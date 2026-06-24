Pour le prix d’une voiture de rêve… Comment Ronaldo a-t-il fait flamber les tarifs des places pour le match Portugal-Colombie ?

Le match Colombie-Portugal, qui réunit des stars comme Cristiano Ronaldo et James Rodríguez, figure parmi les rencontres les plus attendues de la Coupe du monde. Cet intérêt s’explique tant par l’enjeu sportif que par les retombées économiques associées à l’événement.

Le dernier match des deux équipes dans le groupe 11 de la Coupe du monde 2026 doit se dérouler à Miami, dimanche prochain au matin.

Les deux formations bénéficiant d’une immense popularité auprès du public américain, la pression sur la disponibilité des billets a été maximale dès les premières phases de vente.