Pour motiver davantage ses joueurs, Niko Kovac offre une prime spéciale en cas de victoire contre le BVB

Par ailleurs, le capitaine Emre Can, victime d’une rupture des ligaments croisés, et Felix Nmecha, touché à un ligament collatéral, sont toujours à l’infirmerie. Si la saison est déjà terminée pour le premier, l’entraîneur Niko Kovac se montre « optimiste et très confiant » concernant le retour de Nmecha, tout en restant « prudent ». Yan Couto, remis de ses problèmes musculaires, réintègre le groupe.

Avec huit points d’avance sur le troisième, le VfB Stuttgart, avant la 30^e journée, le BVB est virtually assuré de la deuxième place et d’une qualification pour la Ligue des champions. Pour maintenir l’engagement de son effectif dans cette dernière ligne droite, Kovac prévoit donc des mesures spéciales.