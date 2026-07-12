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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

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Polémique enflammée après la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde ! Jude Bellingham, héros de la rencontre, répond aux critiques de Thomas Tuchel

Coupe du monde
Norvège vs Angleterre
Angleterre
J. Bellingham
T. Tuchel

L'Angleterre se qualifie de justesse pour les demi-finales face à la Norvège, mais l'ambiance est tendue après le coup de sifflet final : l'entraîneur Thomas Tuchel critique la prestation de son équipe, tandis que Jude Bellingham, auteur d'un doublé, lui répond vivement.

Bien que le milieu de terrain du Real Madrid ait offert aux Three Lions une victoire 2-1 après prolongation face à la Norvège grâce à un doublé, la joie de l’entraîneur allemand est restée mesurée. Dès le coup de sifflet final, Tuchel n’a pas mâché ses mots et a publiquement critiqué la prestation de son équipe.

  • « Je ne suis pas satisfait de la prestation des joueurs. Nous nous sommes nous-mêmes compliqué la tâche de manière incroyable », a déclaré le sélectionneur anglais, visiblement à bout de nerfs, après le match. « Le résultat est fantastique. Nous sommes en demi-finale, c’est exceptionnel. Mais je ne suis pas satisfait de la prestation. L’engagement est là. Mais nous nous sommes compliqué la tâche avec notre façon de jouer : négligents, avec beaucoup de fautes techniques, pas assez rapides, pas assez réguliers. Nous avons eu de la chance aujourd’hui ! »

    Des propos qui ont laissé le héros du match perplexe. Interrogé pour savoir si cette franchise de Tuchel pouvait rehausser les exigences et motiver l’équipe à mieux faire, Bellingham a réagi avec agacement.

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    Comment Bellingham a-t-il réagi aux critiques de Tuchel ?

    « Peut-être. Mais il ignore peut-être ce que c’est que d’affronter Erling Haaland, Ødegaard, Nusa et Sörloth dans de telles conditions. Ce n’est pas facile de jouer contre cette équipe », a rétorqué Bellingham, visiblement agacé. 

    Le milieu de terrain faisait ainsi référence aux conditions climatiques régnant en Floride : le match à Miami s’est disputé sous une température de 31 °C et une humidité extrême.

  • Bellingham le rappelle : « On ne gagne pas tous les matchs en effectuant 1 000 passes. »

    Bellingham poursuit : « Nous avons cherché à instaurer une dynamique positive et, désormais que nous figurons parmi les quatre derniers qualifiés, nous devons maintenir cet élan. »

    L’auteur d’un doublé a insisté sur la cohésion du groupe : « Je ne saurais trop dire du bien de mes coéquipiers. On ne gagne pas tous les matchs en effectuant 1 000 passes. Parfois, il faut aussi savoir gagner de manière peu élégante. C’est ce que nous avons encore réussi à faire aujourd’hui », a déclaré le joueur de 23 ans.

    En demi-finale, l’Angleterre défiera l’Argentine, tenante du titre, mercredi prochain à 21 heures, heure allemande.

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