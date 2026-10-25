Les beaux matches, c’est autre chose. Les prestations excellentes aussi. Mais cela convient à Spalletti, car une victoire qui éloigne la crise vaut toujours mieux qu’un éventuel prix du jury de qualité. Et puis, il y a un enseignement important sur le dispositif tactique : même si Spalletti n’aime pas les suggestions, et c’est un euphémisme, les deux attaquants apportent à la Juve plus de pragmatisme que la formule avec deux ailiers, à reprendre éventuellement au retour de Yildiz.
Pour Spalletti, trois points obtenus sans briller, mais qui éloignent la crise. La Juventus n’est pas guérie et reste convalescente, y compris sur le plan moral
Après le collectif et la prestation, place à quelques commentaires sur les joueurs. Pour entrer dans son match, Vicario s’est fait une frayeur après quelques secondes, en dégageant mal. Cela l’a réveillé, puis le Lecce de la première période a fait l’effet d’une camomille pour une soirée tranquille. Il a été davantage sollicité et mis sous pression après la pause. Dans la défense enfin alignée à trois, Gatti a livré un match énorme. Les deux autres ont été moins bons : Bremer s’est contenté de diriger, Lucumí de contrôler.
Le choix des cinq milieux de terrain était également judicieux, avec Kalulu et Cambiaso tous deux généreux, malgré leurs imprécisions sur les côtés. Dans le trio axial, Koopmeiners a continué de montrer de timides signes de reprise, une amélioration déjà confirmée chez Douglas Luiz qui a également eu la satisfaction méritée de marquer. Même constat pour McKennie qui, tout bien considéré (but compris), ne déçoit jamais Spalletti, grâce à une polyvalence qui lui a permis de se montrer omniprésent sur le côté droit en seconde période.
Bilan rapide pour les deux attaquants. Ils n’ont pas brillé et ont raté bon nombre de passes, sans compter quelques positions de hors-jeu évitables. Mais « deux valent mieux qu’un », comme le disait cette vieille publicité. Kolo Muani a beaucoup couru, Woltemade aussi, et ils ont apporté de la présence physique à une attaque qui, soyons clairs, n’a pas enthousiasmé. Mais l’enseignement reste clair : mieux vaut aligner les deux attaquants d’entrée et, éventuellement, faire appel à un joueur de contre-attaque comme Boga après une heure de jeu.
Au bout du compte, Spalletti repart avec trois points plus importants que beaux. L’équipe n’est pas guérie et semble encore convalescente, y compris sur le plan moral. Mais le match nul contre Rennes et la victoire à Lecce sont des remèdes utiles pour soigner le mal dont souffre la Juventus, mis en évidence une semaine plus tôt par la Lazio. Le succès 2-0 à l’extérieur face à Lecce ne mérite peut-être pas d’être célébré outre mesure. Mais il ne faut pas non plus le balayer d’un revers de main.
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