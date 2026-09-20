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« Pour moi, c’est la chose la plus difficile » : Hansi Flick se confie sur la lutte surprise de Barcelone malgré le maintien d’un début de saison parfait en Liga lors de la remontée à Séville
Le triplé de Raphinha propulse Barcelone devant Séville
Le FC Barcelone a conservé son bilan parfait en Liga avec une victoire 3-1 après avoir renversé Séville au Ramon Sanchez Pizjuan, même si l’équipe de Flick a dû batailler pour prendre les trois points. Les locaux ont ouvert le score rapidement grâce à Youssouf Fofana à la 19e minute, mais Raphinha a égalisé seulement trois minutes plus tard après une passe précise d’Andreas Christensen.
L’ailier brésilien, épanoui dans son nouveau rôle plus axial de numéro neuf après les départs estivaux de Robert Lewandowski et Ferran Torres, a marqué deux autres buts après la pause pour signer son deuxième triplé en 72 heures. Servi à deux reprises par Lamine Yamal, Raphinha a porté son total à 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, alors que Barcelone s’est repris après une première période brouillonne.
Le gardien débutant Dominik Livakovic a livré une prestation pleine d’assurance dans les buts, tandis que Pau Cubarsi et Eric Garcia ont limité les occasions de Séville pour sceller une septième victoire consécutive en championnat.
- ZUMA Press Wire
Flick explique sa décision de titulariser Livakovic plutôt que Szczesny
Flick a créé la surprise avant le coup d’envoi en choisissant Livakovic plutôt que Wojciech Szczesny, alors qu’il avait auparavant laissé entendre que le gardien polonais était son deuxième choix. L’entraîneur de Barcelone a révélé que cette sélection relevait davantage de l’intuition que de l’analyse des performances.
« Comme vous le savez, parfois, il ne s’agit pas seulement de tout analyser. Parfois, c’est aussi une question de ressenti », a déclaré Flick après le match via SPORT. « Je pense qu’aujourd’hui, mon ressenti allait dans ce sens, alors j’en ai parlé avec les entraîneurs, puis nous avons pris cette décision. Donc, c’est une question de ressenti. Cela ne veut pas dire que nous l’avons analysé et décidé que nous ne croyions pas en Szczesny, ni quoi que ce soit de ce genre. Mais pour moi, aujourd’hui, je pense que c’était la bonne décision. »
Précisant que la hiérarchie reste mouvante, Flick a ajouté : « Il a été bon. Mais au final, c’est une décision que j’ai prise, vous savez. Je l’ai déjà dit avant, bien sûr. Parfois, vous voyez un joueur et vous sentez que ce joueur peut peut-être être la première option à ce poste, et vous prenez une décision différente. C’est ce qui s’est passé. Ce n’est pas si important que ça. Cette décision vaut seulement pour ce match. »
La gestion de la profondeur de l’effectif du FC Barcelone reste la principale difficulté de Flick
Bien que Barcelone occupe la tête de la Liga avec 21 points en sept matches, Flick a reconnu que gérer des joueurs de premier plan laissés sur le banc s’avère être sa mission la plus difficile.
« Au final, pour être honnête avec vous, pour moi, c’est la chose la plus difficile en ce moment. Je sais que tout le monde peut être heureux parce que nous avons une énorme qualité dans l’effectif. Mais pour moi, ce n’est pas facile », a déclaré Flick. « Quand je regarde le banc et que je vois que Gavi ne jouera pas, que Xavi [Espart] ne peut pas jouer, que [Jules] Kounde ne peut pas jouer, que Szczesny ne peut pas jouer, ce n’est pas facile.
« Ce n’est pas facile pour moi non plus parce que je suis proche de tout le monde, je suis avec tout le monde, et malgré cela je dois prendre ces décisions. Au final, c’est comme ça. Je pense toujours à l’équipe. Il n’y a rien de personnel. Il s’agit de l’équipe. C’est pour cela que nous avons pris cette décision. Au final, oui, c’est mon travail. Mais ce n’est pas facile en ce moment. »
- AFP
La trêve internationale précède le test face à Getafe et les rencontres de Ligue des champions
Barcelone aborde désormais une trêve internationale de trois semaines avec trois points d’avance en tête du classement. Le championnat reprendra face à Getafe le 10 octobre, avant que l’équipe de Flick ne se tourne vers un choc crucial de Ligue des champions contre Galatasaray le 13 octobre.
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