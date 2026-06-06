Polyvalence : un atout décisif ? Le défenseur central serait de nouveau dans le viseur du FC Bayern Munich

Depuis plusieurs semaines, Araujo est annoncé au FC Bayern, qui aurait même déjà entamé des discussions avec l’entourage du défenseur de 23 ans.

Polyvalent, il peut jouer en défense centrale ou comme latéral droit, ce qui en fait à la fois un candidat pour remplacer Konrad Laimer et une option pour renforcer l’axe défensif en cas de départ de Min-Jae Kim ou d’Hiroki Ito. Une adaptabilité susceptible d’intéresser vivement l’entraîneur Vincent Kompany pour la saison à venir.

Problème : le joueur de 24 ans a prolongé fin 2024 avec le Benfica Lisbonne jusqu’en 2029, et son contrat inclut une clause libératoire colossale. Selon les sources, celle-ci oscille entre 80 et 100 millions d’euros. Chelsea s’était aussi montré très intéressé par le passé. Reste à savoir si le Bayern acceptera de débourser une telle somme pour le défenseur international portugais.