Le but de Gvardiol, refusé pour hors-jeu à la 103^e minute du match Portugal-Croatie en huitièmes de finale de la Coupe du monde, a provoqué un vif débat et de l’indignation. L’arbitre norvégien, après consultation du VAR, a annulé l’égalisation pour un hors-jeu discutable : Igor Matanovic aurait légèrement touché le ballon avant que Mario Pasalic, alors en position illicite, ne serve Gvardiol, lui-même bien en position régulière. Aucun joueur sur la pelouse n’a perçu ce contact, comme l’a souligné Luka Modric après la rencontre : « L’arbitre a dit qu’il avait touché le ballon, mais nous avons revu les ralentis et les vidéos, et on ne voit nulle part qu’il l’ait touché. S’il n’a pas touché le ballon, alors ce n’est pas un hors-jeu. »
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Portugal-Croatie : but de Gvardiol refusé pour hors-jeu à la 103^e minute, la polémique enfle. Que s’est-il passé ? La FIFA clarifie : « La puce intégrée au ballon a été décisive. »
LE COMMUNIQUÉ DE LA FIFA
La FIFA a publié la précision suivante sur X : « Selon les données fournies par la technologie Connected Ball intégrée au ballon officiel Adidas Trionda, il a été démontré qu’Igor Matanovic (Croatie) a établi un contact avec un joueur lors de l’action ayant conduit au but contre le Portugal. L’arbitre a ainsi pu détecter correctement la position de hors-jeu et annuler la réalisation. Les capteurs IMU intégrés au ballon Trionda détectent le moindre contact, visualisé en direct pour les téléspectateurs sous la forme d’un « graphique de fréquence cardiaque », et fournissent aux officiels des données sans précédent pour prendre des décisions rapides et précises. »