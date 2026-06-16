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Argentina youth GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Pour offrir à Lionel Messi des adieux dignes de son talent, l’Argentine, dont l’effectif se fait vieillissant, doit donner sa chance à la jeunesse

Analysis
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
N. Paz
V. Barco
L. Scaloni
FEATURES
Argentine vs Algérie

Le bilan de Lionel Scaloni à la tête de l'Argentine est impeccable. Trois tournois, trois trophées remportés : le triomphe de l'Albiceleste à la Coupe du monde 2022 s'intercale entre deux victoires consécutives en Copa América, en 2021 et 2024. Pour un entraîneur en début de carrière, c'est sans précédent.

Remporter deux Coupes du monde consécutives n’est pas sans précédent, mais demeure un exploit extrêmement rare. L’Italie y est parvenue dès les premières éditions, en 1934 et 1938, puis le Brésil – emmené par un jeune Pelé – a défendu son titre en 1962 après l’avoir conquis pour la première fois en 1958.

Ces dernières années, conserver le trophée s’est révélé extrêmement difficile. En 2022, la France est devenue le deuxième tenant du titre depuis 2002 à franchir le premier tour, l’Allemagne (2018), l’Espagne (2014), l’Italie (2010) et la France elle-même (2002) ayant toutes été éliminées dès la phase de groupes. L’équipe de Didier Deschamps, elle, est allée jusqu’en finale – performance qu’aucun tenant du titre n’avait réalisée depuis le Brésil en 1998.

Le nouveau format à 48 équipes, plus indulgent, associé à un tirage au sort favorable, réduit toutefois le risque d’un tel scénario pour l’Argentine en 2026. Scaloni pourra-t-il donc prolonger son brillant parcours et mener une nouvelle campagne vers le sacre suprême ? Pour y parvenir, il devra peut-être opérer, en cours de tournoi, une transition vers la prochaine génération de pépites de l’Albiceleste.

  • Argentina 2022Getty Images

    Des visages familiers

    L'Argentine a posé ses valises à son camp d'entraînement de Kansas City avec un groupe largement issu de l'effectif qui avait brillé au Qatar il y a trois ans et demi. Dix-sept des vingt-six joueurs présents avaient déjà participé à la Coupe du monde 2022, et seul Ángel Di María, retraité international après avoir été désigné meilleur joueur de la finale de la Copa América 2024, manque à l’appel parmi les onze titulaires du match face à la France à Lusail.

    Cette stabilité illustre la remarquable cohérence de la sélection, moteur de l’ère de succès de Scaloni. Seize joueurs actuels figuraient déjà dans le groupe vainqueur de la Copa América 2021, premier titre de l’entraîneur. À titre de comparaison, le Brésil n’a conservé que onze joueurs de son équipe d’il y a cinq ans, dont trois gardiens, et l’Angleterre seulement neuf éléments de sa finale de l’Euro estivale.


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  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    Le crépuscule de la carrière approche

    Si cette complicité a permis à l’équipe d’Argentine de tisser des liens fraternels au cours des cinq dernières années, la peur s’installe : l’âge pourrait se faire sentir au pire moment.

    Neuf joueurs, dont les titulaires clés Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul et bien sûr Lionel Messi – qui fêtera ses 39 ans durant sa sixième Coupe du monde, un record – ont déjà franchi la barre des 30 ans.

    À l’autre bout du spectre, seuls trois joueurs – Giuliano Simeone, Valentin Barco et Nico Paz – ont moins de 25 ans, après que des éléments comme Franco Mastantuono et Alejandro Garnacho aient été écartés.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Des kilomètres dans les jambes

    Outre un âge moyen supérieur à 29 ans, se pose la question de savoir s’il reste suffisamment d’énergie à certains cadres de Scaloni après plusieurs années d’enchaînement incessant. Outre la Copa América 2024, onze d’entre eux ont ensuite pris part à la Coupe du monde des clubs l’été dernier, ce qui signifie que, pour certains, les trois dernières saisons se sont déroulées sans répit.

    Depuis le début de la saison 2024-2025, le milieu clé Enzo Fernández et l’attaquant vedette Julián Álvarez comptent déjà 121 matchs chacun avec leur club et la sélection. Il n’est donc guère surprenant qu’Alvarez ait dû être ménagé lors des dernières semaines de la saison de l’Atlético Madrid en raison d’un problème à la cheville, et il serait étonnant que les nombreux kilomètres parcourus par Fernández ne finissent pas par se faire sentir, même s’il affiche actuellement une condition physique optimale à 25 ans.

    Même s’il a évité la Coupe du monde des clubs, le milieu de Liverpool Alexis Mac Allister totalise 119 matchs sur les deux dernières saisons et devrait pourtant être aligné d’entrée mardi face à l’Algérie. Ses performances en Premier League depuis neuf mois suggèrent qu’il pourrait être préservé, contraignant Scaloni à réagir.

