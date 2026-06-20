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Loai Mohamed

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Pour écarter cette idée souvent critiquée : pourquoi la FIFA envisage-t-elle d’élargir la Coupe du monde à 64 équipes ?

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Coupe du monde

Le chemin le plus court vers les phases à élimination directe… La Coupe du monde a-t-elle perdu son équilibre ?

Le système de qualification des « meilleurs troisièmes » pour les phases à élimination directe a ravivé la polémique lors de la Coupe du monde 2026, certains observateurs et analystes le qualifiant même de « pire invention du football ».

Selon un reportage de la chaîne française RMC, les détracteurs de ce système estiment que l’élargissement de la compétition à 48 équipes a dévalué la phase de groupes, puisque la majorité des sélections disposent désormais d’un chemin de qualification large sans avoir à réaliser de performances exceptionnelles, ce qui ouvre la voie à des calculs complexes et affecte la compétitivité lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Avant le coup d’envoi, beaucoup anticipaient que l’élargissement du plateau accentuerait les écarts techniques et provoquerait des scores fleuves ; or la phase de groupes a souvent démenti ces pronostics.

Si certaines cadors ont signé des cartons, des outsiders ont créé la surprise, à l’image du Cap-Vert, auteur d’un précieux 0-0 face à l’Espagne, l’un des grands favoris.

Au-delà du niveau sportif, c’est donc bien l’ossature même de la compétition qui est mise en cause.

  • Un parcours de groupe long et une élimination précoce

    Avec le nouveau format, 32 des 48 équipes accèdent aux phases à élimination directe, ce qui signifie que la phase de groupes, qui représente la majeure partie de la compétition, n’élimine en réalité que 16 formations.

    Se qualifient les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes, si bien qu’en règle générale, quatre points assurent presque la qualification, voire trois matchs nuls ou une seule victoire dans certains cas.

    Les détracteurs du système craignent toutefois qu’un tel barème n’incite certaines équipes à jouer le match nul après un bon résultat lors de la première journée, plutôt que de continuer à viser la victoire.

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  • La crise des « troisièmes »

    Un autre problème lié au système de qualification actuel est le recours au classement des meilleures troisièmes.

    Ce dispositif, aussi employé lors du Championnat d’Europe, transforme souvent la dernière journée de la phase de groupes en un exercice de calculs complexes axés sur la différence de buts et les résultats croisés entre les poules, au détriment de la compétition directe sur le terrain.

    Conséquence directe : les parcours en phase à élimination directe manquent d’équité. Des têtes de série peuvent affronter des adversaires redoutables dès les premiers tours, tandis que d’autres bénéficient d’un chemin plus favorable vers le dernier carré.

  • Nouvelle proposition : 64 équipes

    Au vu de ces éléments, plusieurs observateurs et analystes suggèrent d’élargir le tournoi à 64 équipes.

    Le projet prévoit de répartir les sélections en 16 groupes de 4, les deux premiers de chaque poule accédant directement aux seizièmes de finale.

    Selon ses promoteurs, ce format réaffirmerait l’importance de la phase de groupes et mettrait fin aux polémiques entourant la qualification des meilleurs troisièmes, tout en permettant à chaque équipe de disputer le même nombre de matchs sans accroître la pression sur les joueurs.

    Selon le quotidien espagnol AS, la FIFA étudierait déjà sérieusement ce scénario et compte ouvrir des discussions approfondies après l’édition 2026.

  • Un obstacle financier et sportif

    Bien que l’organisation paraisse plus limpide dans un format à 64 équipes, sa mise en œuvre soulève des défis majeurs, principalement la répartition des recettes financières entre un plus grand nombre de fédérations nationales.

    Si les petites fédérations y voient l’occasion d’accéder plus facilement à la compétition et d’en tirer profit, les grandes nations du football, elles, redoutent de devoir partager ressources et recettes avec un nombre accru de sélections.

    La polémique qui entoure déjà l’édition 2026 suggère que le format de la compétition restera un sujet de débat pour les années à venir.