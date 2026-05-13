« Pour moi, c'est le club le plus antipathique » : Max Kruse tire à boulets rouges sur son ancien club

Kruse analyse : « Ils leur manquent précisément ces joueurs capables de gérer le combat pour le maintien. C’est clair. Malgré une légère amélioration du jeu ces dernières semaines, les points manquent toujours à l’appel, et cela ne suffit pas sur la distance d’un championnat de 34 journées. Je pense que le VfL Wolfsburg se maintiendra in extremis, mais, au vu de ses performances, il mériterait cette saison de descendre. »

À deux journées de la fin, la 34^e journée de Bundesliga s’annonce cruciale : St. Pauli (18^e), Heidenheim (17^e) et Wolfsburg (16^e) comptent le même nombre de points.

Au classement, Heidenheim a grappillé des points au forceps et a refilé le statut de lanterne rouge à St. Pauli. Les deux clubs affichent la même différence de buts (-29), tandis que Wolfsburg fait trois unités de mieux.

Fait marquant : pour la dernière journée, Wolfsburg se rendra à St. Pauli, tandis que Heidenheim recevra le 1. FSV Mayence 05. Si le FCH s’impose, deux clubs pourraient donc terminer avec la même différence de buts et le même nombre de points.