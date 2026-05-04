À la veille du match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich, le PSG se trouverait contraint de chercher un nouvel hôtel pour son groupe. Selon Bild et L’Équipe, le club parisien avait dans un premier temps réservé l’hôtel quatre étoiles « Infinity », situé à Unterschleißheim, en banlieue munichoise.
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Pour Vincent Kompany et le FC Bayern, c’était inenvisageable : le PSG connaît des turbulences juste avant le choc de la Ligue des champions
En amont du choc de Ligue des champions prévu mercredi soir, le club le plus titré d’Allemagne s’était déjà installé à l’hôtel « Infinity », contraignant le PSG à chercher une autre solution pour sa préparation. Situé à une quinzaine de minutes de route (une vingtaine de kilomètres) de l’Allianz Arena, cet établissement est réputé pour permettre un accès rapide au stade.
Le Bayern y a déjà séjourné à plusieurs reprises par le passé : c’est traditionnellement l’hôtel où le FCB passe la nuit avant ses matchs à domicile. Lors de la conférence de presse précédant la rencontre contre Heidenheim, l’entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Christoph Freund avaient déjà indiqué qu’ils ne voulaient pas renoncer à leur environnement habituel. « C’est notre ville ! Nous sommes à l’Infinity », a tranché Kompany. Freund a renchéri : « Nous ne céderons pas notre hôtel d’accueil ! C’est notre match à domicile et notre ville ! »
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Le PSG a passé la nuit à l’« Infinity » après son triomphe en Ligue des champions.
Le PSG a déjà de solides souvenirs de cet hôtel. Lors de la finale de la Ligue des champions 2023 à Munich, l’UEFA y avait logé le groupe parisien, qui avait ensuite dominé l’Inter Milan 5-0 (2-0) sous les ordres de Luis Enrique.
Selon Bild, le club parisien logera cette fois à l’hôtel design « Andaz » proche de la sortie A9, ce qui facilite l’accès à l’Arena de Munich. Après leur atterrissage, les joueurs rejoindront directement cet établissement 5 étoiles, avant une conférence de presse et la séance d’entraînement officielle au stade.
Le Hilton am Tucherpark, très prisé des grands clubs – le PSG y avait encore séjourné en mars 2023 –, est actuellement en travaux et n’est donc pas disponible pour les visiteurs.
FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB
Date Match Compétition Mercredi 6 mai FC Bayern Munich - Paris Saint-Germain Ligue des champions Samedi 9 mai VfL Wolfsburg - FC Bayern Bundesliga Samedi 16 mai FC Bayern – 1. FC Cologne Bundesliga Samedi 23 mai FC Bayern – VfB Stuttgart Coupe d’Allemagne