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« Pour le bien du football » : des images virales captées par la caméra de l’arbitre révèlent la demande culottée d’Hector Bellerin pour que la frappe somptueuse de Giovani Lo Celso contre Barcelone soit validée
Une caméra corporelle capte un échange cocasse au bord du terrain
La caméra-piéton de l’arbitre a filmé Bellerin alors qu’il tentait, non sans humour, de faire valider le but spectaculaire inscrit par son coéquipier contre son ancien club à La Cartuja. L’action s’est déroulée à deux minutes de la pause, lorsque Lo Celso a enroulé une reprise de volée du gauche dans la lucarne depuis l’extérieur de la surface. Les joueurs du Barça ont toutefois immédiatement contesté l’égalisation, le ballon ayant touché la main de Cucho Hernandez plus tôt dans l’action.
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Les visiteurs, furieux, réclament une faute de main
Deux minutes seulement avant ce but contesté, les visiteurs avaient repris l’avantage sur corner : Rodri avait profité d’une hésitation du gardien Alvaro Valles pour inscrire son premier but avec le club. À la 27e minute, une tête de Valentin Gomez sur un centre de Pablo Fornals avait auparavant répondu à la frappe enroulée de Lamine Yamal, décochée de 18 mètres en début de match.
Après que la frappe de Lo Celso a trompé Joan Garcia, Yamal et Pedri se sont précipités vers l’arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea. En montrant son propre bras sur les images captées par la caméra de l’arbitre, Pedri a déclaré : « Il y a clairement main, le ballon le touche ici. »
L’arbitre a d’abord rejeté la réclamation en répondant : « À mon avis, le geste n’est pas sanctionnable, d’accord ? »
Peu convaincu par cette explication, le milieu de terrain espagnol a répliqué : « Comment ça, il ne l’est pas ? Il contrôle clairement le ballon de la main ! »
L’intervention de la VAR gâche une reprise de volée acrobatique
Alors que Bengoetxea tentait de calmer la situation en déclarant « Nous allons vérifier » avant de consulter la salle VAR, Pedri a insisté : « Oui, il y a main. Cucho fait un geste délibéré pour contrôler le ballon de la main. »
L’arbitre a maintenu sa décision prise sur le terrain en répondant : « Pour moi, sa main est dans une position naturelle. » Fermin Lopez, Karim Adeyemi et Rodri se sont alors joints aux protestations, ce dernier insistant : « C’est très clair. »
Alors que Pedri continuait de réclamer l’annulation du but, Bellerin s’est approché de l’arbitre pour défendre avec malice le but de son coéquipier : « Rien que pour le but qu’il a marqué, il devrait être accordé. Pour le football. »
Malheureusement pour le Betis, la VAR a finalement annulé le but. Après la reprise du jeu, Gabriel Jesus a repris un centre de Yamal pour porter le score à 3-1. Abde Ezzalzouli a ensuite brièvement réduit l’écart, mais Facundo Bernal a été expulsé quelques instants plus tard pour avoir avancé la tête vers Yamal, avant qu’Eric Garcia, entré en jeu, et Dani Olmo ne scellent une victoire 5-2.
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Une victoire écrasante égale un record avant une semaine de chocs au sommet
En venant à bout de leurs hôtes réduits à dix, les hommes de Hansi Flick ont signé une neuvième victoire consécutive, égalant le meilleur début de saison de l’histoire de la Liga, établi par le Real Madrid en 1968-1969. Ce succès éclatant leur offre une base idéale pour une semaine décisive : les géants catalans affronteront le Paris Saint-Germain en Ligue des champions mardi soir. Ils se tourneront ensuite vers le Clasico du week-end prochain face à Madrid.
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