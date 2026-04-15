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Alvaro Arbeloa Real Madrid GFXGOAL
Thomas Hindle

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Pour Álvaro Arbeloa, c’est déjà quitte ou double face au Bayern : le nouvel entraîneur du Real Madrid a besoin d’un miracle en Ligue des champions à Munich pour conserver son poste au Santiago Bernabéu

Opinion
Real Madrid
A. Arbeloa
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Bayern Munich
Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid
X. Alonso

C’est donc là tout ce que vous avez à offrir, Florentino Pérez ? En limogeant Xabi Alonso après moins de cinq mois à son poste, le Real Madrid semblait pourtant devoir avoir un plan de succession solide. Si l’entraîneur, dont les mérites avaient été tant vantés dès son arrivée, devait partir, il était logique que les Blancos, vu leur puissance, aient déjà un successeur prêt à prendre la relève.

D’une certaine manière, Arbeloa correspondait au profil recherché. Il réunissait les qualités attendues : une solide expérience du club, un passage en tant qu’entraîneur au centre de formation et, bien sûr, sa nationalité espagnole. S’ajoutait à cela une aura particulière : regard d’acier, humour discret. Madrid, en théorie, se laisse souvent séduire par ce type de techniciens. Des « marchands d’aura », selon l’expression consacrée, pourvus d’un brin de sens tactique. Arbeloa, élégamment habillé, tenait des propos mesurés et semblait prêt à laisser ses meilleurs joueurs s’exprimer librement sur le terrain.

Du moins, jusqu’à ce que l’évidence s’impose : l’ancien défenseur, autrefois si prometteur, est rattrapé par la réalité du poste. Là où tant d’autres ont grandi et ont répondu présent, il apparaît comme une nouvelle figure écrasée par la pression madrilène. Que ce soit au niveau des résultats, du jeu ou du brouhaha incessant du Santiago Bernabéu, son mandat s’avère jusqu’ici extrêmement décevant.

Mercredi, la pression atteindra son paroxysme. Le titre en Liga semble hors de portée et le club est déjà éliminé de la Copa del Rey. Certes, les Merengues ont réalisé un exploit en Ligue des champions contre Manchester City en huitièmes de finale, mais le Bayern Munich, adversaire bien plus coriace, se profile. Aborder un match retour avec un déficit à combler face à une équipe supérieure sent souvent la « remontada ». Pour Arbeloa, une « remontada » ne serait pas seulement le moyen de sauver la saison madrilène ; elle constituerait aussi la bouée de sauvetage indispensable à sa survie sur le banc après mai.

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    Une arrivée prometteuse

    À peine Alonso avait-il quitté son emplacement de stationnement à Valdebebas qu’Arbeloa lui est rentré dedans en marche arrière. Tout s’est passé très vite ce 12 janvier. En réalité, Alonso risquait l’éviction depuis plusieurs semaines. Son départ n’en a pas moins surpris. À peine sa départure confirmée, Arbeloa était nommé entraîneur par intérim.

    Pas de fanfare, pas de spéculations, pas même le traditionnel « tic tac » d’El Chiringuito, juste un « communiqué officiel » terne : « Le Real Madrid C.F. a le plaisir d’annoncer qu’Álvaro Arbeloa sera le nouvel entraîneur de l’équipe première. »

    Les derniers jours d’Alonso, entre conflits avec Vinicius Jr, mécontentement des supporters et jeu sans éclat, ressemblaient à un feuilleton. Dans ce contexte, un changement de cap brutal pouvait se justifier. Arbeloa, homme de devoir, incarnait ce profil. Sa conférence de presse de présentation a été expéditive. Si le technicien a ressenti une émotion particulière pour le club – ou toute autre sentiment hors norme –, il ne l’a pas laissé paraître. Bref, un exercice sans surprise, que résume son ouverture.

