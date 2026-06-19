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Krishan Davis

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Pour éviter l’humiliation, Carlo Ancelotti doit impérativement laisser Casemiro sur le banc et lancer Endrick, deux ajustements stratégiques indispensables après le match d’ouverture catastrophique du Brésil

Opinion
Brésil
C. Ancelotti
Carlos Henrique Casemiro
Endrick
Coupe du monde
FEATURES
Brésil vs Haïti

Le Brésil a entamé sa Coupe du monde par une sortie aussi terne que prévisible face au Maroc. Irréguliers depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti il y a un an, les Auriverdes n’ont grappillé qu’un point au terme d’une rencontre décousue à New Jersey, sauvée in extremis par un éclair de Vinicius Jr. De quoi donner du fil à retordre à l’Italien pour la suite.

Ce début de rencontre a illustré à quel point un favori mondial peut parfois démarrer timidement : les Brésiliens doivent ainsi remercier Vinicius, dont la frappe puissante a permis d’égaliser en première période après l’ouverture du score astucieuse d’Ismael Saibari.

Inquiétant, car ce geste de classe n’a pas suffi à lancer les Auriverdes vers un niveau plus élevé : ils n’ont pas su exploiter les rares occasions créées ensuite, ni imposer leur rythme sous une chaleur étouffante.

Une nouvelle performance de ce type ne sera pas tolérée par une nation impatiente de succès, privée de triomphe en Coupe du monde depuis plus de vingt ans. Si Neymar est perçu comme une partie de la solution, la Seleção devra prendre son mal en patience : l’attaquant emblématique pourrait manquer l’intégralité de la phase de groupes en raison d’une blessure.

Ancelotti a du pain sur la planche pour redresser la barre…

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le staff technique envisage de laisser Casemiro sur le banc.

    Sans vouloir imiter Jamie Carragher, face au Maroc, Casemiro n’était plus que l’ombre du joueur renaissant sous les ordres de Michael Carrick lors de la seconde partie de la saison 2025-2026 à Manchester United. Si le football ne l’a pas encore totalement abandonné, il s’en rapproche.

    À 34 ans, le milieu de terrain a affiché des signes de déclin physique : en 45 minutes, il a perdu six de ses huit duels au sol et a souvent peiné à couvrir son camp ou à suivre le rythme du vif Ayyoub Bouaddi.

    Son match a atteint son point bas lorsqu’il a récolté un carton jaune pour une faute tactique avant d’être remplacé dès la mi-temps, Carlo Ancelotti prenant ainsi une décision rare malgré son lien historique avec l’ancien Madrilène.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    ... et le remplacer par Ederson.

    Honnêtement, Ancelotti et le Brésil disposent d’un effectif peu inspirant sur le papier. Pourtant, le choix de remplacer à la mi-temps un milieu défensif chevronné par un autre, au lieu de lancer celui qui doit prendre la relève de Casemiro à Old Trafford, a laissé perplexe.

    Symptôme d’une Seleção encore en transition entre deux générations et pauvre en alternatives crédibles au milieu, le technicien italien a préféré Fabinho, 32 ans, exilé en Arabie saoudite depuis trois ans, à Ederson, futur pensionnaire de Manchester United ; l’ancien Reds n’a pas convaincu.

    Convoqué à la dernière minute après la blessure de l’arrière droit Wesley, Ederson semble donc encore derrière dans la hiérarchie. Pourtant, si Ancelotti veut vraiment lancer une nouvelle ère, il doit lui offrir sa chance au milieu de terrain, malgré une saison moins éclatante avec l’Atalanta. Le match de vendredi contre Haïti pourrait marquer le début de cette évolution.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Il est impératif de solidifier sa défense.

    Le Brésil aligne certes l’un des duos de défenseurs centraux les plus solides de la compétition, composé de Gabriel Magalhães (Arsenal) et Marquinhos (Paris Saint-Germain), mais la solidité de sa arrière-garde souffre d’un manque de profondeur sur les autres postes. La blessure de Wesley (AS Rome) juste avant le tournoi n’a fait qu’aggraver le problème.

    Polyvalent, Roger Ibanez (Al-Ahli) a été aligné comme latéral droit face au Maroc et a souffert contre Bilal El Khannouss et Noussair Mazraoui. Sanctionné d’un carton jaune, il a cédé sa place à la mi-temps, tout comme Casemiro. Avant d’affronter Haïti, Ancelotti a même expérimenté Ederson à droite de la défense.

    À gauche, Douglas Santos se montre assez solide, mais, à 32 ans, il participe à la hausse de la moyenne d’âge de la défense, fixée à 31 ans dans ce tournoi. Pour remplacer Ibanez, Danilo, 34 ans et ex-Citizen, est entré en jeu, tandis qu’Alex Sandro, ancien latéral gauche de la Juventus, reste dans le groupe à 35 ans. Un renouveau générationnel devient donc urgent.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Selon les dernières informations, le club envisagerait de se séparer de Thiago.

