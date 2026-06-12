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Pourquoi Alexander Isak inquiète Robbie Fowler, légende de Liverpool : l'attaquant, dont le transfert s'élève à 125 millions de livres sterling, se voit rappeler que son prix ne servira à rien s'il ne tient pas ses promesses lors de sa deuxième saison
Combien de buts Isak a-t-il marqués pour Liverpool ?
Isak a quitté le Tyneside pour le Merseyside à l’été 2025, après avoir marqué 62 buts en 109 matchs sous les couleurs de Newcastle. Il a franchi la barre des 20 réalisations en Premier League lors de deux exercices consécutifs, s’imposant comme l’un des attaquants les plus complets du circuit mondial.
Des performances qui ont évidemment séduit ses rivaux nationaux d’Anfield. Liverpool a dû lutter pour finaliser le transfert, dépensant une somme colossale, et a accueilli un joueur qui, dès son premier jour, devait encore retrouver son plein potentiel physique.
L’avant-centre n’a jamais semblé en mesure d’exprimer tout son potentiel durant une première saison contrariée chez les Reds, et il a dû attendre novembre pour enfin ouvrir son compteur en Premier League. Son premier but à domicile n’est arrivé qu’à la fin avril, portant son total pour l’exercice 2025-2026 à seulement quatre réalisations.
Une fracture à la jambe qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de quatre mois n’a pas aidé, mais l’attaquant sait qu’il doit désormais justifier la confiance et les fonds investis par Liverpool.
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Pourquoi la légende de Liverpool, Robbie Fowler, s’inquiète pour Alexander Isak
Interrogé sur les chances de voir Isak retrouver son meilleur niveau la saison prochaine, l’icône de Liverpool Robbie Fowler – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec BetMGM – a confié son inquiétude : « Je vais être franc, cela m’inquiète un peu, car il n’a pas été en forme cette année.
Il est arrivé à Liverpool sans être en condition optimale, pour une raison que l’on ignore, puis il a réintégré l’équipe, semblé un peu mieux, avant de se casser la jambe et de stopper net. En fin de saison, il a joué quelques matchs, mais il n’était clairement pas au niveau physiquement. C’est compréhensible : il venait de se fracturer la jambe et tentait de retrouver le rythme.
Puis la sélection suédoise pour la Coupe du monde a été annoncée et il en fait partie. Cela m’inquiète pour Liverpool, car je sais qu’il va disputer le tournoi. Je ne sais pas s’il jouera tous les matchs, mais il ne retrouvera pas la condition physique qu’il aurait eue s’il avait effectué une préparation estivale normale. Après la Coupe du monde, il aura à peine le temps de se remettre, donc je ne pense pas qu’il sera aussi en forme que ce que les supporters de Liverpool espèrent.
« J’espère me tromper, mais je crains qu’il aborde la saison prochaine sans la préparation nécessaire, pourtant essentielle pour un joueur de son profil. »
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Alexander Isak, recruté pour 125 millions de livres sterling, doit-il confirmer son potentiel dès sa deuxième saison ?
Isak devra répondre aux attentes dès la saison 2026-2027 pour convaincre les supporters d’Anfield et le nouvel entraîneur Andoni Iraola qu’il est l’homme de la situation pour mener l’attaque et perpétuer la lignée des grands numéros 9, dans le sillage de Fowler et de ses successeurs.
Son prix élevé lui accorde une marge de manœuvre plus large que la moyenne des avant-postes pour retrouver l’étincelle qui s’estompe, mais un club de l’envergure de Liverpool ne peut ni ne veut attendre indéfiniment qu’un joueur se mette en valeur.
Interrogé pour savoir si deux exercices suffisent à une recrue onéreuse dans n’importe quel effectif avant que l’on se demande si de nouveaux renforts sont nécessaires, Fowler a ajouté – alors que l’entraîneur néerlandais Arne Slot avait déjà été limogé douze mois après avoir offert le titre de champion de Premier League : « Absolument. C’est aussi valable pour les entraîneurs : celui qui a mené l’équipe au titre n’a pas confirmé la saison suivante, ce qui a ouvert le débat. Et, comme on le sait, quand les interrogations surgissent, il n’y a qu’une issue. »
Contrat d'Isak : l'attaquant suédois honorera-t-il son engagement à Anfield ?
Sous contrat jusqu’en 2031, Isak doit, pour justifier cet engagement, atteindre la barre des dix buts lors de sa deuxième saison à Liverpool.
Si ce seuil est franchi, les Reds, tombés à la cinquième place cette saison, retrouveront logiquement le chemin des plus grands titres nationaux et européens. Sinon, le club devra sans doute chercher une nouvelle source d’inspiration offensive.