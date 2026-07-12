« Je ne suis pas satisfait de la prestation des joueurs. Nous nous sommes nous-mêmes compliqué la tâche de manière incroyable », a déclaré le sélectionneur anglais, visiblement à bout de nerfs, après le match. « Le résultat est fantastique. Nous sommes en demi-finale, c’est exceptionnel. Mais je ne suis pas satisfait de la prestation. L’engagement est là. Mais nous nous sommes compliqué la tâche avec notre façon de jouer : négligents, avec beaucoup de fautes techniques, pas assez rapides, pas assez réguliers. Nous avons eu de la chance aujourd’hui ! »

Des propos qui ont laissé le héros du match perplexe. Interrogé pour savoir si cette franchise de Tuchel pouvait rehausser les exigences et motiver l’équipe à mieux faire, Bellingham a réagi avec agacement.