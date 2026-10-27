92' - Baturina profite d'une erreur de Vlasic et place le ballon au fond des filets du pied droit pour le troisième but de l'équipe de Fabregas

87' - Superbe but de la tête de Nico Paz sur un centre de Couto, qui donne l'avantage à Côme

83' - Belle contre-attaque des visiteurs, conclue par Paz d'une frappe du gauche qui passe juste à côté du poteau

81' - Un centre tendu de Nico Paz et une tête victorieuse de Ramon permettent à Côme d'égaliser

77' - Un centre-tir de Baturina depuis la gauche heurte la barre transversale

74' - Contre-attaque du Torino et frappe croisée du gauche de Gineitis, détournée du pied en corner par Sanchez

71' - Tentative sans grand espoir de Nico Paz de loin, le ballon passe au-dessus

68' - Perri évite de marquer contre son camp après une déviation de Comuzzo sur un centre de Couto

67' - Vlasic tente sa chance du gauche, mais sa frappe passe au-dessus

61' - Sur le corner qui suit, Simeone place une tête sur la barre transversale, puis Sanchez repousse le ballon du poing

60' - Après une belle action menée par Simeone, Adams et Vlasic, Belghali voit sa frappe arrêtée par Sanchez

57' - Belghali se défait bien de son adversaire dans sa course, mais manque ensuite sa frappe

54' - Après un une-deux avec Paz, Caqueret frappe du droit sur la barre transversale

45'- Une faible tête de Caqueret termine tranquillement dans les bras du gardien du Torino

42' - Une belle frappe du gauche de Da Cunha de l'extérieur de la surface passe de peu à gauche de Perri

32' - Une tête de Ramon à bout portant oblige Perri à intervenir

26' - Douvikas passe près de l'égalisation d'une reprise du droit à bout portant

24' - Adams marque d'une reprise de volée du gauche sur une passe décisive de Fitz-Jim, qui effectue un double passement de jambes avant de servir son coéquipier de l'extérieur du pied

20' - Une belle frappe de Vlasic est détournée en corner par Sanchez

17' - Contact litigieux de Braganca sur Da Cunha dans la surface du Torino. Da Cunha tombe, mais l'arbitre et la VAR laissent jouer, malgré les protestations

10' - Superbe slalom de Belghali, dont la frappe du droit est arrêtée par Sanchez

5' - Un but de Douvikas est annulé pour un hors-jeu de quelques millimètres