Le FC Barcelone a conservé son bilan parfait en Liga avec une victoire 3-1 après avoir renversé Séville au Ramon Sanchez Pizjuan, même si l’équipe de Flick a dû batailler pour prendre les trois points. Les locaux ont ouvert le score rapidement grâce à Youssouf Fofana à la 19e minute, mais Raphinha a égalisé seulement trois minutes plus tard après une passe précise d’Andreas Christensen.

L’ailier brésilien, épanoui dans son nouveau rôle plus axial de numéro neuf après les départs estivaux de Robert Lewandowski et Ferran Torres, a marqué deux autres buts après la pause pour signer son deuxième triplé en 72 heures. Servi à deux reprises par Lamine Yamal, Raphinha a porté son total à 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, alors que Barcelone s’est repris après une première période brouillonne.

Le gardien débutant Dominik Livakovic a livré une prestation pleine d’assurance dans les buts, tandis que Pau Cubarsi et Eric Garcia ont limité les occasions de Séville pour sceller une septième victoire consécutive en championnat.



