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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Porté par un Nico Paz étincelant, Côme s’impose après avoir été mené sur la pelouse du Torino

Torino vs Como
Serie A
Torino
Como

Torino-Côme 1-3 : Adams, Ramon, Nico Paz et Baturina buteurs

Como s’impose 3-1 après avoir été mené face au Torino, lors du match disputé ce soir à 20 h 45 au Stadio Olimpico Grande Torino, pour la 9e journée de Serie A. Au classement, le Torino d’Ignazio Abate resteà 13 points, à la huitième place, tandis que l’équipe de Cesc Fabregas grimpe à 20 points.


Como démarre bien et se voit refuser un but de Douvikas pour un hors-jeu de quelques millimètres. Le club proteste également après une intervention suspecte dans la surface de Braganca sur Da Cunha. Puis le Torino prend l’avantage grâce à Adams et semble justifier son but par une bonne fin de première période, jouée avec agressivité et sans courir de gros risques. En seconde période, Como a une possession du ballon de plus en plus constante, trois frappes heurtent la barre transversale (une pour les locaux et deux pour les visiteurs) et, entre la 84e et la 92e minute, l’équipe de Fabregas renverse le score. Nico Paz joue un rôle majeur, d’abord avec une passe décisive pour Ramon, puis avec un superbe but de la tête. Baturina scelle le résultat en plein temps additionnel.


TORINO-COMO 1-3

BUTEURS : 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    92' - Baturina profite d'une erreur de Vlasic et place le ballon au fond des filets du pied droit pour le troisième but de l'équipe de Fabregas

    87' - Superbe but de la tête de Nico Paz sur un centre de Couto, qui donne l'avantage à Côme

    83' - Belle contre-attaque des visiteurs, conclue par Paz d'une frappe du gauche qui passe juste à côté du poteau

    81' - Un centre tendu de Nico Paz et une tête victorieuse de Ramon permettent à Côme d'égaliser

    77' - Un centre-tir de Baturina depuis la gauche heurte la barre transversale

    74' - Contre-attaque du Torino et frappe croisée du gauche de Gineitis, détournée du pied en corner par Sanchez

    71' - Tentative sans grand espoir de Nico Paz de loin, le ballon passe au-dessus

    68' - Perri évite de marquer contre son camp après une déviation de Comuzzo sur un centre de Couto

    67' - Vlasic tente sa chance du gauche, mais sa frappe passe au-dessus

    61' - Sur le corner qui suit, Simeone place une tête sur la barre transversale, puis Sanchez repousse le ballon du poing

    60' - Après une belle action menée par Simeone, Adams et Vlasic, Belghali voit sa frappe arrêtée par Sanchez

    57' - Belghali se défait bien de son adversaire dans sa course, mais manque ensuite sa frappe

    54' - Après un une-deux avec Paz, Caqueret frappe du droit sur la barre transversale

    45'- Une faible tête de Caqueret termine tranquillement dans les bras du gardien du Torino

    42' - Une belle frappe du gauche de Da Cunha de l'extérieur de la surface passe de peu à gauche de Perri

    32' - Une tête de Ramon à bout portant oblige Perri à intervenir

    26' - Douvikas passe près de l'égalisation d'une reprise du droit à bout portant

    24' - Adams marque d'une reprise de volée du gauche sur une passe décisive de Fitz-Jim, qui effectue un double passement de jambes avant de servir son coéquipier de l'extérieur du pied

    20' - Une belle frappe de Vlasic est détournée en corner par Sanchez

    17' - Contact litigieux de Braganca sur Da Cunha dans la surface du Torino. Da Cunha tombe, mais l'arbitre et la VAR laissent jouer, malgré les protestations

    10' - Superbe slalom de Belghali, dont la frappe du droit est arrêtée par Sanchez

    5' - Un but de Douvikas est annulé pour un hors-jeu de quelques millimètres

  • COMPOSITIONS ET FEUILLE DE MATCH

    TORINO-CÔME 1-3

    BUTEURS : 24e Adams (T), 84e Ramon (C), Paz (C), 92e Baturina (C)


    Torino (3-4-1-2) : Perri ; Coco, Ismajli, Comuzzo ; Belghali (89e Oristanio), Fitz-Jim (55e Gineitis), Braganca (89e Ilkhan), Cacciamani (55e Patterson) ; Vlasic ; Adams, Simeone (75e Kulenovic). Entr. : Abate


    Côme (4-2-3-1) : Sanchez ; Couto, Ramon, Kempf, Valle (71e Kaiki) ; Perrone (58e Addai, 79e Ricci), Milla (79e Smolcic) ; Da Cunha, Paz, Caqueret (58e Baturina) ; Douvikas. Entr. : Fabregas


    ARBITRE : Collu

    AVERTIS : Belghali (T)

    EXPULSÉS : -

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