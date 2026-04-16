« Pour la première fois de l'histoire » : Gianni Infantino annonce un changement spectaculaire pour la finale de la Coupe du monde 2026

Dans le football, les prestations musicales pendant l’interruption de quinze minutes sont rarissimes : ce genre de spectacle ne séduit guère les supporters. En 2017, à l’occasion de la finale de la Coupe d’Allemagne entre l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund, la DFB a pourtant tenté l’expérience en programmant un show à la mi-temps avec la chanteuse de schlager Helene Fischer. Sa prestation a été couverte par une bronca assourdissante venue des tribunes de l’Olympiastadion.

Fischer a ensuite commenté : « C’est peut-être quelque chose qu’un musicien doit parfois endurer. Je me suis forgé une carapace ces dernières années et, depuis hier, j’ai même des cheveux en plus. Se tenir là en tant qu’artiste et sentir toute cette puissance de testostérone, c’était quand même… » À propos des supporters qui sifflaient, elle a ajouté : « Mais je n’ai pas trouvé ça si grave. Il y a de la rancœur, ils ne voulaient pas de divertissement. »

Concernant la Coupe du monde, Infantino a annoncé que « toutes les stars imaginables » participeraient à la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, citant notamment la légende de la NFL Tom Brady et l’ancien pivot de la NBA Shaquille O’Neal, déjà présents lors du tirage au sort des groupes. «Ils adorent ça», a déclaré le président de la FIFA.