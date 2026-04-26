Pourquoi Alexander Isak estime qu’il « retrouve son niveau » après avoir inscrit son premier but en Premier League à Anfield, près de huit mois après son transfert record de 125 millions de livres sterling vers Liverpool

L’attaquant de 26 ans a connu des débuts contrariés à Liverpool après son arrivée estivale en provenance de Newcastle United, pour un transfert record au Royaume-Uni de 125 millions de livres (169 millions de dollars). Sa progression a été freinée par une grave blessure à la jambe en décembre, mais sa finition instinctive face aux Eagles suggère qu’il est prêt à justifier l’énorme investissement du club.

Revenant sur son but, né d’une touche opportuniste sur une frappe d’Alexis Mac Allister, Isak a confié au site officiel de Liverpool : « J’ai senti que ce tir n’allait pas rentrer, alors je l’ai en quelque sorte intercepté et ça s’est transformé en une bonne touche. Puis j’ai réussi à le mettre au fond des filets. »