La rencontre Algérie-Jordanie, comptant pour la Coupe du monde 2026, n’a pas été un simple match de 90 minutes. Cette soirée a vu les records tomber les uns après les autres, le terrain se transformant en une page où les exploits des « Verts » ont été inscrits en lettres d’or.

La victoire des « Guerriers du désert » a renversé la vapeur, avec des chiffres qui ont brisé les barrières du temps et des statistiques qui ont réuni pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde la gloire algérienne et la gloire marocaine.

Cette rencontre arabe haletante a été ponctuée de moments forts qui demeureront gravés dans les annales des « Verts » : la victoire 2-1 n’était pas un simple succès, mais l’ouverture vers cinq exploits historiques en une seule soirée, selon le site français de statistiques footballistiques « Stats Foot ».