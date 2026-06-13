Où qu’il soit – à la Säbener Straße de Munich, lors des déplacements du FC Bayern ou au stage de préparation de la Coupe du monde à Winston-Salem –, Leon Goretzka attire systématiquement l’attention. La raison ? Une tendance aussi singulière que persistante : depuis plus d’un an, dès que les supporters l’aperçoivent, ils scandent son nom en le faisant vibrer : « Goreeetzkaaa ! »
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Pour la première fois de sa carrière, Leon Goretzka se retrouve confronté à un scénario inédit et potentiellement amer à l’issue de la Coupe du monde
Cette situation exaspère de plus en plus le milieu de terrain de 31 ans et irrite également ses coéquipiers. Impossible toutefois d’y échapper : même sur les réseaux sociaux, chacune de ses publications attire des centaines de commentaires sur le sujet.
Malgré cette exposition médiatique involontaire, son rôle sportif au sein de l’équipe nationale reste secondaire. Lors de la préparation pour la Coupe du monde, il a perdu son duel avec Felix Nmecha (Borussia Dortmund) pour accompagner Aleksandar Pavlovic au milieu de terrain. Le sélectionneur Julian Nagelsmann privilégie la qualité de passe et l’agilité de Nmecha plutôt que le physique et l’expérience de Goretzka. Avec le latéral gauche David Raum, le Munichois, qui s’apprête à quitter le club, est donc le grand perdant de cette préparation.
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Leon Goretzka a cédé sa place à Felix Nmecha
Lors des deux dernières rencontres de préparation contre la Finlande (4-0) et les États-Unis (2-1), Leon Goretzka n’a disputé que dix minutes. Dimanche, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao, il débutera sur le banc. Goretzka aborde ainsi son quatrième grand tournoi en tant que remplaçant. Une situation qui, à titre personnel, ne l’inquiète guère : lors des trois précédents, il a chaque fois intégré le onze de départ en cours de route (sans pour autant mener l’équipe vers le succès).
En 2018, il est entré en jeu comme ailier droit lors du dernier match de groupe contre la Corée du Sud, une Allemagne battue 2-0 et éliminée dès la phase de groupes. En 2021, il a permis aux siens de l’emporter 2-1 face à la Hongrie à l’Euro, avant de débuter contre l’Angleterre et une nouvelle défaite 2-0. Lors de la Coupe du monde 2022, il est entré dans le onze après la défaite initiale contre le Japon, mais, malgré un nul face à l’Espagne et une victoire contre le Costa Rica, l’Allemagne a de nouveau été éliminée dès la phase de groupes.
En 2024, Nagelsmann ne l’avait pas convoqué pour l’Euro à domicile. Son retour surprise en sélection, suivi d’une place de titulaire, rend son nouveau statut de remplaçant d’autant plus inattendu.
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Leon Goretzka semblait avoir assuré sa place de titulaire pour la Coupe du monde.
Au Bayern Munich, Goretzka n’a jamais été titularisé dans les grands matchs cette saison. Malgré tout, Nagelsmann lui a immédiatement accordé sa confiance. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, à l’automne, Goretzka a été aligné d’entrée dans cinq des six matchs et a généralement livré des performances solides. Dans une interview accordée au magazine Kicker début mars, Nagelsmann a même attribué en grande partie la victoire cruciale contre l’Irlande du Nord à la contribution de son milieu de terrain : « S’il n’avait pas joué, nous n’aurions certainement pas gagné, car il a repoussé 60 ballons de la tête. »
Le sélectionneur lui a même laissé entrevoir un rôle de titulaire au Mondial : « Actuellement, Leon Goretzka, malgré son faible temps de jeu au Bayern, a de bonnes chances de jouer et d’endosser un rôle similaire à celui qu’il a eu lors des qualifications. » Il devrait ainsi occuper la partie plus offensive du double pivot, aux côtés de Pavlovic ou Nmecha. Interrogé sur son duo préféré, le sélectionneur s’était contenté de répondre : « L’un des deux a en tout cas de bonnes chances de jouer. »
Lors des deux matchs amicaux de mars, il est aligné d’entrée une fois et remplace un coéquipier sur le banc lors de l’autre rencontre. S’appuyant sur la gestion des cadres par Vincent Kompany, qui préserve son onze type pour les élimination directes en coupes, Goretzka enchaîne alors des titularisations en Bundesliga, le titre étant déjà acquis. Lors des six dernières journées, il a inscrit cinq points et a même porté le brassard de capitaine à une occasion. C’est juste après cette période que Goretzka a perdu sa place de titulaire en équipe nationale.
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Après son départ du FC Bayern : où Leon Goretzka jouera-t-il la saison prochaine ?
Outre ses performances sur le terrain, Leon Goretzka doit faire face à une incertitude croissante concernant son avenir. Son contrat avec le FC Bayern Munich expirera le 30 juin, soit entre les seizièmes et les huitièmes de finale de la Coupe du monde. À compter de cette date, le milieu de terrain se retrouvera, pour la première fois de sa carrière, sans club.
Mi-mai, son arrivée à l’AC Milan semblait simplement une question de temps. Cependant, le club lombard a manqué de façon spectaculaire la qualification pour la Ligue des champions lors de la dernière journée, entraînant le départ de l’entraîneur Massimiliano Allegri, du directeur sportif Igli Tare et du président Giorgio Furlani.
Depuis, le recrutement du milieu allemand n’est plus une priorité pour le club lombard, qui se concentre sur la nomination d’une nouvelle direction sportive. Ralf Rangnick, sélectionneur autrichien, devait prendre le poste de directeur technique et Oliver Glasner celui d’entraîneur, mais les discussions sont aujourd’hui au point mort. Il est encore trop tôt pour savoir si ces futurs responsables, ou tout autre dirigeant, seront intéressés par le profil de Goretzka.
Parallèlement, son nom revient régulièrement du côté de l’Atlético Madrid, qui avait déjà tenté, sans succès, de le recruter lors du mercato hivernal. Plusieurs clubs de Premier League surveilleraient aussi de près la situation du milieu allemand, tandis que, selon The Athletic, le Chicago Fire (MLS) s’est récemment invité dans la course.
Le joueur lui-même a jusqu’ici esquivé les questions sur son avenir tout en affichant une sérénité de façade. Malgré ces incertitudes, qui pourraient le distraire pendant la Coupe du monde, Goretzka dispose donc de plusieurs options crédibles.