Le système de qualification des « meilleurs troisièmes » pour les phases à élimination directe a ravivé la polémique lors de la Coupe du monde 2026, certains observateurs et analystes le qualifiant même de « pire invention du football ».

Selon un reportage de la chaîne française RMC, les détracteurs de ce système estiment que l’élargissement de la compétition à 48 équipes a dévalué la phase de groupes, puisque la majorité des sélections disposent désormais d’un chemin de qualification large sans avoir à réaliser de performances exceptionnelles, ce qui ouvre la voie à des calculs complexes et affecte la compétitivité lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Avant le coup d’envoi, beaucoup anticipaient que l’élargissement du plateau accentuerait les écarts techniques et provoquerait des scores fleuves ; or la phase de groupes a souvent démenti ces pronostics.

Si certaines cadors ont signé des cartons, des outsiders ont créé la surprise, à l’image du Cap-Vert, auteur d’un précieux 0-0 face à l’Espagne, l’un des grands favoris.

Au-delà du niveau sportif, c’est donc bien l’ossature même de la compétition qui est mise en cause.