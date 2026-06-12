Selon L'Équipe, le club le plus titré d'Allemagne a de nouveau fermement écarté toute approche des autres clubs.
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« Pour 150 millions, ils n'auront même pas un pied de lui ! » Le patron du FC Bayern met une nouvelle fois les choses au clair concernant Michael Olise
« Il ne partirait pas pour 200 millions d'euros. Olise n'a pas de prix. Il ne partirait même pas pour 500 millions. Je ne suis même pas sûr que le Real pourrait obtenir ne serait-ce qu'un pied d'Olise pour 150 millions d'euros », cite le journal français un membre anonyme du directoire du club munichois.
Le joueur de 24 ans suscite un vif intérêt au Real Madrid. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, l’offre de 150 millions d’euros évoquée par Florentino Pérez pendant la campagne présidentielle visait justement l’attaquant du FCB.
Dès l’apparition des rumeurs, le président bavarois Herbert Hainer avait toutefois adressé un refus catégorique aux Merengues, déclarant Olise « intransférable ».
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Le Real Madrid voit son offre pour Julian Alvarez rejetée.
Sous contrat à la Säbener Straße jusqu’en 2029, le Français est devenu un titulaire incontesté grâce à ses excellentes performances au cours des deux dernières saisons. Lors de l’exercice précédent, il a directement participé à 53 buts (22 réalisations et 31 passes décisives) en 52 matchs officiels, jouant un rôle clé dans le doublé.
« Le FC Bayern a fermé la porte, tant en privé qu’en public, et n’a souhaité entamer aucune négociation », a révélé Romano. Les Merengues se sont donc tournés vers l’attaquant Julian Álvarez, leur rival madrilène de l’Atlético.
Mais les Merengue se sont heurtés à un nouveau refus : l’offre officielle, dévoilée mardi dernier, a été immédiatement rejetée par l’Atlético, qui a brandi la clause libératoire de 500 millions d’euros et s’est même permis de la railler sur X.