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Pour Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo n’est qu’« un joueur parmi d’autres » au sein de la sélection portugaise. Le sélectionneur assure que ses joueurs « ne se sentent pas obligés » de servir CR7 lors de la Coupe du monde 2026
« Il est là pour nous aider »
Conceição a clarifié la dynamique interne de l’équipe autour de son légendaire capitaine, alors que le Portugal se prépare pour son deuxième match de phase de groupes contre l’Ouzbékistan. Lors d’une conférence de presse, l’ailier de la Juventus a commenté l’attention médiatique dont fait l’objet le groupe.
« Je pense que Cristiano… quand il s’agit de marquer des buts, personne ne lui arrive à la cheville. Nous n’éprouvons ni le besoin, ni l’obligation de lui passer le ballon ; je donne le ballon à celui qui est le mieux placé. Il est là pour aider, comme n’importe quel autre joueur. »
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Exiger une amélioration collective
L’ailier a poursuivi ses éloges à l’égard de Ronaldo tout en appelant le groupe à redoubler d’efforts après le match nul concédé lors de la première journée face à la RD Congo. « C’est un exemple, tant par sa carrière que par la soif de victoire qu’il affiche chaque jour ; il est extrêmement motivé à l’entraînement, comme si c’était son dernier. S’il a accompli tant de choses et conserve une telle envie, la nôtre doit être encore plus grande. C’est une personne de plus qui est là pour nous aider ; nous avons besoin de tout le monde pour que l’équipe fonctionne », a ajouté Conceicao. Conscient de l’atmosphère pesante, il a souligné l’importance d’une réaction immédiate. « Avant de donner une réponse, nous devons nous prouver que nous sommes capables de réagir. Nous voulons que ce moment passe vite », a-t-il conclu.
Affrontements face à la République démocratique du Congo
Cet état d’esprit collectif intervient après un match nul frustrant (1-1) contre la RD Congo mercredi. Ronaldo n’a effectué que 25 touches de balle durant les 90 minutes, un faible nombre d’implusions qui a suscité de vives critiques. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain João Neves a alors fait sensation en livrant une analyse d’après-match à la fois honnête et sans détour. Le joueur de 21 ans du PSG a provoqué une vive réaction en déclarant : « Nous savons ce que Cristiano a accompli pour nous, pour notre équipe nationale et pour le football mondial. Mais aujourd’hui, lui comme nous savons qu’il n’est pas au-dessus des autres. C’est un coéquipier parmi d’autres, venu prêter main-forte. Il n’est pas différent. Il est là pour apporter sa pierre à l’édifice, tout comme nous tous. »
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Quelle sera la prochaine étape pour le Portugal ?
Le Portugal doit désormais faire abstraction des bruits extérieurs et canaliser cet état d'esprit collectif en vue de son prochain match décisif contre l'Ouzbékistan. Une prestation convaincante est absolument indispensable pour que la sélection nationale puisse tourner la page de la déception face à la RD Congo et aller loin dans la compétition. L'équipe de Roberto Martinez affrontera la Colombie lors de son dernier match de groupe, le 28 juin.