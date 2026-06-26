« Pour certains matchs, je décroche au bout de dix minutes » : José Mourinho fustige la phase de poules « impossible » de la Coupe du monde

Le mécontentement du technicien portugais s’explique avant tout par les écarts de niveau flagrants entre les grandes nations et les prétendus outsiders. Les victoires écrasantes et les duels déséquilibrés observés jusqu’ici dans le tournoi sont, pour cet entraîneur expérimenté, la preuve que les fondements sportifs de la phase de groupes ont été fortement affaiblis.

« 7-1, 5-1… C’est inacceptable », a-t-il asséné. Il ne s’attend pas à un changement avant la phase à élimination directe, où le niveau doit logiquement s’élever : « Je pense que je ne commencerai vraiment à suivre le tournoi qu’à partir des huitièmes de finale. »