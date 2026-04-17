Le Borussia Dortmund devra se passer de l'international Karim Adeyemi lors de son déplacement chez le TSG Hoffenheim. L'attaquant manquera le match de samedi à Sinsheim en raison de problèmes musculaires. « Son état est tel qu'il ne pourra pas jouer demain », a déclaré l'entraîneur Niko Kovac vendredi lors de la conférence de presse.
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Pour motiver davantage ses joueurs, Niko Kovac offre une prime spéciale en cas de victoire contre le BVB
Par ailleurs, le capitaine Emre Can, victime d’une rupture des ligaments croisés, et Felix Nmecha, touché à un ligament collatéral, sont toujours à l’infirmerie. Si la saison est déjà terminée pour le premier, l’entraîneur Niko Kovac se montre « optimiste et très confiant » concernant le retour de Nmecha, tout en restant « prudent ». Yan Couto, remis de ses problèmes musculaires, réintègre le groupe.
Avec huit points d’avance sur le troisième, le VfB Stuttgart, avant la 30^e journée, le BVB est virtually assuré de la deuxième place et d’une qualification pour la Ligue des champions. Pour maintenir l’engagement de son effectif dans cette dernière ligne droite, Kovac prévoit donc des mesures spéciales.
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Niko Kovac accorde un jour de repos supplémentaire aux joueurs stars du Borussia Dortmund en cas de victoire.
« J’ai conclu un accord avec les garçons », a-t-il affirmé. Son équipe dispose actuellement d’un jour de repos par semaine, mais il a précisé : « En remportant des matchs, ils peuvent décrocher un deuxième jour de repos. » Pour le technicien croate, « c’est un levier efficace pour motiver les joueurs ».
Le week-end dernier, ce levier n’a pas produit l’effet escompté : les Rouge et Blanc se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, concédant ainsi leur troisième revers de la saison en Bundesliga. « Nous voulons encore gagner des matchs, et nous devons les gagner. Il serait négatif de dire que la saison est finie et de tourner la page. Nous avons encore des points à prendre et nous pouvons encore égaler l’un ou l’autre record du BVB. C’est notre objectif. »