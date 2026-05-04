En amont du choc de Ligue des champions prévu mercredi soir, le club le plus titré d’Allemagne s’était déjà installé à l’hôtel « Infinity », contraignant le PSG à chercher une autre solution pour sa préparation. Situé à une quinzaine de minutes de route (une vingtaine de kilomètres) de l’Allianz Arena, cet établissement est réputé pour permettre un accès rapide au stade.

Le Bayern y a déjà séjourné à plusieurs reprises par le passé : c’est traditionnellement l’hôtel où le FCB passe la nuit avant ses matchs à domicile. Lors de la conférence de presse précédant la rencontre contre Heidenheim, l’entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Christoph Freund avaient déjà indiqué qu’ils ne voulaient pas renoncer à leur environnement habituel. « C’est notre ville ! Nous sommes à l’Infinity », a tranché Kompany. Freund a renchéri : « Nous ne céderons pas notre hôtel d’accueil ! C’est notre match à domicile et notre ville ! »