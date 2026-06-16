L’ailier de 39 ans a souligné l’influence indéniable de son ancien club et de son coéquipier en sélection, insistant sur le fait que l’équipe puiserait une motivation supplémentaire pour honorer l’héritage de l’attaquant en conquérant le seul trophée manquant à son palmarès. « La présence de Ronaldo sur le terrain aura un impact. Il poussera les autres joueurs à se donner un peu plus pour lui, pour l’équipe et pour la sélection nationale, car il y a une belle histoire derrière tout cela et nous faisons tous partie de cette histoire. Nous savons que Cristiano ne mobilise pas seulement les supporters portugais ; il mobilise les supporters du monde entier. Nous allons avoir beaucoup de personnes de différentes nationalités qui soutiendront le Portugal », a-t-il déclaré.