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Pour le prix d’une voiture de rêve… Comment Ronaldo a-t-il fait flamber les tarifs des places pour le match Portugal-Colombie ?

Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
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Colombie vs Portugal
Colombie
C. Ronaldo
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.
Colombie

Flambée des prix après l’explosion du « Don »

Le match Colombie-Portugal, qui réunit des stars comme Cristiano Ronaldo et James Rodríguez, figure parmi les rencontres les plus attendues de la Coupe du monde. Cet intérêt s’explique tant par l’enjeu sportif que par les retombées économiques associées à l’événement.

Le dernier match des deux équipes dans le groupe 11 de la Coupe du monde 2026 doit se dérouler à Miami, dimanche prochain au matin.

Les deux formations bénéficiant d’une immense popularité auprès du public américain, la pression sur la disponibilité des billets a été maximale dès les premières phases de vente.

  • Tarification extrême

    Selon le journal Marca, les prix des billets pour le match Portugal-Colombie ont flambé : « La demande a directement impacté les tarifs, les faisant grimper à des niveaux inhabituels, même pour un événement de cette envergure. »

    Selon les listes publiées sur les plateformes de vente, les places standard démarrent autour de 3 500 dollars et peuvent atteindre 30 000 dollars pour les sièges les plus proches de la pelouse.

    Les formules VIP ou les offres premium franchissent aisément la barre des 60 000 dollars. De quoi placer cette rencontre dans une catégorie à part au sein même de la Coupe du monde.

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    • Publicité

  • Une comparaison étonnante

    Au sommet de la hiérarchie des prix, une référence incontournable s’impose sur le marché américain : le tarif d’une Tesla neuve.

    Selon Marca : « Les prix des modèles Tesla tels que la Model 3 Performance, la Model S Plaid et la Model X Plaid varient approximativement entre 54 990 dollars et plus de 100 000 dollars, selon les équipements. »

    Le journal précise : « La comparaison n’est pas technique, mais illustrative : certains billets VIP pour le match Colombie-Portugal avoisinent la même fourchette de prix (que les voitures Tesla), ce qui transforme l’expérience au stade en quelque chose qui s’apparente davantage à un bien de luxe. »

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  • Cristiano Ronaldo… La valeur de sa dernière apparition

    Au-delà des statistiques, un facteur domine la demande : la polémique entourant la légende Cristiano Ronaldo.

    La perspective que ce soit sa dernière Coupe du monde transforme chacune de ses apparitions en événement planétaire. Sa simple présence ajoute une dimension émotionnelle qui dépasse les frontières du sport et influence directement le marché.

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    Cette tendance est encore renforcée par la présence d’une importante communauté de supporters colombiens dans des villes comme Miami, où la convergence des deux publics amplifie la pression pour décrocher un billet pour le stade.


  • Un reflet du football d'élite moderne

    La hausse des prix des billets pour les matchs de la Coupe du monde n’est pas un cas isolé ; elle s’inscrit dans une tendance plus large observée lors des grands événements sportifs, où l’expérience sur place, devenue rare, est dopée par une demande mondiale, selon Marca.

    Le quotidien conclut : « Il en résulte un contexte où le football ne se mesure plus uniquement à l’aune de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi à la valeur économique que représente le simple fait d’être au cœur de l’événement. »

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