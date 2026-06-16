Selon Sky, le transfert de Duranville à l’Olympique Lyonnais est officiel. Le club français versera une somme de base remarquablement faible de 5,5 millions d’euros, à laquelle s’ajouteront des bonus pouvant atteindre trois millions d’euros. Le Borussia Dortmund percevra par ailleurs une participation de 20 % en cas de revente.
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Pour l’instant, l’opération s’avère fortement déficitaire : le BVB se sépare de ses joueurs mis en vente à des prix bradés
Avec ce transfert, le BVB encaisse pour l’instant une lourde perte financière : il avait versé 13 millions d’euros au RSC Anderlecht pour recruter le Belge. À Dortmund, Duranville a été régulièrement handicapé par des blessures au cours de ses trois années au club. Lors de la phase retour de la saison dernière, il avait été prêté au FC Bâle.
En 17 matchs officiels sous les couleurs suisses, l’ailier a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Depuis son arrivée en janvier 2023 en provenance d’Anderlecht, il n’a disputé que 27 matchs officiels pour le BVB, pour un bilan d’un but et d’une passe décisive.
Un départ qui clôt, avec un goût d’amertume, un chapitre commencé il y a trois ans, lorsque le BVB, comme beaucoup d’observateurs, voyait en lui un futur crack.
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Duranville, futur crack du BVB ? Vincent Kompany n’en doutait pas.
« J’ai eu la chance de travailler avec lui à Anderlecht lorsqu’il avait 15 ou 16 ans. Je l’ai aidé à faire ses débuts contre le Club de Bruges juste après ses 16 ans. Nous avons immédiatement constaté son impact : il a changé le cours du match. À cet âge, c’est très rare », s’enthousiasmait Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern, au sujet de Duranville il y a deux ans.
En janvier 2023, il avait même prédit pour le jeune homme, aujourd’hui âgé de 20 ans, une carrière de footballeur de dimension mondiale. Interrogé sur les futurs lauréats du Ballon d’Or, Kompany avait cité les habituels favoris avant d’ajouter, avec un calme assumé : « Et j’en ai un autre pour vous : Duranville. Pas de pression. »
Au Borussia Dortmund, Duranville n’a toutefois jamais confirmé les immenses espoirs suscités par son talent et cherche désormais à se relancer.
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Le BVB pourrait se séparer de Cole Campbell.
Même scénario envisageable pour Cole Campbell : d’après Sky, le Celtic Glasgow s’intéresserait concrètement au recrutement de l’Américain, qui a connu une saison compliquée lors de son prêt à Hoffenheim l’an passé. Des discussions auraient déjà eu lieu entre les deux clubs.
Le Borussia Dortmund, qui ne lui promet pas d’avenir sportif, se montre ouvert à un transfert. Lors de la phase retour de la saison dernière, le joueur de 20 ans avait été prêté au TSG 1899 Hoffenheim, mais il n’a pas su convaincre lors de ses rares apparitions. La TSG n’a donc pas levé l’option d’achat de 7,5 millions d’euros et le joueur retrouvera Dortmund cet été.
Sous les couleurs de la TSG, il n’a disputé que cinq rencontres pour un total de 74 minutes en Bundesliga, sans inscrire le moindre point.