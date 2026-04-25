Connu pour son amour de l’équitation, Bunting a été rejoint par Littler, aperçu en mars au Festival de Cheltenham aux côtés de sa compagne Faith, des spécialistes des fléchettes Luke Humphries et Nathan Aspinall, et ayant même remporté des gains sur place.

Les deux hommes, grands supporters de Manchester United (Littler) et du Liverpool FC (Bunting), partagent la propriété de cet étalon de deux ans avec l’ex-international anglais Michael Owen, figure respectée du football. Selon Palmer, Bunting Mental devrait faire ses débuts en juin.