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Brazil World Cup changes GFXGOAL
Krishan Davis

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Pour éviter une nouvelle déconfiture après le match d’ouverture manqué de la Seleção, Carlo Ancelotti doit impérativement laisser Casemiro sur le banc et lancer Endrick

Opinion
Brésil
C. Ancelotti
Carlos Henrique Casemiro
Endrick
Coupe du monde
FEATURES
Brésil vs Haïti

Le Brésil a entamé sa Coupe du monde par une sortie aussi terne que prévisible contre le Maroc. Irréguliers depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti il y a un an, les Auriverdes n’ont pu faire mieux qu’un match nul laborieux à New Jersey, grâce à un éclair de génie de Vinicius Jr. Le technicien italien a désormais du pain sur la planche pour redresser la barre.

Ce début de rencontre a illustré à quel point un favori mondial peut parfois démarrer timidement : les Brésiliens doivent ainsi remercier Vinicius, dont la frappe puissante a permis d’égaliser en première période, après l’ouverture du score astucieuse d’Ismael Saibari.

Inquiétant, car ce geste de classe n’a pas suffi à lancer les siens vers un niveau de jeu supérieur : la Seleção a ensuite gâché ses rares occasions franches et n’a jamais vraiment maîtrisé les débats sous une chaleur accablante.

Une nouvelle performance de ce type ne sera pas tolérée par une nation en attente de succès, privée de victoire en Coupe du monde depuis plus de deux décennies. Si Neymar est considéré comme une sorte de solution, la Seleção devra l’attendre, car l’attaquant emblématique pourrait manquer toute la phase de poules en raison d’une blessure.

Ancelotti a du pain sur la planche pour redresser la barre…

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le staff technique envisage de laisser Casemiro sur le banc.

    Sans vouloir imiter Jamie Carragher, face au Maroc, Casemiro n’était plus que l’ombre du joueur renaissant sous les ordres de Michael Carrick lors de la seconde partie de la saison 2025-2026 à Manchester United. Si le football ne l’a pas encore totalement abandonné, il s’en rapproche.

    Âgé de 34 ans, il a affiché des signes de déclin physique évidents au cours de ses 45 minutes sur la pelouse : six duels au sol perdus sur huit, des difficultés à couvrir son camp en phase défensive et à suivre le rythme du vif Ayyoub Bouaddi.

    Son match a atteint son point bas lorsqu’il a récolté un carton jaune pour une faute tactique avant d’être remplacé dès la mi-temps, Carlo Ancelotti prenant ainsi une décision rare malgré ses liens historiques avec l’ancien Madrilène.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    ... et le remplacer par Ederson.

    Ancelotti et le Brésil butent pour l’instant sur un effectif peu inspirant sur le papier. Remplacer à la mi-temps un milieu défensif chevronné par un autre, au lieu d’intégrer celui qui doit succéder à Casemiro à Old Trafford, s’est avéré déconcertant.

    Symptôme d’une Seleção encore en transition entre deux générations et pauvre en alternatives crédibles au milieu, le technicien italien a préféré aligner Fabinho, 32 ans, exilé en Arabie saoudite depuis trois ans, plutôt que d’offrir sa chance à Ederson, futur pensionnaire de Manchester United ; l’ancien Reds n’a pas convaincu.

    Convoqué à la dernière minute après la blessure de l’arrière droit Wesley, Ederson semble donc encore en dehors des plans immédiats du sélectionneur. Pourtant, si Ancelotti veut vraiment ouvrir une nouvelle ère, il doit lui offrir sa chance au milieu de terrain, malgré une saison moins éclatante avec l’Atalanta. Le match de vendredi contre Haïti pourrait marquer le début de cette évolution.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Il est impératif de solidifier sa défense.

    Le Brésil aligne certes l’un des duos de défenseurs centraux les plus solides de la compétition, composé de Gabriel Magalhães (Arsenal) et Marquinhos (Paris Saint-Germain), mais la solidité de sa arrière-garde souffre d’un manque d’options fiables autour d’eux. La blessure de Wesley (AS Rome) juste avant le tournoi n’a fait qu’aggraver le problème.

    D’ordinaire axial, Roger Ibanez a débuté contre le Maroc comme latéral droit et a été ballotté par Bilal El Khannouss et Noussair Mazraoui. Sanctionné d’un carton jaune, il a cédé sa place à la mi-temps, tout comme Casemiro. Sans surprise, on a appris ensuite qu’Ancelotti avait testé Ederson à droite lors de la préparation face à Haïti.

    À gauche, Douglas Santos se montre assez solide, mais, à 32 ans, il participe à la hausse de la moyenne d’âge de la défense, fixée à 31 ans dans ce tournoi. Danilo, 34 ans, ex-Manchester City, a remplacé Ibanez, tandis qu’Alex Sandro, ancien arrière gauche de la Juventus, est toujours présent à 35 ans. Un renouvellement générationnel devient donc urgent.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Selon les dernières informations, le club envisagerait de se séparer de Thiago.