    « Ce club, c’est gagner, gagner et gagner encore. Ces exigences reflètent l’ADN qui nous a menés ici, vers cette histoire riche en trophées. Quand j’étais joueur, j’ai appris ces valeurs auprès des gens de ce vestiaire. Elles sont toujours là, et c’est ce qui compte. Nous voulons enthousiasmer les fans du monde entier et continuer à remplir ces vitrines de trophées. C’est ma mission et ma raison d’être chaque jour », a-t-il conclu.

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  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le contrat sera-t-il à durée indéterminée ou à durée déterminée ?

    Lors de la conférence de presse, une question cruciale est restée en suspens : Arbeloa a-t-il été engagé pour toute la saison, pour quelques semaines seulement, ou pour plusieurs années ? Est-il l’avenir du club ?

    La réponse d’Arbeloa n’a rien éclairci : « Je suis dans ce club depuis 20 ans, et j’y resterai tant que le Real Madrid le souhaitera. C’est ma maison, et ça le restera toujours. »

    Son mandat a commencé par un véritable désastre. Arbeloa avait annoncé qu’il comptait offrir aux jeunes de La Fabrica l’occasion de s’illustrer en équipe première. La rencontre de Coupe du Roi face à Albacete, formation de deuxième division, paraissait idéale pour tenir cette promesse. Quatre d’entre eux ont donc été lancés d’emblée, mais Madrid a finalement perdu 3-2 sur un but encaissé à la 94^e minute.

    En Liga, la situation n’est guère plus réjouissante : les Merengues ont passé les trois derniers mois à voir leurs rivaux s’échapper au classement. Ils pointent à neuf longueurs du Barça et, même en cas de victoire lors du Clásico du mois prochain, peu d’observateurs les imaginent encore capables de combler leur retard sur les Catalans.


  • Carvajal ArbeloaGetty Images

    Personne ne fait mieux qu’Alonso

    Les chiffres parlent clair : l’ère Arbeloa marque un pas en arrière. Entre la Coupe du monde des clubs et début janvier, le bilan d’Alonso au Real Madrid est le suivant : 34 matchs, 24 victoires, 6 défaites. Des résultats loin d’être catastrophiques, mais insuffisants dans un club où l’on exige de gagner à chaque sortie, aussi irréaliste que cela puisse paraître. Il a perdu contre le PSG, Liverpool, l’Atlético de Madrid, le Celta Vigo, Barcelone et Manchester City. Si la défaite au Celtic a été particulièrement cuisante, les revers à Anfield et en finale de la Supercoupe face au Barça ont également fait mal.

    La plupart de ces revers sont intervenus face à des formations au moins aussi fortes, voire plus, que les Merengues. Arbeloa, lui, a affiché un niveau plus irrégulier. Son bilan sur 20 matchs : 13 victoires, 6 défaites et 1 nul. Son taux de succès est donc inférieur à celui de son prédécesseur. Les défaites sont survenues contre le Bayern, Majorque, Getafe, Osasuna, le Benfica et Albacete.

    Plus révélateur encore, le style des deux techniciens a évolué. Alonso est resté un pur tacticien jusqu’au bout. Il a certes adapté son schéma pour faire cohabiter Vinicius Jr et Kylian Mbappé, mais il a toujours exigé un travail défensif rigoureux et un jeu plus contrôlé. Limogé pour ses principes, il a laissé sa place à Arbeloa.

    Curieusement, c’est avec cette approche qu’Arbeloa s’est distingué au centre de formation madrilène. Fidèle adepte du 4-3-3, il a notamment révélé des joueurs capables de dicter le tempo, à l’image de Thiago Pitarch, désormais intégré à l’équipe première. Ses équipes demandaient le ballon, jouaient rapidement, prenaient des risques et occupaient les trois tiers du terrain tout en préservant une structure solide.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Renoncer à ses principes En football, un entraîneur qui renonce à ses principes tactiques pour obtenir un résultat à court terme risque de perdre l’identité de son équipe et, à terme, la confiance de son groupe.

    Cette dynamique s’est toutefois rapidement estompée. Arbeloa a renoncé à son 4-3-3 pour revenir à un 4-4-2, système qui avait déjà précipité la chute de Carlo Ancelotti. Le technicien a reconnu que le Real Madrid ne se coach pas : il se gère. L’effectif regorge de grands joueurs ; il suffit souvent de les convaincre d’embrasser quelques principes tactiques pour libérer leur immense talent individuel.

