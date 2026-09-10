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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

« Potentiellement le meilleur au monde » : Owen Hargreaves voit le jeune de Manchester United Kobbie Mainoo devenir une superstar

O. Hargreaves
K. Mainoo
Manchester United
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Ligue des Champions

Owen Hargreaves a estimé que le milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo, allait devenir l’un des meilleurs joueurs du football mondial. Après une victoire dominante en Ligue des champions contre Sabah, l’ancien joueur a couvert de louanges le pur produit du centre de formation, soulignant sa technique exceptionnelle et son sang-froid sous pression comme principales raisons pour lesquelles il sera une superstar à l’avenir.

  • Un retour européen spectaculaire

    Manchester United a retrouvé la Ligue des champions de manière véritablement spectaculaire jeudi, en s’imposant largement 4-0 contre les débutants du tournoi, Sabah, à Old Trafford. L’entraîneur Michael Carrick a conservé une confiance totale dans le duo du milieu de terrain composé de Mainoo et de Youri Tielemans pour ce rendez-vous européen.

    Après être étonnamment tombé en disgrâce sous les ordres du précédent entraîneur Ruben Amorim, Mainoo s’est complètement épanoui sous la direction de Carrick. Le jeune milieu de terrain a livré une nouvelle performance de patron, suscitant une immense admiration pour un joueur qui n’a rien coûté au club mais qui semble désormais absolument inestimable sur la plus grande scène.


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  • Kobbie Mainoo Michael Carrick - Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

    Éloges pour un pur produit du centre de formation inestimable

    S’exprimant auprès de TNT Sports après le match, Hargreaves n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de Mainoo. Il a déclaré : « Je n’ai jamais vu Kobbie faire un mauvais match. Chaque fois que je le regarde jouer au football, je me dis : “Comment peut-on ne pas faire jouer ce jeune ?” Je pense simplement que c’est un footballeur fabuleux. Formé au club, il n’a pas coûté une livre au club, et quand on pense à certains des montants pour lesquels ces joueurs partent… Évidemment, ils ont signé Santos et Tielemans pour 85 millions de livres sterling au total. Baleba, c’était probablement 70 millions de livres sterling. Combien vaudrait Kobbie ? Il vaut plus que tous. Sans manquer de respect à aucun d’eux, j’adore simplement son jeu. »

  • Une future superstar pour Manchester United

    Hargreaves a ensuite continué à souligner l'immense potentiel de Mainoo, en insistant sur ses qualités techniques et sa capacité à gérer la pression. Hargreaves a expliqué : « On peut simplement lui donner le ballon n'importe où et à n'importe quel moment. Techniquement, il est tellement doué, il glisse avec le ballon. C'est ce qu'un milieu de terrain de Manchester United doit faire à tout moment. Évidemment, avec Bruno devant lui, qu'il joue en sentinelle ou en relayeur, c'est autour de lui qu'il faut construire. C'est une star. Je pense qu'il va devenir une superstar. Il n'a que 21 ans, et il joue comme s'il en avait 30. C'est comme ça qu'il joue au football dans l'environnement le plus stressant : avec une tranquillité totale. »

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    Un test crucial attend le derby

    Manchester United doit désormais tourner son attention vers un énorme choc de Premier League contre Manchester City dimanche. Avec Mainoo désormais solidement établi comme une pièce essentielle du puzzle au milieu de terrain, Carrick s’appuiera largement sur son sang-froid. Si Manchester United veut enrayer le début de saison parfait de Manchester City, Mainoo devra livrer une nouvelle performance de classe mondiale.

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