    Igor Thiago, nouveau numéro 9 des Auriverdes après une saison exceptionnelle avec Brentford, a lui aussi souffert lors du premier match du Brésil. C’était sans doute trop tôt pour un joueur qui n’a fait ses débuts en sélection qu’en mars, dans ce qui était, sur le papier, le match le plus difficile de la phase de groupes pour son pays.

    L’avant-centre s’est retrouvé isolé, son équipe livrant une prestation globalement décousue ; seul un coup de génie de Vinicius a évité le pire alors que le Brésil était mené 1-0. Thiago a gâché ses deux occasions franches : il n’a pas réussi à reprendre un centre en cloche alors qu’il s’était élevé sans marquage, puis il a envoyé une frappe du gauche directement sur le gardien après une remise en jeu rapide. Il a été remplacé peu après.

    Selon certaines rumeurs, cette prestation lui ferait perdre sa place dans le onze de départ, et Ancelotti ferait bien de le mettre à l’abri des critiques. L’avant-centre a admis après coup que cela était probablement dû à la « nervosité ».

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Appel à Cunha

    Matheus Cunha devrait retrouver le onze de départ de la Seleção pour affronter Haïti. Il pourrait même estimer avoir été lésé de ne pas avoir été titularisé dès le match d’ouverture contre le Maroc, puisqu’il possède davantage d’expérience sous le maillot brésilien que Thiago.

    Même si son compteur but n’est pas aussi garni, l’attaquant a prouvé lors de sa première saison à Manchester United qu’il brillait dans les grands rendez-vous, en participant à des réalisations face à Manchester City, Arsenal, Chelsea et Liverpool. Sa capacité à jouer en faux numéro 9 ou en deuxième attaquant, en se projetant vers l’avant ou en venant chercher le ballon bas, exalte le potentiel de ses partenaires.

    C’est d’ailleurs lui qui, d’une passe lobée depuis sa propre moitié de terrain, a créé la meilleure occasion brésilienne en seconde période, peu après son entrée en jeu à l’heure de jeu ; malheureusement, Raphinha a manqué sa conclusion malgré la remise en retrait de Vinicius.

    Cet éclair de génie résume pourquoi le joueur de 27 ans mérite de débuter, éventuellement en tant que numéro 10 devant Lucas Paquetá, même s’il porte le numéro 9.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Endrick va-t-il faire son entrée ?

    Le Brésil disposait pourtant de solutions offensives capables de changer la donne, restées sur le banc durant ce match nul âprement disputé face aux géants africains ; Endrick, 19 ans, en était la figure la plus emblématique.

    La décision de laisser le jeune joueur de 19 ans sur le banc, préférant lancer l’attaquant du Zenit Luiz Henrique puis l’ancien milieu de Nottingham Forest Danilo en seconde période, a suscité de vives critiques. Beaucoup estiment que le match était précisément le genre d’occasion que le jeune talent aurait pu saisir pour changer la donne.

    L’idée de voir Cunha évoluer derrière Endrick contre Haïti séduit déjà les observateurs, et la légende brésilienne Ronaldo Nazario est convaincue que l’heure de gloire de la jeune pépite du Real Madrid viendra.

    « Je suis sûr qu’il aura sa chance. Il est prêt », a-t-il déclaré à Resenha da Copa. « Il est en concurrence avec d’autres grands joueurs. Il est au même niveau que Matheus Cunha, de Manchester United, et Igor Thiago a été meilleur buteur en Angleterre ; nous sommes donc bien pourvus pour le moment. »

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Rayan, la carte wildcard

    Comme nous l’avons déjà évoqué, cette sélection brésilienne n’est pas une équipe de légende, et seuls les supporters les plus optimistes de la Seleção – qui sont nombreux, il faut le reconnaître – s’attendent à ce qu’elle aille jusqu’au bout de son parcours en Amérique du Nord. On pourrait donc penser qu’Ancelotti serait enclin à se tourner vers l’avenir, et, à l’instar d’Endrick, Rayan devrait en être un élément clé.

    Le jeune attaquant de 19 ans a éclaté au grand jour dès son arrivée à Bournemouth en janvier, en provenance du Vasco da Gama, le club de son enfance, où il a pris la suite d’Antoine Semenyo. Il s’est adapté à la Premier League comme un poisson dans l’eau, s’appuyant sur son jeu physique et son sens du but pour totaliser sept contributions offensives en seulement 15 apparitions, ce qui lui a permis d’intégrer in extremis la sélection pour la Coupe du monde.

    Si le Brésil regorge d’options sur les ailes, la présence et la forme actuelle de Rayan commandent de l’utiliser, ne serait-ce qu’en cours de match. La rencontre face à Haïti, pourtant cruciale, constitue d’ailleurs le terrain idéal pour des essais.

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