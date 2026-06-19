Ce début de rencontre a illustré à quel point un favori mondial peut parfois démarrer timidement : les Brésiliens doivent ainsi remercier Vinicius, dont la frappe puissante a permis d’égaliser en première période, après l’ouverture du score astucieuse d’Ismael Saibari.

Inquiétant, car ce geste de classe n’a pas suffi à lancer les siens vers un niveau de jeu supérieur : la Seleção a ensuite gâché ses rares occasions franches et n’a jamais vraiment maîtrisé les débats sous une chaleur accablante.

Une nouvelle performance de ce type ne sera pas tolérée par une nation en attente de succès, privée de victoire en Coupe du monde depuis plus de deux décennies. Si Neymar est considéré comme une sorte de solution, la Seleção devra l’attendre, car l’attaquant emblématique pourrait manquer toute la phase de poules en raison d’une blessure.

Ancelotti a du pain sur la planche pour redresser la barre…