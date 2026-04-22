Polyvalent, il peut évoluer « à presque tous les postes » et prend Manuel Neuer comme modèle : le FC Bayern s’apprête-t-il à réaliser un transfert record ?

C’est insolite : à 20 ans, Manzambi joue depuis toujours au milieu de terrain. Pourtant, il a failli devenir gardien de but, tant il admirait Neuer. « Heureusement pour la Suisse, son père et son frère l’ont fait changer d’avis », rappelait le Tages-Anzeiger de Zurich en octobre dernier.

Né à Genève, Manzambi, alors tout juste entré dans sa vingtième année, avait déjà porté à sept son total de sélections (sur les dix qu’il compte à ce jour) et inscrit son troisième but sous le maillot de la Nati. Quatre semaines plus tôt, il avait également frappé contre la Suède, transformant en or une brève entrée en jeu. « Il possède un instinct de buteur rare, j’en ai vu peu d’exemples aussi marqués », constatait le sélectionneur national Murat Yakin.

C’est lui qui l’avait convoqué pour la première fois en fin de saison dernière. Chez les professionnels, Manzambi n’a besoin que de onze matchs pour s’imposer comme l’un des meilleurs éléments du SC. Il a compilé quatre participations à des buts, un bilan très remarqué, et a ainsi grandement contribué à la course du SC vers la finale (perdue) de la 34e journée pour la qualification en Ligue des champions contre Francfort.