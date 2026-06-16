Remporter deux Coupes du monde consécutives n’est pas sans précédent, mais demeure un exploit extrêmement rare. L’Italie y est parvenue dès les premières éditions, en 1934 et 1938, puis le Brésil – emmené par un jeune Pelé – a défendu son titre en 1962 après l’avoir conquis pour la première fois en 1958.

Ces dernières années, conserver le trophée s’est révélé extrêmement difficile. En 2022, la France est devenue le deuxième tenant du titre depuis 2002 à franchir le premier tour, l’Allemagne (2018), l’Espagne (2014), l’Italie (2010) et la France elle-même (2002) ayant toutes été éliminées dès la phase de groupes. L’équipe de Didier Deschamps, elle, est allée jusqu’en finale – performance qu’aucun tenant du titre n’avait réalisée depuis le Brésil en 1998.

Le nouveau format à 48 équipes, plus indulgent, associé à un tirage au sort favorable, réduit toutefois le risque d’un tel scénario pour l’Argentine en 2026. Scaloni pourra-t-il donc prolonger son brillant parcours et mener une nouvelle campagne vers le sacre suprême ? Pour y parvenir, il devra peut-être opérer, en cours de tournoi, une transition vers la prochaine génération de pépites de l’Albiceleste.