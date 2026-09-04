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Porte de sortie en Premier League ! Mohamed Salah et Fabinho appellent Richarlison, mis à l’écart à Tottenham, au sujet d’un transfert retentissant à Trabzonspor
Un attaquant cherche à représenter la Turquie
L’avenir de Richarlison à Tottenham est en suspens, alors que les discussions autour d’un transfert envisagé vers le géant turc Trabzonspor sont dans l’impasse. Le club du nord de Londres a rejeté une offre initiale d’environ 20 millions d’euros (17 M£) du club de Süper Lig en fin de mercato. Ce refus laisse l’entourage de l’attaquant brésilien pessimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord avant la fermeture du marché des transferts turc, le 4 septembre.
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Des stars poussent pour un transfert en Süper Lig
Selon ESPN Brazil, Salah et Fabinho, son ancien coéquipier en sélection lors de la Coupe du monde 2022, ont directement contacté Richarlison pour plaider en faveur d’un transfert en Turquie. L’attaquant est déterminé à se relancer ailleurs, après avoir publiquement insisté sur le fait qu’il décidera lui-même de sa prochaine destination. Les tensions entre le joueur et les dirigeants de Tottenham se sont rapidement intensifiées, l’attaquant se montrant de plus en plus désabusé par la position inflexible de la direction.
De Zerbi met son attaquant au placard
Une fin amère se profile pour Richarlison à Tottenham après que l'entraîneur principal Roberto De Zerbi l'a laissé hors du groupe de Premier League du club dans la foulée d'un transfert avorté vers Everton. Le technicien italien a relégué l'attaquant à l'entraînement avec les moins de 21 ans, estimant qu'il ne faisait absolument pas partie de ses plans pour l'équipe première cette saison. Si les négociations avec Trabzonspor échouent, le Brésilien devra soit se tourner vers d'autres marchés encore ouverts, comme l'Arabie saoudite, soit se préparer à passer des mois sans jouer de match.
- AFP
L’échéance approche pour Richarlison
Trabzonspor doit agir vite pour répondre au prix demandé de 35 M£ par Tottenham avant la clôture du mercato turc à 23 h 59 le 4 septembre. Sans accord, Richarlison restera mis à l’écart dans le nord de Londres jusqu’à ce que le mercato de janvier lui offre une porte de sortie. L’objectif principal de De Zerbi et de Tottenham est de faire en sorte que leur nouvelle ligne d’attaque soit performante.
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