    Igor Thiago, nouveau numéro 9 des Auriverdes après une saison éclatante avec Brentford, a lui aussi souffert lors du premier match du Brésil. C’était sans doute trop tôt pour un joueur qui n’a fait ses débuts en sélection qu’en mars, dans ce qui semblait, sur le papier, l’opposition la plus ardue du groupe.

    L’avant-centre s’est retrouvé isolé, son équipe livrant une prestation globalement décousue ; seul un coup de génie de Vinicius a évité le pire alors que le Brésil était mené 1-0. Thiago a gâché ses deux occasions franches : il n’a pas réussi à reprendre un centre en cloche malgré un salto parfait sans marquage, puis il a envoyé une frappe du gauche directement sur le gardien après une remise en jeu rapide. Il a été remplacé peu après.

    Selon certaines rumeurs, cette prestation lui ferait perdre sa place dans le onze de départ, et Ancelotti aurait raison de le mettre à l’abri des critiques. L’avant-centre a admis après coup que cela tenait probablement à une question de « nervosité ».

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Appel à Cunha

    Matheus Cunha devrait retrouver le onze de départ de la Seleção pour affronter Haïti. Il pourrait même estimer avoir été lésé de ne pas avoir été retenu pour le match d’ouverture contre le Maroc, puisqu’il possède une expérience bien plus solide sous le maillot brésilien que Thiago.

    Même si son compteur but n’est pas aussi garni, l’attaquant a prouvé lors de sa première saison à Manchester United qu’il brillait dans les grands rendez-vous, en participant à des réalisations contre Manchester City, Arsenal, Chelsea et Liverpool. Sa capacité à jouer en faux numéro 9 ou en deuxième attaquant, en se déplaçant bas pour créer des espaces et servir ses partenaires, en fait un atout précieux pour le collectif.

    C’est d’ailleurs lui qui, après son entrée en jeu à l’heure de jeu, a lancé la meilleure occasion brésilienne en seconde période grâce à une passe en profondeur partie de sa propre moitié de terrain ; malheureusement, Raphinha n’a pas su conclure après la remise en retrait de Vinicius.

    Cet éclair de génie illustre les raisons pour lesquelles le joueur de 27 ans mérite de débuter, éventuellement au poste de meneur de jeu, devant Lucas Paquetá, même s’il porte le numéro 9.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Endrick va-t-il faire son entrée ?

    Le Brésil disposait pourtant de solutions offensives capables de changer la donne, restées sur le banc durant ce match nul âprement disputé face aux géants africains ; Endrick, 19 ans, en était la figure la plus emblématique.

    La décision de laisser le jeune joueur de 19 ans sur le banc, préférant lancer l’attaquant du Zenit Luiz Henrique puis l’ancien milieu de Nottingham Forest Danilo en seconde période, a suscité de vives critiques. Beaucoup estiment qu’il s’agissait du genre de rencontre que le jeune prodige aurait pu faire basculer s’il avait eu sa chance.

    L’idée de voir Cunha jouer derrière Endrick contre Haïti séduit déjà, et la légende brésilienne Ronaldo Nazario est convaincue que l’heure de la jeune pépite du Real Madrid sonnera.

    « Je suis sûr qu’il aura sa chance. Il est prêt », a-t-il déclaré à Resenha da Copa. « Il est en concurrence avec d’autres grands joueurs. Il est au même niveau que Matheus Cunha, de Manchester United, et Igor Thiago a été meilleur buteur en Angleterre ; nous sommes donc bien pourvus pour le moment. »

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Rayan, la carte wildcard

    Comme nous l’avons déjà évoqué, cette sélection brésilienne n’est pas une équipe de légende, et seuls les supporters les plus optimistes de la Seleção – qui sont nombreux, il faut le reconnaître – s’attendent à ce qu’elle aille jusqu’au bout de son parcours en Amérique du Nord. On pourrait donc penser qu’Ancelotti serait enclin à se tourner vers l’avenir, et, à l’instar d’Endrick, Rayan devrait en être un élément clé.

    Le jeune attaquant de 19 ans s’est révélé dès son arrivée à Bournemouth en janvier, en provenance du Vasco da Gama, le club de son enfance, pour remplacer Antoine Semenyo. Il s’est adapté à la Premier League comme un poisson dans l’eau, s’appuyant sur son jeu physique et son sens du but pour totaliser sept contributions offensives en seulement 15 apparitions, ce qui lui a permis d’intégrer in extremis la sélection pour la Coupe du monde.

    Si le Brésil regorge d’options sur les ailes, la présence et la forme actuelle de Rayan commandent de l’utiliser, ne serait-ce qu’en cours de jeu. Le prochain match contre Haïti, bien qu’il faille absolument le gagner, constitue d’ailleurs le terrain idéal pour des essais.

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