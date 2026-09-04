Une fin amère se profile pour Richarlison à Tottenham après que l'entraîneur principal Roberto De Zerbi l'a laissé hors du groupe de Premier League du club dans la foulée d'un transfert avorté vers Everton. Le technicien italien a relégué l'attaquant à l'entraînement avec les moins de 21 ans, estimant qu'il ne faisait absolument pas partie de ses plans pour l'équipe première cette saison. Si les négociations avec Trabzonspor échouent, le Brésilien devra soit se tourner vers d'autres marchés encore ouverts, comme l'Arabie saoudite, soit se préparer à passer des mois sans jouer de match.