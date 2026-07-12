Bien que le milieu de terrain du Real Madrid ait offert aux Three Lions une victoire 2-1 après prolongation face à la Norvège grâce à un doublé, la joie de l’entraîneur allemand est restée mesurée. Dès le coup de sifflet final, Tuchel n’a pas mâché ses mots et a publiquement critiqué la prestation de son équipe.
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Polémique enflammée après la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde ! Jude Bellingham, héros de la rencontre, répond aux critiques de Thomas Tuchel
« Je ne suis pas satisfait de la prestation des joueurs. Nous nous sommes nous-mêmes compliqué la tâche de manière incroyable », a déclaré le sélectionneur anglais, visiblement à bout de nerfs, après le match. « Le résultat est fantastique. Nous sommes en demi-finale, c’est exceptionnel. Mais je ne suis pas satisfait de la prestation. L’engagement est là. Mais nous nous sommes compliqué la tâche avec notre façon de jouer : négligents, avec beaucoup de fautes techniques, pas assez rapides, pas assez réguliers. Nous avons eu de la chance aujourd’hui ! »
Des propos qui ont laissé le héros du match perplexe. Interrogé pour savoir si cette franchise de Tuchel pouvait rehausser les exigences et motiver l’équipe à mieux faire, Bellingham a réagi avec agacement.
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Comment Bellingham a-t-il réagi aux critiques de Tuchel ?
« Peut-être. Mais il ignore peut-être ce que c’est que d’affronter Erling Haaland, Ødegaard, Nusa et Sörloth dans de telles conditions. Ce n’est pas facile de jouer contre cette équipe », a rétorqué Bellingham, visiblement agacé.
Le milieu de terrain faisait ainsi référence aux conditions climatiques régnant en Floride : le match à Miami s’est disputé sous une température de 31 °C et une humidité extrême.
Bellingham le rappelle : « On ne gagne pas tous les matchs en effectuant 1 000 passes. »
Bellingham poursuit : « Nous avons cherché à instaurer une dynamique positive et, désormais que nous figurons parmi les quatre derniers qualifiés, nous devons maintenir cet élan. »
L’auteur d’un doublé a insisté sur la cohésion du groupe : « Je ne saurais trop dire du bien de mes coéquipiers. On ne gagne pas tous les matchs en effectuant 1 000 passes. Parfois, il faut aussi savoir gagner de manière peu élégante. C’est ce que nous avons encore réussi à faire aujourd’hui », a déclaré le joueur de 23 ans.
En demi-finale, l’Angleterre défiera l’Argentine, tenante du titre, mercredi prochain à 21 heures, heure allemande.
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