peu égocentrique. Au final, tout tourne autour d’une équipe. Maintenant, si votre équipe vous met en position de battre le record, vous devez remercier vos coéquipiers de vous avoir donné l’opportunité de le faire. Je peux comprendre pourquoi cela ne l’intéresse pas plus que ça, parce que moi non plus, ça ne m’a jamais préoccupé. »