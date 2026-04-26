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Pourquoi Alexander Isak estime qu’il « retrouve son niveau » après avoir inscrit son premier but en Premier League à Anfield, près de huit mois après son transfert record de 125 millions de livres sterling vers Liverpool
Isak a enfin battu son « duck » à Anfield
L’attaquant de 26 ans a connu des débuts contrariés à Liverpool après son arrivée estivale en provenance de Newcastle United, pour un transfert record au Royaume-Uni de 125 millions de livres (169 millions de dollars). Sa progression a été freinée par une grave blessure à la jambe en décembre, mais sa finition instinctive face aux Eagles suggère qu’il est prêt à justifier l’énorme investissement du club.
Revenant sur son but, né d’une touche opportuniste sur une frappe d’Alexis Mac Allister, Isak a confié au site officiel de Liverpool : « J’ai senti que ce tir n’allait pas rentrer, alors je l’ai en quelque sorte intercepté et ça s’est transformé en une bonne touche. Puis j’ai réussi à le mettre au fond des filets. »
Surmonter les cauchemars liés aux blessures
Ce but est le premier d’Isak depuis son retour de blessure. Il avait subi une fracture du péroné et une lésion à la cheville, nécessitant une intervention chirurgicale et une rééducation éprouvante. Samedi marquait sa cinquième apparition depuis cette interruption, et l’attaquant admet que retrouver les 100 % de sa condition physique s’est révélé un défi aussi bien mental que physique. Après des mois de rééducation, l’attaquant espère que ce but marque un tournant : « Je me bats pour retrouver ma pleine forme et, évidemment, marquer un but est probablement le meilleur moyen de retrouver mes marques. Je suis évidemment très heureux. »
Avant la rencontre, l’entraîneur Arne Slot avait confié qu’Isak évoluait encore en « mode survie » plutôt qu’à son meilleur niveau. Mais, avec la star suédoise en pointe, Liverpool a finalement dompté un Crystal Palace tenace, souvent difficile à percer.
La course à la Ligue des champions s'intensifie
Grâce à ce succès, Liverpool s’empare de la quatrième place et compte désormais huit points d’avance sur ses poursuivants dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Si la blessure aux ischio-jambiers de Mohamed Salah a fait les gros titres, Isak a préféré souligner la force collective qui a permis aux siens de décrocher ce résultat.
Au sujet de la performance de l’équipe, Isak a déclaré : « Crystal Palace est un adversaire coriace et ce n’est jamais un match facile. Je pense que nous avons dominé une grande partie de la rencontre et que la fin n’aurait pas dû être aussi tendue. Nous avons bien joué et les gars ont été excellents pour réussir à marquer le troisième but. Crystal Palace est l’une des équipes contre lesquelles il est le plus difficile de marquer et de se créer des occasions. Je pense que nous avons montré que nous avions la qualité nécessaire – il nous suffit maintenant de maintenir ce niveau de forme. »
- AFP
Hommage à des héros inattendus
Isak a tenu à souligner la performance exceptionnelle du gardien remplaçant Freddie Woodman, propulsé dans les cages en fin de saison après les blessures d’Alisson et de Giorgi Mamardashvili. Ses arrêts décisifs ont préservé l’avantage durant une seconde période tendue, avant que Florian Wirtz ne scelle la victoire dans les derniers instants du temps additionnel.
Interrogé sur la performance de Woodman, Isak a déclaré : « Il a été brillant. Remplacer deux titulaires blessés n’est jamais simple, surtout pour un gardien appelé à intervenir rarement. Son entrée en jeu a été décisive. Il méritait le clean sheet, mais il a tout de même réalisé une performance exceptionnelle. Le classement reste très serré et tout peut arriver, mais nous avons pris une bonne base pour aborder les deux dernières rencontres. »