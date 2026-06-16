Avec ce transfert, le BVB encaisse pour l’instant une lourde perte financière : il avait versé 13 millions d’euros au RSC Anderlecht pour recruter le Belge. À Dortmund, Duranville a été régulièrement handicapé par des blessures au cours de ses trois années au club. Lors de la phase retour de la saison dernière, il avait été prêté au FC Bâle.

En 17 matchs officiels sous les couleurs suisses, l’ailier a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Depuis son arrivée en janvier 2023 en provenance d’Anderlecht, il n’a disputé que 27 matchs officiels pour le BVB, pour un bilan d’un but et d’une passe décisive.

Un départ qui clôt, avec un goût d’amertume, un chapitre commencé il y a trois ans, lorsque le BVB, comme beaucoup d’observateurs, voyait en lui un futur crack.