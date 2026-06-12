Pourquoi Alexander Isak inquiète Robbie Fowler, légende de Liverpool : l'attaquant, dont le transfert s'élève à 125 millions de livres sterling, se voit rappeler que son prix ne servira à rien s'il ne tient pas ses promesses lors de sa deuxième saison

Isak a quitté le Tyneside pour le Merseyside à l’été 2025, après avoir marqué 62 buts en 109 matchs sous les couleurs de Newcastle. Il a franchi la barre des 20 réalisations en Premier League lors de deux exercices consécutifs, s’imposant comme l’un des attaquants les plus complets du circuit mondial.

Des performances qui ont évidemment séduit ses rivaux nationaux d’Anfield. Liverpool a dû lutter pour finaliser le transfert, dépensant une somme colossale, et a accueilli un joueur qui, dès son premier jour, devait encore retrouver son plein potentiel physique.

L’avant-centre n’a jamais semblé en mesure d’exprimer tout son potentiel durant une première saison contrariée chez les Reds, et il a dû attendre novembre pour enfin ouvrir son compteur en Premier League. Son premier but à domicile n’est arrivé qu’à la fin avril, portant son total pour l’exercice 2025-2026 à seulement quatre réalisations.

Une fracture à la jambe qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de quatre mois n’a pas aidé, mais l’attaquant sait qu’il doit désormais justifier la confiance et les fonds investis par Liverpool.