    Or cette approche trop laxiste ne produit pas toujours les meilleurs résultats. Ces derniers temps, le Real Madrid paraît apathique, souvent à court d’idées. Les mêmes schémas se répètent à chaque match et se révèlent aisément contrés. Les adversaires ont compris qu’ils peuvent rester regroupés, doubler la marque sur Vinicius Jr. et frapper en contre-attaque. La période de disette de Kylian Mbappé n’a fait qu’aggraver ce constat : le Real Madrid est à la fois prévisible et battable.

    Lors du match le plus important à ce jour, la défaite 2-1 face au Bayern la semaine dernière, ils ont tout simplement été dominés. Les Bavarois les ont littéralement transpercés et auraient dû mener de trois ou quatre buts après une heure de jeu. C’est grâce au pied droit de Vinicius et à l’intensité de Jude Bellingham que les Blancos sont encore en lice dans cette double confrontation.

  • Real vs. Bayerngetty

    La grande rencontre

    Pourtant, ce scénario paraît étrangement familier : le Real Madrid s’en sort encore. Son aura en Ligue des champions est parfois surestimée ; le football ne se résume pas à de la conviction et de l’intensité de travail. Mais une foi inébranlable dans le pouvoir mythique de l’écusson et une vénération pour le club ont déjà porté les Blancos jusqu’en phases finales de la C1.

    La métamorphose de Joselu en neuf à la Harry Kane ne s’explique pas seulement par la tactique. La performance quasi surnaturelle de Thibaut Courtois en finale de C1 contre Liverpool en 2022 défiait l’entendement. Et Rodrygo, peu adepte des têtes, a logiquement trouvé le chemin des filets de la sorte face à Man City.

    Le Bayern semble suivre le même script. Dominé défensivement, au milieu et devant, Madrid reste pourtant capable de renverser la vapeur. Arbeloa l’a reconnu en conférence de presse : il faudra simplement être plus forts partout que la semaine dernière. Et c’est précisément ce genre de contexte qui peut déclencher une nouvellesoirée magique. Tous les éléments sont réunis au bon moment.

    Vendredi, Vinicius et Mbappé sont restés médiocres lors du nul concédé face à Gérone. Quel meilleur moment, donc, pour retrouver leur meilleur niveau qu’en renversant un déficit 2-1 à l’aller contre la meilleure équipe d’Europe ? Arbeloa le sait : « L’histoire du Real Madrid s’est toujours construite sur la capacité à relever des défis apparemment insurmontables. »

  • ArbeloaGetty Images

    Un référendum sur l'entraîneur

    L’heure semble être venue pour Arbeloa. Logiquement, le Real Madrid devrait perdre ce match : le Bayern est en pleine forme, Harry Kane mérite le Ballon d’Or et Madrid, à la traîne, a déjà été éliminé des autres compétitions.

    Pourtant, tous les précédents coachs du Real ont su, à l’occasion, sortir le grand jeu en soirée européenne ; même Ancelotti, l’un des plus grands, a dû défendre sa place avant de conquérir ses propres trophées. Arbeloa, lui, attend encore sa victoire référence. Et les planètes semblent enfin alignées.

    Arbeloa livre le discours attendu : l’homme de l’ambiance a mis de côté ses principes pour offrir à chacun son temps de jeu. Il évoque « conviction », « remontadas » et « confort » dans les grands rendez-vous, suivant à la lettre le manuel madrilène en Ligue des champions.

    Pourtant, ses prédécesseurs pouvaient s’appuyer sur un palmarès ; lui n’a que sa connaissance du club et une nomination express à son actif. Demander à un entraîneur de réaliser un miracle pour sauver son poste n’est pas juste. Mais, au Real Madrid, la justice n’a jamais été la règle.

    Cette rencontre pourrait donc bien être sa « remontada » personnelle ; sans un tel exploit, peu de raisons justifieraient son maintien à son poste.

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