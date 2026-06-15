L'arbitre australien Shaun Evans a provoqué la première grosse polémique de la Coupe du monde, un incident qui pourrait avoir de graves répercussions pour sa carrière.
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Polémique retentissante à la Coupe du monde autour d’un « symbole néonazi d’extrême droite » ! De graves accusations pèsent sur l’arbitre du match de la DFB contre Curaçao
Peu avant le coup d’envoi de la rencontre Allemagne-Curaçao, la direction de la Coupe du monde a basculé en direct dans la salle VAR de Dallas pour présenter les arbitres assistants vidéo. À ce moment, Evans a effectué un geste avec ses doigts sur sa cuisse, a priori anodin : il a formé un cercle avec son pouce et son index, les autres doigts écartés, le bras relâché.
Une scène a priori anodine, mais aux répercussions immédiates : en quelques minutes, des captures d’écran circulent sur X, posant la question d’un possible signe de « White Power ».
Pour replacer les choses dans leur contexte : ce geste, qui consiste à former la lettre W avec trois doigts tendus et écartés, tandis que le pouce et l’index forment un cercle représentant la lettre P, est un symbole issu de la scène d’extrême droite. Toutefois, le cercle formé par le pouce et l’index est aussi un signe courant et familier signifiant « OK », notamment en plongée sous-marine. Autre hypothèse : Evans aurait simplement voulu lancer une blague potache en référence au « Circle Game ».
Dans ce jeu, on forme également un cercle avec le pouce et l’index, puis on tente d’attirer le regard d’un ami pour qu’il regarde à travers. S’il le fait, les règles non écrites autorisent un coup de poing sur le haut du bras.
- Getty Images
La FIFA demande à Evans de s'expliquer sur le « symbole néonazi d'extrême droite »
La marge d’interprétation reste large pour Evans. Le fait que le geste « White Power » réalisé avec les doigts soit particulièrement connu en Océanie pourrait toutefois jouer en défaveur du joueur ; rappelons que l’auteur de l’attentat de Christchurch, en Australie, avait effectué ce même signe durant son procès. En 2019, le terroriste d’extrême droite Brenton Tarrant avait abattu 51 personnes et en avait blessé 50 autres, dont certaines grièvement, lors d’une attaque contre deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.
La FIFA aurait « pris note » de l’incident, d’après The Athletic, sans ajouter de commentaire. Le principal intéressé garde aussi le silence, tandis que le réseau anti-discrimination Fare, déjà partenaire de la FIFA et de l’UEFA, réclame des sanctions exemplaires.
Selon l’analyse de nos experts, le geste réalisé évoque clairement un « OK » renversé, utilisé dans les milieux d’extrême droite comme symbole du « White Power ». Pourquoi un responsable du VAR exhibe-t-il ce symbole lors d’un tournoi international, alors qu’il sait être filmé ? Une seule conclusion s’impose : il a délibérément exhibé un symbole néonazi. »
Selon la BBC, la FIFA aurait demandé à Evans de s’expliquer.
Si l’Anti-Defamation League considère ce geste comme un symbole de haine, elle rappelle qu’il existe plusieurs interprétations et recommande de faire preuve de « prudence particulière » avant de conclure sur l’intention de son auteur.
Evans avait déjà officié comme assistant vidéo lors de la Coupe du monde 2022 et arbitré plus de 200 matchs dans l’A-League australienne.