    Interrogé par TalkSport après avoir critiqué le milieu sur les réseaux sociaux lors de la défaite de Liverpool contre Manchester City en février, l’ancien ailier des Reds Jermaine Pennant a confié : « Je regardais le match, j’étais frustré alors j’ai tweeté… J’étais en colère, une colère constructive. J’ai écrit : “Après ta blessure en présaison, tu es revenu comme l’ombre de toi-même ; on dirait que tes jambes ne te portent plus”. Lors de cette rencontre face à City, il était presque un spectateur, il n’était pas vraiment dans le coup et c’est ce que j’ai souligné, c’était une simple observation. »

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Garder la foi Dans les moments difficiles, joueurs et supporters doivent maintenir leur confiance en l’équipe et rester unis pour continuer à avancer.

    Libéré de toute contrainte, Scaloni s’apprête à nouveau à faire confiance au groupe fiable qui ne l’a jamais déçu sur la scène internationale sous sa houlette. Sept des joueurs ayant débuté la finale de 2022 devraient à nouveau être alignés d’entrée à l’Arrowhead Stadium face à l’Algérie – ce total aurait même pu atteindre dix si Alvarez, Nicolas Tagliafico et Nahuel Molina n’avaient pas rejoint le tournoi avec des blessures légères.

    Des joueurs tels que Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Fernández, De Paul, Mac Allister et Messi devraient donc reprendre leur place, tandis que Lautaro Martínez, vainqueur du Soulier d’or de la Copa América 2024, remplacera Alvarez en attaque. Une équipe qui sait gagner, certes, mais Scaloni doit-il tout de même prendre des risques et accorder davantage de temps de jeu aux jeunes talents si l’Argentine veut aller encore plus loin ?

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Des opportunités de changement

    L’aversion de Scaloni au risque se manifeste une nouvelle fois dans son choix d’arrière gauche pour affronter l’Algérie. Privé de Tagliafico, blessé, le sélectionneur pourrait logiquement aligner Barco, auteur de performances convaincantes lors des récents matchs amicaux.

    Le joueur de Strasbourg, attendu à Chelsea cet été, a marqué lors de deux des trois dernières sorties de l’Albiceleste, bien qu’il ait été aligné un peu plus haut sur le terrain. Barco est pourtant un arrière gauche de métier, et l’énergie de ce joueur de 21 ans apporterait un dynamisme supplémentaire à un effectif argentin dont la moyenne d’âge est relativement élevée.

    Scaloni devrait toutefois confier à Lisandro Martínez, défenseur central de Manchester United, la mission de marquer le vétéran algérien Riyad Mahrez. Si l’Argentin est plus solide défensivement que Barco, son profil axé sur la relance risque de limiter l’apport offensif sur le couloir.

    Simeone, lui, devrait bien débuter le match d’ouverture, mais dans un rôle inhabituel d’arrière droit. Molina et Gonzalo Montiel, en phase de récupération après des blessures récentes, ne sont pas encore prêts à enchaîner les minutes, laissant ainsi à Simeone le temps de les suppléer jusqu’à leur retour à plein régime.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Les arguments en faveur de Paz

    La question la plus débattue au sujet de la relève argentine concerne Paz, jeune milieu de 21 ans qui a brillé durant les deux dernières saisons en Serie A sous les couleurs de Como.

    Formé par Cesc Fàbregas, il a marqué 13 buts et délivré sept passes décisives la saison dernière, contribuant à la quatrième place et à la qualification en Ligue des champions d’une équipe promue en 2024. Il a été sacré Meilleur Milieu de terrain lors de la cérémonie de fin de saison de la Serie A, et le Real Madrid devrait activer sa clause de rachat cet été.

    Sa vision du jeu, son audace en conduite de balle et son exubérance juvénile tranchent avec le profil plus sage de Mac Allister, ces derniers temps en manque de rythme. Même s’il devrait débuter sur le banc, en raison notamment d’une légère blessure au genou en cours de guérison, Scaloni pourrait rapidement lui offrir du temps de jeu si le onze titulaire ne répond pas aux attentes.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Partir en course

    Scaloni l’a déjà prouvé par le passé : en intégrant Fernández, alors âgé de 21 ans, dans le onze de départ en cours de phase de groupes au Qatar, il a opéré un choix décisif pour le tournoi. Si sa loyauté envers ses joueurs éprouvés est louable, il devra pourtant faire des choix difficiles pour rester invaincu, d’autant que le parcours de l’Argentine jusqu’en finale s’annonce ardu.

    Si elle termine en tête du groupe J devant l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, l’Albiceleste affrontera le deuxième du groupe H – probablement l’Espagne, mais plus vraisemblablement l’Uruguay – au premier tour à élimination directe. En cas de victoire, un huitième de finale a priori à sa portée l’attendrait contre le deuxième du groupe D (actuellement l’Australie) ou du groupe G (probablement la Belgique, l’Égypte ou l’Iran).

    Les choses se compliqueraient toutefois considérablement en quarts de finale, le Portugal étant actuellement favori pour croiser l’Argentine si le classement initial se confirme, ce qui offrirait un dernier duel au sommet entre Messi et Cristiano Ronaldo dans ce qui sera très certainement leur dernière Coupe du monde.

    D’ici là, on espère que Scaloni aura trouvé son onze type pour offrir à Messi des adieux à la hauteur de son palmarès, peut-être avec un ou deux jeunes talents dans le groupe.


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