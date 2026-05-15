Selon l'Express, le club rhénan réclame 50 millions d'euros pour El Mala en cas de départ estival. Une sélection à la Coupe du monde pourrait même faire grimper l'indemnité entre 60 et 70 millions d'euros. Les supporters colombiens, fébriles, guettent donc la décision du sélectionneur national Nagelsmann, attendue officiellement jeudi.
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Pour faire grimper le montant du transfert, le 1. FC Cologne espère une décision favorable dans le dossier de Said El Mala
Selon le magazine « kicker », Brentford, club de Premier League, préparerait une offre de 40 millions d’euros pour El Mala. Si le joueur ne brille pas lors de la Coupe du monde, cette somme pourrait suffire à convaincre Cologne de le céder.
L’été dernier, Brighton, un autre club de Premier League, s’était déjà intéressé au joueur. Ce dernier avait alors choisi de débuter sa première saison en Bundesliga, où il s’est rapidement imposé au FC Cologne. Ses performances, surtout lors du premier semestre, ont attiré l’attention des cadors de Bundesliga, et même Chelsea aurait manifesté un intérêt discret.
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À ce jour, Said El Mala n’a toujours pas disputé le moindre match avec l’équipe nationale A.
Les parents d’El Mala privilégieraient un transfert au sein de la Bundesliga pour leur fils, mais l’opération s’annonce complexe au regard des sommes réclamées par le FC. Selon certaines sources, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund marqueraient un intérêt de principe pour le jeune joueur, toutefois des indemnités supérieures à 40 millions d’euros semblent hors de portée pour ces deux clubs.
Convoqué par Nagelsmann en novembre 2025 pour le match de qualification à la Coupe du monde contre le Luxembourg, il n’est finalement pas entré en jeu lors du succès 2-0 des siens sur la pelouse luxembourgeoise. Depuis, il a uniquement porté le maillot de l’équipe d’Allemagne espoirs, inscrivant un but et délivrant une passe décisive en trois rencontres.
Les statistiques de Said El Mala pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 35 Minutes jouées : 1958 Buts : 12 Passes décisives : 5