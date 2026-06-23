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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pour la première fois, le Maroc et l’Algérie ouvrent une porte jusqu’alors fermée pour la Coupe du monde 2026

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Jordanie vs Algérie
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É.-U.

Les Verts rejoignent les Lions de l’Atlas…

La rencontre Algérie-Jordanie, comptant pour la Coupe du monde 2026, n’a pas été un simple match de 90 minutes. Cette soirée a vu les records tomber les uns après les autres, le terrain se transformant en une page où les exploits des « Verts » ont été inscrits en lettres d’or. 

La victoire des « Guerriers du désert » a renversé la vapeur, avec des chiffres qui ont brisé les barrières du temps et des statistiques qui ont réuni pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde la gloire algérienne et la gloire marocaine.

Cette rencontre arabe haletante a été ponctuée de moments forts qui demeureront gravés dans les annales des « Verts » : la victoire 2-1 n’était pas un simple succès, mais l’ouverture vers cinq exploits historiques en une seule soirée, selon le site français de statistiques footballistiques « Stats Foot ».

  • Un sommet arabe historique lors de la Coupe du monde

    Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, les sélections algérienne et marocaine ont chacune décroché une victoire lors de la même édition. Ce double succès arabe illustre la progression du football maghrébin sur la plus grande scène mondiale et offre aux supporters arabes une fierté supplémentaire à l’aune de la Coupe du monde 2026.

    Les Lions de l’Atlas ont d’abord tenu tête au Brésil lors de leur entrée en lice, avant de l’emporter 1-0 face à l’Écosse grâce à un but précoce d’Ismaïl Saibari.

    Les Lions de l’Atlas ont ensuite dominé l’Écosse 1-0 lors de la 2ᵉ journée, grâce à une ouverture du score rapide d’Ismaël Saibari dès la 2ᵉ minute.

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  • Son talisman se nomme Guéri.

    Amin Guiri poursuit son histoire personnelle faite de succès. La victoire de l’Algérie contre la Jordanie a confirmé une statistique remarquable : les « Verts » ont remporté chacun des neuf matchs au cours desquels Guiri a trouvé le chemin des filets.

    Neuf rencontres disputées, neuf succès : ce ratio parfait atteste que l’attaquant n’est pas seulement un buteur, mais une véritable icône invaincue.

  • Une remontée historique qui met fin à une longue série de défaites

    Pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, l’Algérie a transformé un retard en victoire. Après des années de résultats négatifs lorsqu’elle encaissait le premier but, les « Verts » ont brisé la malédiction face à la Jordanie, convertissant un 0-1 en un 2-1 final. Cette « remontada » restera gravée dans les annales algériennes comme le symbole d’une maturité enfin atteinte.

  • Mahrez : la légende reste intacte

    À 35 ans et 4 mois, Riyad Mahrez est devenu le joueur africain le plus âgé à délivrer une passe décisive en Coupe du monde depuis la légende camerounaise Roger Milla, auteur d’une offrande face à l’Angleterre le 1er juillet 1990, à l’âge de 38 ans et un mois. Sa passe décisive contre la Jordanie ne s’est pas contentée d’offrir un but ; elle a aussi inscrit une nouvelle ligne dans l’histoire d’un capitaine qui défie le temps.

  • Ben Bouali entre dans le « livre d'or » des remplaçants

    Nazir Ben Bouali a inscrit son nom en lettres majuscules dans l’histoire de la Coupe du monde en devenant le deuxième remplaçant algérien à marquer.

    Son égalisation de la tête face à la Jordanie l’a fait entrer dans le club très fermé des buteurs algériens, aux côtés d’Abdelmoumen Djabou, auteur d’une réalisation contre l’Allemagne le 30 juin 2014. Les remplaçants font la différence, et Benbouali a inscrit son nom en lettres d’or.

    Au-delà des trois points, cette rencontre face aux Jordaniens a donc été synonyme de records, de barrage levé et d’instant de gloire. L’Algérie n’a pas seulement dominé les « Nashama » : elle a aussi battu l’histoire.

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