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Portugais à la poursuite du rêve de Cristiano Ronaldo ! La sélection lusitanienne entend « se donner encore un peu plus » pour offrir à CR7 la gloire de la Coupe du monde
Un palmarès qui parle de lui-même
Invité du podcast « Portugal Football Summit », des propos repris par O Jogo, Nani s’est dit très confiant quant au potentiel de l’effectif actuel à l’aube de la compétition. L’ex-attaquant de Manchester United estime que la sélection possède un équilibre idéal pour briller, s’appuyant sur un palmarès déjà bien garni. Sous la houlette de Cristiano Ronaldo, la Seleção das Quinas a déjà écrit l’histoire en remportant l’Euro 2016 puis la Ligue des Nations en 2019 et 2021. « Nous possédons des jeunes talents déjà très matures et des cadres confirmés, a-t-il analysé. Si nous restons unis, nous pouvons aller loin. »
- AFP
Tout donner pour Cristiano Ronaldo
L’ailier de 39 ans a souligné l’influence indéniable de son ancien club et de son coéquipier en sélection, insistant sur le fait que l’équipe puiserait une motivation supplémentaire pour honorer l’héritage de l’attaquant en conquérant le seul trophée manquant à son palmarès. « La présence de Ronaldo sur le terrain aura un impact. Il poussera les autres joueurs à se donner un peu plus pour lui, pour l’équipe et pour la sélection nationale, car il y a une belle histoire derrière tout cela et nous faisons tous partie de cette histoire. Nous savons que Cristiano ne mobilise pas seulement les supporters portugais ; il mobilise les supporters du monde entier. Nous allons avoir beaucoup de personnes de différentes nationalités qui soutiendront le Portugal », a-t-il déclaré.
S'appuyer sur un maestro du milieu de terrain
Au-delà de la présence charismatique de leur capitaine emblématique, Nani a rapidement rendu hommage à une autre pièce maîtresse, indispensable à la concrétisation des ambitions nationales : le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, salué pour son état d’esprit d’élite et sa volonté inébranlable de réussir. « Parler de Bruno est facile, car c’est un joueur extraordinaire depuis tant d’années. J’ai joué avec lui et je connais sa mentalité ainsi que son envie de toujours gagner. Il veut être le meilleur à son poste, c’est pourquoi il apporte toujours quelque chose à l’équipe. On peut toujours compter sur lui pour apporter sa contribution », a-t-il conclu. Nani, de retour sur les terrains avec le FC Aktobe après une période d’absence, sait de quoi il parle.
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Quelle sera la prochaine étape pour le Portugal ?
Versé dans le groupe K, le Portugal entamera demain soir à Houston sa campagne très attendue en Coupe du monde face à la RD Congo. Les hommes de Roberto Martinez affronteront ensuite l’Ouzbékistan mardi prochain, avant de conclure leur phase de poules contre la Colombie le 28 juin. Portés par les espoirs de millions de personnes, Ronaldo et ses coéquipiers auront à cœur de s’imposer d’emblée dès le coup d’envoi.