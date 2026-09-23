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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Portugal Cristiano Ronaldo : « Ils essaient de me “tuer” depuis longtemps, mais j’esquive les balles. Beaucoup me voudraient déjà out, mais je veux la Ligue des nations et 1 000 buts »

C. Ronaldo
Portugal
Portugal vs Pays de Galles
UEFA Nations League A

L’attaquant portugais n’a absolument aucune intention d’arrêter et continuera à esquiver les critiques tant qu’il continuera à jouer.

Le Portugal s’apprête à retrouver les terrains et, en vue du match contre le pays de Galles en Ligue des nations, qui marquera le début du nouveau cycle de Jorge Jesus sur le banc, c’est la star portugaise Cristiano Ronaldo qui a pris la parole en conférence de presse. Il n’a non seulement aucune intention d’arrêter, mais il s’est aussi fixé deux objectifs extrêmement importants.

CR7 a beaucoup parlé de son avenir, mais il a également souligné que beaucoup, encore aujourd’hui, continuent à essayer de le couler. Lui, en revanche, l’a assuré sans détour : il continuera à esquiver toutes les balles.


  • ILS ESSAIENT DE ME TUER DEPUIS LONGTEMPS

    « Je ne peux pas toujours être honnête à 100 %, parfois je dois être politiquement correct. Il y a des chaînes qui essaient de me « tuer » depuis des années, mais elles n’ont aucune chance, même avec un fusil à pompe. Et même dans ce cas-là, j’esquive la balle. J’y suis habitué, je fais ce métier depuis vingt ans : je sais qui je suis, je sais pourquoi les enfants me voient comme un modèle à suivre et il y aura toujours des critiques ».

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  • NE PAS POUVOIR JOUER À DA LUZ

    « Au Dragão, je suis bien accueilli et, vu la rivalité, je pouvais le comprendre. À Da Luz, moins, mais apparemment nous ne pourrons plus y jouer d’après ce que je lis. En tout cas, le fait qu’une demi-douzaine de personnes ne m’apprécient pas ne m’influence pas, je ressens l’affection du peuple portugais.

    Je pense seulement au présent... Je sais que beaucoup voudraient que je parte maintenant, mais ma motivation vient de ceux qui veulent continuer à me voir jouer. »

  • Je réfléchis à l’avenir, mais je continuerai

    « Je réfléchis toujours à mon avenir, mais si vous me voyez ici, cela signifie que je vais continuer. J’ai parlé avec le président et le sélectionneur : ils comptent sur moi et je sais que je peux encore apporter beaucoup, pas seulement avec des buts mais aussi en dehors du terrain.

    Cela pourrait très bien être ma dernière année, mais si c’est le cas, je l’annoncerai en temps voulu »

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  • 1000 GOAL ET LIGUE DES NATIONS

    « J’arriverai à 1 000 buts. J’y parviendrai, mais je n’en fais pas une obsession, sinon les choses ne se passent jamais comme on le voudrait. Je veux profiter de chaque jour. Je suis sûr que je ne jouerai pas les 90 minutes lors de ces quatre matches.

    Mon objectif est double : atteindre les 1 000 buts et remporter la Ligue des nations. C’est une nouvelle ère ».

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