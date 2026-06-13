Au Bayern Munich, Goretzka n’a jamais été titularisé dans les grands matchs cette saison. Malgré tout, Nagelsmann lui a immédiatement accordé sa confiance. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, à l’automne, Goretzka a été aligné d’entrée dans cinq des six matchs et a généralement livré des performances solides. Dans une interview accordée au magazine Kicker début mars, Nagelsmann a même attribué en grande partie la victoire cruciale contre l’Irlande du Nord à la contribution de son milieu de terrain : « S’il n’avait pas joué, nous n’aurions certainement pas gagné, car il a repoussé 60 ballons de la tête. »

Le sélectionneur lui a même laissé entrevoir un rôle de titulaire au Mondial : « Actuellement, Leon Goretzka, malgré son faible temps de jeu au Bayern, a de bonnes chances de jouer et d’endosser un rôle similaire à celui qu’il a eu lors des qualifications. » Il devrait ainsi occuper la partie plus offensive du double pivot, aux côtés de Pavlovic ou Nmecha. Interrogé sur son duo préféré, le sélectionneur s’était contenté de répondre : « L’un des deux a en tout cas de bonnes chances de jouer. »

Lors des deux matchs amicaux de mars, il est aligné d’entrée une fois et remplace un coéquipier sur le banc lors de l’autre rencontre. S’appuyant sur la gestion des cadres par Vincent Kompany, qui préserve son onze type pour les élimination directes en coupes, Goretzka enchaîne alors des titularisations en Bundesliga, le titre étant déjà acquis. Lors des six dernières journées, il a inscrit cinq points et a même porté le brassard de capitaine à une occasion. C’est juste après cette période que Goretzka a perdu sa place de titulaire en équipe nationale.