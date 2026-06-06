Selon les informations de Sky, le défenseur central portugais de Benfica Lisbonne figure toujours sur la liste des joueurs convoités par le club allemand le plus titré.
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Polyvalence : un atout décisif ? Le défenseur central serait de nouveau dans le viseur du FC Bayern Munich
Depuis plusieurs semaines, Araujo est annoncé au FC Bayern, qui aurait même déjà entamé des discussions avec l’entourage du défenseur de 23 ans.
Polyvalent, il peut jouer en défense centrale ou comme latéral droit, ce qui en fait à la fois un candidat pour remplacer Konrad Laimer et une option pour renforcer l’axe défensif en cas de départ de Min-Jae Kim ou d’Hiroki Ito. Une adaptabilité susceptible d’intéresser vivement l’entraîneur Vincent Kompany pour la saison à venir.
Problème : le joueur de 24 ans a prolongé fin 2024 avec le Benfica Lisbonne jusqu’en 2029, et son contrat inclut une clause libératoire colossale. Selon les sources, celle-ci oscille entre 80 et 100 millions d’euros. Chelsea s’était aussi montré très intéressé par le passé. Reste à savoir si le Bayern acceptera de débourser une telle somme pour le défenseur international portugais.
Le Bayern surveille de près le dossier Araujo.
Formé au Benfica Lisbonne, où il a franchi toutes les étapes des U15 à l’équipe première, Araujo s’est imposé comme un titulaire indiscutable la saison dernière. Toutes compétitions confondues, il a disputé 39 matchs, marquant un but et délivrant deux passes décisives.
Toutefois, le Bayern n’aurait pas encore entrepris de démarches concrètes pour finaliser ce transfert. Le champion en titre se contente pour l’instant d’observer la situation du joueur de 24 ans.