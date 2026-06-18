Comme souvent, l’équipe nationale allemande s’appuie, lors de cette Coupe du monde, sur un noyau dur de joueurs du FC Bayern. Le gardien Manuel Neuer, le capitaine Joshua Kimmich, le pilier de la défense Jonathan Tah, le meneur de jeu Aleksandar Pavlovic et le créateur Jamal Musiala forment déjà l’épine dorsale de la sélection. Le jeune arrière gauche prometteur Nathaniel Brown devrait bientôt les rejoindre. Il est sur le point d’être transféré de l’Eintracht Francfort à Munich pour 55 millions d’euros.
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Pour le BVB, c’est un véritable casse-tête. Le subtil écart de niveau entre Nico Schlotterbeck et Felix Nmecha pourrait s’avérer décisif
Le Borussia Dortmund n’aligne certes que deux joueurs dans le onze de départ allemand, mais le défenseur central Nico Schlotterbeck (26 ans) et le milieu défensif Felix Nmecha (25 ans) ont joué un rôle clé lors de la victoire 7-1 contre Curaçao. Nmecha a ouvert le score (1-0), puis Schlotterbeck a immédiatement effacé sa petite erreur sur l’égalisation adverse en inscrivant de la tête le but crucial du 2-1. Enfin, Nmecha a obtenu le penalty transformé pour le 3-1, qui a définitivement plié le match.
Au-delà de ces actions, les deux joueurs ont convaincu, Nmecha récoltant même une pluie d’éloges. La victoire allemande a donc aussi été celle de la petite « faction de Dortmund ». Mais ce succès soulève une question : combien de temps ce duo pourra-t-il encore être considéré comme tel ? Après tout, nul autre terrain que la Coupe du monde ne projette aussi vite un joueur vers les grands clubs internationaux.
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Schlotterbeck et Nmecha ont prolongé leur contrat au BVB, avec des clauses de résiliation.
Ces dernières années, Schlotterbeck et Nmecha se sont imposés comme des piliers incontournables du BVB. Le soulagement a donc été palpable à Dortmund lorsqu’ils ont prolongé leurs contrats au printemps : Schlotterbeck jusqu’en 2031 et Nmecha jusqu’en 2030. Pourtant, dès la signature, il semblait déjà peu probable qu’ils restent effectivement à Dortmund jusqu’à ces échéances. Pourtant, il est désormais possible qu’ils ne revêtent plus jamais le maillot du BVB, malgré leurs récentes prolongations.
Schlotterbeck a toutefois négocié une clause spéciale lui permettant de partir dès cet été, à condition que son transfert intervienne dans la semaine suivant la finale du 19 juillet et qu’il rejoigne l’un des trois grands clubs pré-sélectionnés, pour une indemnité comprise entre 50 et 60 millions d’euros. Selon plusieurs sources concordantes, le Real Madrid et le FC Liverpool figureraient sur cette liste, mais pas le FC Bayern.
Le nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, s’intéresserait vivement au défenseur allemand et le montant du transfert ne constituerait pas un obstacle pour les Madrilènes. Je serais très heureux de l’accueillir », a confié Antonio Rüdiger mercredi, en marge du stage de la DFB à Winston-Salem. Le défenseur allemand, qui a récemment prolongé son contrat avec le Real, se prépare donc à une future concurrence pour le temps de jeu.
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Nmecha va-t-il devenir le troisième transfert le plus cher de l'histoire du BVB ?
Nmecha dispose d’une clause libératoire. Elle ne s’appliquera qu’à l’été 2027, à hauteur de 80 millions d’euros, puis de 70 millions en 2028. La nuance avec Schlotterbeck est toutefois importante : en cas de départ cet été, le BVB peut négocier librement ; selon *Bild*, la limite de rentabilité serait fixée à 120 millions.
Le Real Madrid, le FC Chelsea et les deux clubs de Manchester seraient sur les rangs. Nmecha a par ailleurs déjà évolué dans les équipes de jeunes de Manchester City entre 2008 et 2021.
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Schlotterbeck et Nmecha ont remporté leurs duels au sein de l’équipe nationale allemande.
La Coupe du monde pourrait servir de tremplin vers le plus haut niveau du football pour Schlotterbeck et Nmecha. Pourtant, pendant longtemps, rien ne laissait présager que ces deux joueurs parviendraient à s’imposer dans le onze de départ allemand. Schlotterbeck a finalement remporté la bataille face à Rüdiger, titulaire de longue date, tandis que Nmecha a relégué Leon Goretzka sur le banc, une véritable surprise.
Pendant les qualifications, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann faisait encore systématiquement confiance à Goretzka, à qui il avait publiquement promis, en mars, une place de titulaire au Mondial. Alors que le Bavarois a brillé en fin de saison en Bundesliga, Nmecha a été éloigné des terrains par une déchirure du ligament latéral. Il n’a retrouvé le onze de départ du BVB qu’à la dernière journée, avant que Nagelsmann ne lui accorde finalement sa confiance.
Si ces progrès réjouissent le BVB, ils représentent aussi un double tranchant : une éventuelle vente des deux joueurs cet été pourrait rapporter environ 180 millions d’euros, mais elle priverait le club d’un pilier central et bousculerait sa planification sportive.
Les ventes record du BVB
Joueurs Poste Cédé à Année Indemnité de transfert Ousmane Dembélé Attaquant FC Barcelone 2017 148 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain Real Madrid 2023 127 millions d’euros Jadon Sancho Attaquant Manchester United 2022 85 millions d’euros Christian Pulisic Attaquant Chelsea FC 2018 64 millions d’euros Pierre-Emerick Aubameyang Attaquant Arsenal FC 2023 63,75 millions d’euros