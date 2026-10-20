Deux minutes seulement avant ce but contesté, les visiteurs avaient repris l’avantage sur corner : Rodri avait profité d’une hésitation du gardien Alvaro Valles pour inscrire son premier but avec le club. À la 27e minute, une tête de Valentin Gomez sur un centre de Pablo Fornals avait auparavant répondu à la frappe enroulée de Lamine Yamal, décochée de 18 mètres en début de match.

Après que la frappe de Lo Celso a trompé Joan Garcia, Yamal et Pedri se sont précipités vers l’arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea. En montrant son propre bras sur les images captées par la caméra de l’arbitre, Pedri a déclaré : « Il y a clairement main, le ballon le touche ici. »

L’arbitre a d’abord rejeté la réclamation en répondant : « À mon avis, le geste n’est pas sanctionnable, d’accord ? »

Peu convaincu par cette explication, le milieu de terrain espagnol a répliqué : « Comment ça, il ne l’est pas ? Il contrôle clairement le ballon de la main ! »