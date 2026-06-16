Remporter deux Coupes du monde consécutives n’est pas sans précédent, mais demeure un exploit extrêmement rare. L’Italie y est parvenue dès les premières éditions, en 1934 et 1938, puis le Brésil – emmené par un jeune Pelé – a défendu son titre conquis en 1958 en le conservant en 1962.

Ces dernières années, conserver le trophée s’est même révélé particulièrement ardu : en 2022, la France est devenue le deuxième détenteur du titre depuis 2002 à franchir la phase de groupes, l’Allemagne (2018), l’Espagne (2014), l’Italie (2010) et la France elle-même (2002) ayant toutes été éliminées d’emblée. L’équipe de Didier Deschamps, elle, est allée jusqu’en finale – performance qu’aucun tenant du titre n’avait réalisée depuis le Brésil en 1998.

Le nouveau format à 48 équipes, plus indulgent, associé à un tirage au sort favorable, réduit toutefois le risque d’un tel revers pour l’Argentine en 2026. Scaloni pourra-t-il prolonger son aventure triomphale et guider à nouveau l’Albiceleste vers le sacre suprême ? Pour y parvenir, il devra peut-être opérer, en cours de tournoi, une transition vers la prochaine génération de pépites argentines.