Le but de Gvardiol, refusé pour hors-jeu à la 103^e minute du match Portugal-Croatie en huitièmes de finale de la Coupe du monde, a provoqué un vif débat et de l’indignation. L’arbitre norvégien, après consultation du VAR, a annulé l’égalisation pour un hors-jeu discutable : Igor Matanovic aurait légèrement touché le ballon avant que Mario Pasalic, alors en position illicite, ne serve Gvardiol, lui-même bien en position régulière. Aucun joueur sur la pelouse n’a perçu ce contact, comme l’a souligné Luka Modric après la rencontre : « L’arbitre a dit qu’il avait touché le ballon, mais nous avons revu les ralentis et les vidéos, et on ne voit nulle part qu’il l’ait touché. S’il n’a pas touché le ballon, alors ce n’est pas un hors-jeu. »



