Le choix des cinq milieux de terrain était également judicieux, avec Kalulu et Cambiaso tous deux généreux, malgré leurs imprécisions sur les côtés. Dans le trio axial, Koopmeiners a continué de montrer de timides signes de reprise, une amélioration déjà confirmée chez Douglas Luiz qui a également eu la satisfaction méritée de marquer. Même constat pour McKennie qui, tout bien considéré (but compris), ne déçoit jamais Spalletti, grâce à une polyvalence qui lui a permis de se montrer omniprésent sur le côté droit en seconde période.