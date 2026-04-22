Aujourd’hui, la question est loin d’être tranchée. L’incontournable Lionel Messi, Pedri, de trois ans son aîné, et l’ancien meneur de jeu Yaya Touré : tous figurent parmi les prétendants à cette catégorie, a affirmé Johan Manzambi. Autrefois, la donne était différente. « Enfant, Manuel Neuer était mon modèle », a récemment confié la jeune pépite du SC Fribourg à Sky.
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Polyvalent, il peut évoluer « à presque tous les postes » et prend Manuel Neuer comme modèle : le FC Bayern s’apprête-t-il à réaliser un transfert record ?
C’est insolite : à 20 ans, Manzambi joue depuis toujours au milieu de terrain. Pourtant, il a failli devenir gardien de but, tant il admirait Neuer. « Heureusement pour la Suisse, son père et son frère l’ont fait changer d’avis », rappelait le Tages-Anzeiger de Zurich en octobre dernier.
Né à Genève, Manzambi, alors tout juste entré dans sa vingtième année, avait déjà porté à sept son total de sélections (sur les dix qu’il compte à ce jour) et inscrit son troisième but sous le maillot de la Nati. Quatre semaines plus tôt, il avait également frappé contre la Suède, transformant en or une brève entrée en jeu. « Il possède un instinct de buteur rare, j’en ai vu peu d’exemples aussi marqués », constatait le sélectionneur national Murat Yakin.
C’est lui qui l’avait convoqué pour la première fois en fin de saison dernière. Chez les professionnels, Manzambi n’a besoin que de onze matchs pour s’imposer comme l’un des meilleurs éléments du SC. Il a compilé quatre participations à des buts, un bilan très remarqué, et a ainsi grandement contribué à la course du SC vers la finale (perdue) de la 34e journée pour la qualification en Ligue des champions contre Francfort.
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« Exceptionnel sous cette forme » : Johan Manzambi fait sensation à Fribourg
À peine deux semaines et demie après ses débuts avec l’équipe nationale suisse en juin 2025, Manzambi a signé à Fribourg un nouveau contrat valable jusqu’en 2030. On pourrait se dire : encore une prolongation. Après tout, la précédente prolongation remonte à seulement neuf mois plus tôt. Mais le club avait pour obligation de sécuriser dès maintenant la valeur de transfert du joueur, laquelle a flambé. Comme l’explique le directeur sportif Jochen Saier : « L’évolution de Johan s’est poursuivie sans discontinuer – c’est exceptionnel sous cette forme. »
Cette appréciation reste tout aussi valable aujourd’hui. Manzambi s’est imposé comme un élément essentiel du SC Fribourg et est désormais, sans conteste, le joueur de champ le plus précieux de l’effectif. Il a disputé 40 matchs officiels et l’entraîneur Julian Schuster l’a aligné d’entrée à 36 reprises. Il totalise six buts et sept passes décisives.
Il incarne la réussite du modèle de formation fribourgeois, admiré – et un peu envié – par l’ensemble du football professionnel allemand. Recruté à 17 ans, en janvier 2023, sur les conseils du responsable du recrutement des jeunes Christoph Wetzel-Veilandics, il avait auparavant gravi tous les échelons des équipes de jeunes du Servette Genève. Passé par les U19 puis la réserve, il a poursuivi sa progression à Fribourg jusqu’à ce que son immense talent l’impose logiquement chez les professionnels.
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Manzambi évoque quelque peu Felix Nmecha, du Borussia Dortmund.
Comme le souligne Schuster, Manzambi possède un « sacré bagage ». Dès ses débuts chez les seniors, il a convaincu par son charisme et une confiance affirmée en ses moyens. Audacieux, créatif et dangereux devant le but, il se distingue par des dribbles précis, une grande agilité et une capacité à couvrir de larges espaces ballon au pied. Il évoque quelque peu Felix Nmecha, à Dortmund.
Mais Manzambi, qui travaille avec une préparatrice mentale et affirme avoir ainsi « libéré son esprit », excelle aussi dans les courses et se montre solide dans les duels. « À la base, je suis un numéro 8, un joueur box-to-box », a-t-il un jour déclaré, « mais je pense pouvoir aussi jouer sur l’aile ou en tant que numéro 10. »
Cette polyvalence lui vient de son passage au Servette FC, où il a occupé presque tous les postes, y compris celui de numéro 9. Le SC Fribourg s’appuie sur cette flexibilité pour l’aligner à plusieurs endroits du terrain.
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Un candidat au Bayern, un départ record à Fribourg ?
C’est surtout dans son rôle de milieu offensif au sein d’un duo de milieux défensifs qu’il doit encore progresser. Il lui manque encore parfois l’équilibre et la détermination nécessaires dans les duels. Surprenant ? Pas vraiment quand on consulte le classement des cartons de la Bundesliga en cours : Manzambi pointe à la deuxième place, juste derrière Dominik Kohr (Mayence), avec quatre avertissements et déjà deux expulsions, certes quelque peu malchanceuses.
Ses performances décisives pour Fribourg n’ont donc rien de surprenant et font de lui une cible de choix sur le marché des transferts. Mi-mars, le journal suisse Blick indiquait que le FC Bayern Munich, éventuellement en vue de remplacer Leon Goretzka, et le Paris Saint-Germain s’étaient déjà positionnés. Depuis, la plupart des cadors anglais ont également rejoint la liste.
Compte tenu de la durée de son contrat et de l’absence de clause libératoire, il faudrait un véritable coup du sort pour que Manzambi ne devienne pas, un jour, le transfert le plus cher de l’histoire de Fribourg. Pour l’instant, ce record est détenu par Kevin Schade, parti au FC Brentford pour 25 millions d’euros à l’été 2023, et bientôt égalé par Merlin Röhl, dont l’option d’achat de même montant a été levée par Everton.
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Manzambi brigue une place en Ligue des champions
Selon Sky, Fribourg viserait une indemnité supérieure à 30 millions d’euros. Fin septembre, le président du SCF, Saier, avait pourtant déclaré au magazine Kicker : « Il y a quelques mois à peine, nous avons prolongé le contrat de Johan sur le long terme afin de tracer clairement notre chemin ensemble. »
L’attaquant lui-même se contente pour l’instant de répéter : « Je me concentre sur Fribourg et la Coupe du monde avec la Suisse. » Avec les Brisgauers, il pourrait bientôt briller sur deux scènes européennes : la Coupe d’Allemagne et la Ligue Europa. Puis viendront le Mondial et un mercato estival qui s’annonce palpitant, tant son profil attire.
« J’ai un objectif pour plus tard : remporter la Ligue des champions », a-t-il confié lors d’une séance de questions-réponses avec les médias du club. Pour y parvenir rapidement, deux scénarios se dessinent : soulever la Coupe d’Europe avec le Sport-Club ou générer un transfert juteux pour son club.
Johan Manzambi : ses statistiques au SC Fribourg
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges 51 8 9 7 2