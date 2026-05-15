Selon le magazine « kicker », Brentford, club de Premier League, préparerait une offre de 40 millions d’euros pour El Mala. Si le joueur ne brille pas lors de la Coupe du monde, cette somme pourrait suffire à convaincre Cologne de le céder.

L’été dernier, Brighton, un autre club de Premier League, s’était déjà intéressé au joueur. Ce dernier avait alors choisi de débuter sa première saison en Bundesliga, où il s’est rapidement imposé au FC Cologne. Ses performances, surtout lors du premier semestre, ont attiré l’attention des cadors de Bundesliga, et même Chelsea aurait manifesté un intérêt discret.