Sur le plan sportif, ce qui s'est passé lors du match Bosnie-Italie est, à tous égards, un véritable drame. C'est la troisième Coupe du monde à laquelle nous ne participons pas ; contrairement aux éditions précédentes, le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique (du 11 juin au 19 juillet) comptera 48 équipes qualifiées. Et l'Italie n'en fera pas partie. Après 2018 et 2022, il faut également faire une croix sur 2026 : le dernier match des Azzurri en Coupe du monde remonte au 24 juin 2014 ; le dernier but a été marqué par Mario Balotelli. Puis, le vide total. Déception, amertume, colère. Tout comme ce soir-là, lorsque, après le match, le sélectionneur Rino Gattuso s’est excusé auprès de tout un pays, les larmes aux yeux. Avant de trouver un accord sur la résiliation à l'amiable de son contrat dans les jours qui ont suivi et de quitter ses fonctions. La chasse au nouveau sélectionneur est désormais ouverte ; parmi les noms que les dirigeants de la FIGC envisagent figure également celui de l'entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri.
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Pourquoi Allegri pourrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale après le départ de Gattuso
LE PROFIL D'ALLEGRI POUR LE BANC DES AZURRI
Au cours de ces derniers mois de championnat, Allegri se concentrera exclusivement sur la fin de saison avec le Milan et la qualification pour la prochaine Ligue des champions, qui reste encore à décrocher, mais cet été, il n'est pas exclu qu'il quitte le club rossonero – malgré son contrat jusqu'en 2027 avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire – pour prendre les rênes de la sélection nationale. Selon Alfredo Pedullà, le profil d'Allegri plaît à la Fédération, notamment pour sa capacité à gérer les difficultés et les situations compliquées comme celle que traverse actuellement l'équipe nationale italienne. Malgré les démentis publics, Massimiliano Allegri reste donc l'un des noms à l'étude pour le poste de sélectionneur.
LES AUTRES CANDIDATS
L'un des principaux candidats au poste de sélectionneur de l'Italie reste Antonio Conte, qui a déclaré après le match Naples-Milan que s'il était président de la FIGC, il envisagerait cette possibilité. Outre l'entraîneur de Naples, le nom de Daniele De Rossi – actuellement entraîneur de Gênes – a également été évoqué ces dernières semaines pour le poste de sélectionneur des Azzurri. Il avait déjà été pressenti avant l'arrivée de Gattuso, tout comme Stefano Pioli, sans poste depuis son limogeage de la Fiorentina en novembre dernier. L'autre retour possible est celui de Roberto Mancini, qui occupe aujourd'hui le banc d'Al-Sadd au Qatar. Il y a également une rumeur concernant Simone Inzaghi, qui a toutefois déclaré être heureux à Al-Hilal en Arabie saoudite.