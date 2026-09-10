Manchester United a retrouvé la Ligue des champions de manière véritablement spectaculaire jeudi, en s’imposant largement 4-0 contre les débutants du tournoi, Sabah, à Old Trafford. L’entraîneur Michael Carrick a conservé une confiance totale dans le duo du milieu de terrain composé de Mainoo et de Youri Tielemans pour ce rendez-vous européen.

Après être étonnamment tombé en disgrâce sous les ordres du précédent entraîneur Ruben Amorim, Mainoo s’est complètement épanoui sous la direction de Carrick. Le jeune milieu de terrain a livré une nouvelle performance de patron, suscitant une immense admiration pour un joueur qui n’a rien coûté au club mais qui semble désormais absolument inestimable sur la plus grande scène.



