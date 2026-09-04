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Adhe Makayasa

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Porte de sortie en Premier League ! Mohamed Salah et Fabinho appellent Richarlison, mis à l’écart à Tottenham, au sujet d’un transfert retentissant à Trabzonspor

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Richarlison, mis à l’écart à Tottenham Hotspur, a reçu des appels personnels de Mohamed Salah et Fabinho l’exhortant à boucler un transfert à Trabzonspor. L’attaquant brésilien cherche désespérément une porte de sortie après avoir été écarté dans le nord de Londres, mais les négociations restent compliquées à l’approche de la date limite des transferts de vendredi en Süper Lig turque.

  • Un attaquant cherche à représenter la Turquie

    L’avenir de Richarlison à Tottenham est en suspens, alors que les discussions autour d’un transfert envisagé vers le géant turc Trabzonspor sont dans l’impasse. Le club du nord de Londres a rejeté une offre initiale d’environ 20 millions d’euros (17 M£) du club de Süper Lig en fin de mercato. Ce refus laisse l’entourage de l’attaquant brésilien pessimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord avant la fermeture du marché des transferts turc, le 4 septembre.

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    Des stars poussent pour un transfert en Süper Lig

    Selon ESPN Brazil, Salah et Fabinho, son ancien coéquipier en sélection lors de la Coupe du monde 2022, ont directement contacté Richarlison pour plaider en faveur d’un transfert en Turquie. L’attaquant est déterminé à se relancer ailleurs, après avoir publiquement insisté sur le fait qu’il décidera lui-même de sa prochaine destination. Les tensions entre le joueur et les dirigeants de Tottenham se sont rapidement intensifiées, l’attaquant se montrant de plus en plus désabusé par la position inflexible de la direction.

  • De Zerbi met son attaquant au placard

    Une fin amère se profile pour Richarlison à Tottenham après que l'entraîneur principal Roberto De Zerbi l'a laissé hors du groupe de Premier League du club dans la foulée d'un transfert avorté vers Everton. Le technicien italien a relégué l'attaquant à l'entraînement avec les moins de 21 ans, estimant qu'il ne faisait absolument pas partie de ses plans pour l'équipe première cette saison. Si les négociations avec Trabzonspor échouent, le Brésilien devra soit se tourner vers d'autres marchés encore ouverts, comme l'Arabie saoudite, soit se préparer à passer des mois sans jouer de match.

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    L’échéance approche pour Richarlison

    Trabzonspor doit agir vite pour répondre au prix demandé de 35 M£ par Tottenham avant la clôture du mercato turc à 23 h 59 le 4 septembre. Sans accord, Richarlison restera mis à l’écart dans le nord de Londres jusqu’à ce que le mercato de janvier lui offre une porte de sortie. L’objectif principal de De Zerbi et de Tottenham est de faire en sorte que leur nouvelle ligne d’attaque soit performante.

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