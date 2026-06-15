Peu avant le coup d’envoi de la rencontre Allemagne-Curaçao, la direction de la Coupe du monde a basculé en direct dans la salle VAR de Dallas pour présenter les arbitres assistants vidéo. À ce moment, Evans a effectué un geste avec ses doigts sur sa cuisse, a priori anodin : il a formé un cercle avec son pouce et son index, les autres doigts écartés, le bras relâché.

Une scène a priori anodine, mais aux répercussions immédiates : en quelques minutes, des captures d’écran circulent sur X, posant la question d’un possible signe de « White Power ».

Pour replacer les choses dans leur contexte : ce geste, qui consiste à former la lettre W avec trois doigts tendus et écartés, tandis que le pouce et l’index forment un cercle représentant la lettre P, est un symbole issu de la scène d’extrême droite. Toutefois, le cercle formé par le pouce et l’index est aussi un signe courant et familier signifiant « OK », notamment en plongée sous-marine. Autre hypothèse : Evans aurait simplement voulu lancer une blague potache en référence au « Circle Game ».

Dans ce jeu, on forme également un cercle avec le pouce et l’index, puis on tente d’attirer le regard d’un ami pour qu’il regarde à travers. S’il le fait, les règles non écrites autorisent un coup de poing sur le haut du bras.