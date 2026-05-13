Sur DAZN, Kruse s’est exprimé au sujet de son ancien club, actuellement engagé dans la course à la 16e place, synonyme de barrages, lors de la 34e journée de Bundesliga, aux côtés du FC St. Pauli et du 1. FC Heidenheim : « En gros, tout le monde sait ce que je pense du VfL. Je n'ai rien de personnel contre le club, mais, entre ces trois formations, Wolfsburg est, à mes yeux, le moins attachant – si je puis m'exprimer ainsi. »
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« Pour moi, c'est le club le plus antipathique » : Max Kruse tire à boulets rouges sur son ancien club
Au vu de la saison désastreuse des Basse-Saxons, Kruse a déclaré : « Compte tenu du budget et des moyens dont dispose Wolfsburg par rapport aux deux autres clubs, il ne peut tout simplement pas se contenter d’une 15e place au classement. Sur le plan footballistique, les Loups sont ceux qui m’ont le plus déçu parmi ces trois clubs. C’est pourquoi, à mon avis, leur relégation serait logique. »
Passé par le club lors de la saison 2015/16 puis durant onze mois en 2022, l’ancien international a ajouté : « Il y a beaucoup d’argent en jeu, on achète beaucoup, mais souvent, ça ne colle tout simplement pas. La composition de l’équipe n’est pas la bonne chaque année. »
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Kruse : « Des gens qui, pour certains, n'y connaissent absolument rien au football. »
Kruse critique ouvertement l’influence du sponsor principal, Volkswagen. « S’ajoute à cela le conflit entre l’usine VW et le club, ou plutôt ses dirigeants. Des gens qui, pour certains, ne connaissent absolument rien au football veulent avoir leur mot à dire », a-t-il déclaré. « Et plus il y a de personnes qui veulent prendre les commandes, plus il est difficile de maintenir le cap. C’est pourquoi, à Wolfsburg, les choses ne tournent généralement pas vraiment rond depuis des années. »
Au vu de la situation actuelle, Kruse estime que St. Pauli et Heidenheim ont l’avantage, car leurs joueurs savent ce qui est en jeu. « Quand on se retrouve en bas du classement avec le VfL Wolfsburg et que de nombreux joueurs de l’équipe n’ont probablement jamais connu de lutte contre la relégation de leur vie, ce n’est pas facile », a déclaré Kruse. « Au final, tout le monde sait que c’est une question de survie, mais beaucoup de joueurs savent aussi qu’ils ne resteraient probablement pas en deuxième division, car ils n’ont pas de contrat pour ça. Et, pour parler franchement, certains s’en fichent tout simplement. »
La lutte pour le maintien s'annonce passionnante
Kruse analyse : « Ils leur manquent précisément ces joueurs capables de gérer le combat pour le maintien. C’est clair. Malgré une légère amélioration du jeu ces dernières semaines, les points manquent toujours à l’appel, et cela ne suffit pas sur la distance d’un championnat de 34 journées. Je pense que le VfL Wolfsburg se maintiendra in extremis, mais, au vu de ses performances, il mériterait cette saison de descendre. »
À deux journées de la fin, la 34^e journée de Bundesliga s’annonce cruciale : St. Pauli (18^e), Heidenheim (17^e) et Wolfsburg (16^e) comptent le même nombre de points.
Au classement, Heidenheim a grappillé des points au forceps et a refilé le statut de lanterne rouge à St. Pauli. Les deux clubs affichent la même différence de buts (-29), tandis que Wolfsburg fait trois unités de mieux.
Fait marquant : pour la dernière journée, Wolfsburg se rendra à St. Pauli, tandis que Heidenheim recevra le 1. FSV Mayence 05. Si le FCH s’impose, deux clubs pourraient donc terminer avec la même différence de buts et le même nombre de points.
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Bundesliga : les trois relégables
16 VfL Wolfsburg 33 42 buts marqués, 68 encaissés différence de buts : -26 26 17 1. FC Heidenheim 1846 33 41 buts marqués, 70 encaissés différence de buts : -29 26 18 FC St. Pauli 33 28:57 différence de buts : -29 26