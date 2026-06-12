« Pour 150 millions, ils n'auront même pas un pied de lui ! » Le patron du FC Bayern met une nouvelle fois les choses au clair concernant Michael Olise

« Il ne partirait pas pour 200 millions d'euros. Olise n'a pas de prix. Il ne partirait même pas pour 500 millions. Je ne suis même pas sûr que le Real pourrait obtenir ne serait-ce qu'un pied d'Olise pour 150 millions d'euros », cite le journal français un membre anonyme du directoire du club munichois.

Le joueur de 24 ans suscite un vif intérêt au Real Madrid. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, l’offre de 150 millions d’euros évoquée par Florentino Pérez pendant la campagne présidentielle visait justement l’attaquant du FCB.

Dès l’apparition des rumeurs, le président bavarois Herbert Hainer avait toutefois adressé un refus catégorique aux Merengues, déclarant Olise « intransférable ».