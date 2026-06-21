Pour Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo n’est qu’« un joueur parmi d’autres » au sein de la sélection portugaise. Le sélectionneur assure que ses joueurs « ne se sentent pas obligés » de servir CR7 lors de la Coupe du monde 2026

Conceição a clarifié la dynamique interne de l’équipe autour de son légendaire capitaine, alors que le Portugal se prépare pour son deuxième match de phase de groupes contre l’Ouzbékistan. Lors d’une conférence de presse, l’ailier de la Juventus a commenté l’attention médiatique dont fait l’objet le groupe.

« Je pense que Cristiano… quand il s’agit de marquer des buts, personne ne lui arrive à la cheville. Nous n’éprouvons ni le besoin, ni l’obligation de lui passer le ballon ; je donne le ballon à celui qui est le mieux placé. Il est là pour aider, comme n’importe quel autre joueur. »