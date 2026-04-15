Pour Álvaro Arbeloa, c’est déjà quitte ou double face au Bayern : le nouvel entraîneur du Real Madrid a besoin d’un miracle en Ligue des champions à Munich pour conserver son poste au Santiago Bernabéu

D’une certaine manière, Arbeloa correspondait au profil recherché. Il réunissait les qualités attendues : une solide expérience du club, un passage en tant qu’entraîneur au centre de formation et, bien sûr, sa nationalité espagnole. S’ajoutait à cela une aura particulière : regard d’acier, humour discret. Madrid, en théorie, se laisse souvent séduire par ce type de techniciens. Des « marchands d’aura », selon l’expression consacrée, pourvus d’un brin de sens tactique. Arbeloa, élégamment habillé, tenait des propos mesurés et semblait prêt à laisser ses meilleurs joueurs s’exprimer librement sur le terrain.

Du moins, jusqu’à ce que l’évidence s’impose : l’ancien défenseur, autrefois si prometteur, est rattrapé par la réalité du poste. Là où tant d’autres ont grandi et ont répondu présent, il apparaît comme une nouvelle figure écrasée par la pression madrilène. Que ce soit au niveau des résultats, du jeu ou du brouhaha incessant du Santiago Bernabéu, son mandat s’avère jusqu’ici extrêmement décevant.

Mercredi, la pression atteindra son paroxysme. Le titre en Liga semble hors de portée et le club est déjà éliminé de la Copa del Rey. Certes, les Merengues ont réalisé un exploit en Ligue des champions contre Manchester City en huitièmes de finale, mais le Bayern Munich, adversaire bien plus coriace, se profile. Aborder un match retour avec un déficit à combler face à une équipe supérieure sent souvent la « remontada ». Pour Arbeloa, une « remontada » ne serait pas seulement le moyen de sauver la saison madrilène ; elle constituerait aussi la bouée de sauvetage indispensable à sa survie sur le banc après mai.