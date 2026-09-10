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« Pourquoi aller ailleurs ? » : l’avenir d’Erling Haaland à Manchester City évoqué alors qu’Andy Cole balaie les objectifs de « record » pour le prolifique attaquant norvégien
Haaland a réécrit les livres d’histoire de la Premier League
Après s’être fait un nom et avoir renforcé sa réputation lors de ses passages à Molde, au Red Bull Salzbourg et au Borussia Dortmund, Haaland a suivi les traces de son père, Alf Inge, en rejoignant City à l’été 2022. Il a alors coûté la modique somme de 51 millions de livres sterling (69 M$).
Il pourrait désormais valoir quatre fois ce montant, avec 167 buts inscrits pour son club actuel en 203 apparitions. Haaland a atteint la barre des 100 buts en première division anglaise en le moins de matches possible (111).
City l’a lié par un contrat jusqu’en 2034, mais beaucoup s’interrogent sur le respect de ces termes. Les informations faisant état d’un intérêt des poids lourds de la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid, ne semblent jamais bien loin. Un nouveau défi pourrait séduire le joueur de 26 ans à un moment donné, lui qui a entamé sa cinquième saison à l’Etihad Stadium.
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Combien de temps Haaland restera-t-il encore en Angleterre ?
Interrogé sur le temps que Haaland passera encore à Manchester, l’ancien attaquant de City Cole, qui s’exprimait au nom de Unibet Casino, a déclaré à GOAL : « Je pense que la seule personne qui peut répondre, c’est Haaland lui-même, sur la durée pendant laquelle il veut rester en Angleterre.
« Il a un contrat de longue durée à Manchester City. On dirait qu’il apprécie vraiment ça. On dirait qu’il a un grand impact dans le vestiaire de Manchester City. Et si vous prenez du plaisir dans votre football, au final, pourquoi voudriez-vous aller ailleurs ? Mais, comme je l’ai dit, il faudrait poser cette question à Haaland : où il en est mentalement, physiquement, et ce qu’il aimerait faire à l’avenir. »
Si Haaland a réécrit les livres d’histoire, ce genre d’exploits ne domine pas ses pensées. Il veut avant tout marquer des buts, gagner des trophées et être le joueur d’équipe ultime. Cole a ajouté au sujet de cet état d’esprit : « Je suis un individu. Pourquoi se soucier des records ? Les records sont faits pour être battus.
« Si vous vous préoccupez des records et de choses comme ça, je pense que c’est un peu égocentrique. Au final, tout tourne autour d’une équipe. Maintenant, si votre équipe vous met en position de battre le record, vous devez remercier vos coéquipiers de vous avoir donné l’opportunité de le faire. Je peux comprendre pourquoi cela ne l’intéresse pas plus que ça, parce que moi non plus, ça ne m’a jamais préoccupé. »
Le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours à l’affût
Un autre ancien joueur de City, le milieu allemand Dietmar Hamann, a récemment confié à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de voir Haaland quitter l’Etihad dans un avenir pas si lointain : « Eh bien, il a tout gagné, n’est-ce pas ? Il a remporté la Ligue des champions, il a gagné la Premier League, et je ne sais pas combien de temps il lui reste, il a signé un très long contrat, non ?
« Évidemment, ce n’est pas à lui de décider s’il partira ou s’il peut partir, mais je pense que c’est tout simplement naturel quand on a tout gagné, quand on est dans un club depuis un certain temps. Il est même né en Angleterre, n’est-ce pas, parce que son père a joué en Premier League. Je pense qu’il pourrait arriver un moment où il dira, quand Barcelone ou le Real Madrid viendront l’appeler : “oui”. Je pense qu’il y a toujours une chance, mais si City dit non, avec le contrat qu’il a, alors cela pourrait être compliqué, parce qu’il ne sera pas donné non plus. »
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Haaland est lié par contrat jusqu’en 2034
Haaland n’a donné aucune indication laissant penser qu’il prépare un nouveau départ, mais les portes menant à l’Espagne ont été laissées entrouvertes par son père. Rien ne peut être exclu lorsqu’il s’agit de l’un des attaquants les plus redoutables de la planète.
Manchester City sera naturellement réticent à se séparer de son atout le plus précieux, mais sait aussi que l’ambition individuelle ne peut pas être freinée et que son numéro 9, qui a brillé avec sa sélection à la Coupe du monde 2026 et attiré davantage d’admirateurs, pourrait bien avoir envie de tenter autre chose une fois qu’il n’aura plus rien à accomplir en Angleterre.
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