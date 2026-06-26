« Franchement, il m’arrive de décrocher au bout de dix minutes pour certains matchs. La Coupe du monde doit rassembler l’élite, la crème de la crème », a coupé court le Portugais lors d’un entretien approfondi avec le podcast « Beast Mode On », également propriété de FootballCo, tout comme SPOX et GOAL.
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« Pour certains matchs, je décroche au bout de dix minutes » : José Mourinho fustige la phase de poules « impossible » de la Coupe du monde
Le mécontentement du technicien portugais s’explique avant tout par les écarts de niveau flagrants entre les grandes nations et les prétendus outsiders. Les victoires écrasantes et les duels déséquilibrés observés jusqu’ici dans le tournoi sont, pour cet entraîneur expérimenté, la preuve que les fondements sportifs de la phase de groupes ont été fortement affaiblis.
« 7-1, 5-1… C’est inacceptable », a-t-il asséné. Il ne s’attend pas à un changement avant la phase à élimination directe, où le niveau doit logiquement s’élever : « Je pense que je ne commencerai vraiment à suivre le tournoi qu’à partir des huitièmes de finale. »
- Beast Mode On Podcast
Mourinho et la Coupe du monde : « J’ai profité de quelques bons dîners. »
Malgré les critiques générales formulées à l'issue de la phase de groupes, José Mourinho a tout de même perçu quelques lueurs d'espoir, certes rares. L'entraîneur portugais a ainsi souligné le caractère particulièrement intéressant d'une rencontre : « Le match Brésil-Maroc était un superbe match », a-t-il déclaré.
Plutôt que de veiller tard devant son poste, il a jusqu’ici privilégié le repos. « Sinon, j’ai profité de bons dîners, j’ai bien dormi et je ne me suis pas couché à 3 heures du matin », a-t-il reconnu.
José Mourinho est de retour au Real Madrid.
Mourinho, qui a également démenti une rumeur explosive au cours de ce podcast, a quitté Benfica pour revenir au Real Madrid il y a un peu plus de deux semaines. Il y a signé un contrat de trois ans jusqu’au 30 juin 2029 ; « The Special One » prendra ses fonctions dès le début de la préparation d’avant-saison, le 13 juillet.
Il avait déjà dirigé le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions de 2010 à 2013, remportant au passage une Liga, une Coupe d’Espagne et une Supercoupe nationale.
Écoutez l’intégralité de l’épisode du podcast « Beast Mode On » avec José Mourinho.
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Dans le cadre de son partenariat avec Coca-Cola, José Mourinho s’est exprimé dans le podcast « Beast Mode On ». Pour le projet « José vs. Mourinho » imaginé par la marque, deux versions IA du technicien s’affrontent et commentent chaque jour les thèmes de la Coupe du monde durant toute la phase finale.