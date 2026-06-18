Ces dernières années, Schlotterbeck et Nmecha se sont imposés comme des piliers incontournables du BVB. Le soulagement a donc été palpable à Dortmund lorsqu’ils ont prolongé leurs contrats au printemps : Schlotterbeck jusqu’en 2031 et Nmecha jusqu’en 2030. Pourtant, dès la signature, il semblait déjà peu probable qu’ils restent effectivement à Dortmund jusqu’à ces échéances. Pourtant, il est désormais possible qu’ils ne revêtent plus jamais le maillot du BVB, malgré leurs récentes prolongations.

Schlotterbeck a toutefois négocié une clause spéciale lui permettant de partir dès cet été, à condition que son transfert intervienne dans la semaine suivant la finale du 19 juillet et qu’il rejoigne l’un des trois grands clubs pré-sélectionnés, pour une indemnité comprise entre 50 et 60 millions d’euros. Selon plusieurs sources concordantes, le Real Madrid et le FC Liverpool figureraient sur cette liste, mais pas le FC Bayern.

Le nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, s’intéresserait vivement au défenseur allemand et le montant du transfert ne constituerait pas un obstacle pour les Madrilènes. Je serais très heureux de l’accueillir », a confié Antonio Rüdiger mercredi, en marge du stage de la DFB à Winston-Salem. Le défenseur allemand, qui a récemment prolongé son contrat avec le Real, se prépare donc à une future concurrence pour le temps de jeu.