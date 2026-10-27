Como s’impose 3-1 après avoir été mené face au Torino, lors du match disputé ce soir à 20 h 45 au Stadio Olimpico Grande Torino, pour la 9e journée de Serie A. Au classement, le Torino d’Ignazio Abate resteà 13 points, à la huitième place, tandis que l’équipe de Cesc Fabregas grimpe à 20 points.
Como démarre bien et se voit refuser un but de Douvikas pour un hors-jeu de quelques millimètres. Le club proteste également après une intervention suspecte dans la surface de Braganca sur Da Cunha. Puis le Torino prend l’avantage grâce à Adams et semble justifier son but par une bonne fin de première période, jouée avec agressivité et sans courir de gros risques. En seconde période, Como a une possession du ballon de plus en plus constante, trois frappes heurtent la barre transversale (une pour les locaux et deux pour les visiteurs) et, entre la 84e et la 92e minute, l’équipe de Fabregas renverse le score. Nico Paz joue un rôle majeur, d’abord avec une passe décisive pour Ramon, puis avec un superbe but de la tête. Baturina scelle le résultat en plein temps additionnel.
TORINO-COMO 1-3
BUTEURS : 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)