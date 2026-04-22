C’est insolite : à 20 ans, Manzambi joue depuis toujours au milieu de terrain. Pourtant, il a failli devenir gardien de but, tant il admirait Neuer. « Heureusement pour la Suisse, son père et son frère l’ont fait changer d’avis », rappelait le Tages-Anzeiger de Zurich en octobre dernier.

Né à Genève, Manzambi, qui fêtait bientôt ses 20 ans, avait alors disputé son septième match international (sur les dix qu’il compte aujourd’hui) avec la Nati et inscrit son troisième but. Quatre semaines plus tôt, il avait déjà frappé contre la Suède, marquant en quelques minutes à peine comme un pur remplaçant. « Il possède un instinct de buteur rare, j’en ai vu peu d’aussi affûtés », constatait le sélectionneur national Murat Yakin.

C’est Yakin qui l’avait convoqué pour la première fois en fin de saison dernière. Chez les professionnels, Manzambi n’a besoin que de onze matchs pour s’imposer comme l’un des meilleurs éléments du SC. Il a compilé quatre participations à des buts, un bilan très remarqué, et a ainsi grandement contribué à la course du SC vers la finale (perdue) de la 34e journée pour la qualification en Ligue des champions contre Francfort.