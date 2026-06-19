Ce début de rencontre a illustré à quel point un favori mondial peut parfois démarrer timidement : les Brésiliens doivent ainsi remercier Vinicius, dont la frappe puissante a permis d’égaliser en première période après l’ouverture du score astucieuse d’Ismael Saibari.

Inquiétant, car ce geste de classe n’a pas suffi à lancer les Auriverdes vers un niveau plus élevé : ils n’ont pas su exploiter les rares occasions créées ensuite, ni imposer leur rythme sous une chaleur étouffante.

Une nouvelle performance de ce type ne sera pas tolérée par une nation impatiente de succès, privée de triomphe en Coupe du monde depuis plus de vingt ans. Si Neymar est perçu comme une partie de la solution, la Seleção devra prendre son mal en patience : l’attaquant emblématique pourrait manquer l’intégralité de la phase de groupes en raison d’une blessure.

Ancelotti a du pain sur la planche pour redresser la barre…