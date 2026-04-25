Selon The Sun, le duo aurait déboursé 54 000 livres sterling (environ 62 200 euros) pour acquérir l’étalon nommé Bunting Mental. Ce nom rend hommage au chant des supporters « Let’s Go Bunting Mental », avec lequel les fans de fléchettes acclament leur idole.
Traduit par
Pour plus de 60 000 euros et en hommage à un chant de supporters, les stars du darts Luke Littler et Stephen Bunting ont acquis un cheval de course
Bunting Mental est entraîné par Hugo Palmer. « La plupart des sportifs célèbres qui possèdent des chevaux sont de ma génération, c'est donc formidable d'avoir des représentants de la nouvelle génération parmi nous », a déclaré Palmer (46 ans) au Sun.
- Getty Images Sport
Michael Owen investit à son tour dans un cheval de course
Connu pour son amour de l’équitation, Bunting a été rejoint par Littler, aperçu en mars au Festival de Cheltenham aux côtés de sa compagne Faith, des spécialistes des fléchettes Luke Humphries et Nathan Aspinall, et ayant même remporté des gains sur place.
Les deux hommes, grands supporters de Manchester United (Littler) et du Liverpool FC (Bunting), partagent la propriété de cet étalon de deux ans avec l’ex-international anglais Michael Owen, figure respectée du football. Selon Palmer, Bunting Mental devrait faire ses débuts en juin.