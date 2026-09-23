Portugal Cristiano Ronaldo : « Ils essaient de me “tuer” depuis longtemps, mais j’esquive les balles. Beaucoup me voudraient déjà out, mais je veux la Ligue des nations et 1 000 buts »

Le Portugal s’apprête à retrouver les terrains et, en vue du match contre le pays de Galles en Ligue des nations, qui marquera le début du nouveau cycle de Jorge Jesus sur le banc, c’est la star portugaise Cristiano Ronaldo qui a pris la parole en conférence de presse. Il n’a non seulement aucune intention d’arrêter, mais il s’est aussi fixé deux objectifs extrêmement importants.

CR7 a beaucoup parlé de son avenir, mais il a également souligné que beaucoup, encore aujourd’hui, continuent à essayer de le couler. Lui, en revanche, l’a assuré sans détour : il continuera à esquiver toutes les balles.



