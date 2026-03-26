Polémique en France : le match du PSG reporté en raison des engagements des Parisiens en Ligue des champions. Le Lens : « La Ligue 1 cède aux intérêts d'une partie »

Le problème, c'est que le Racing Club de Lens n'était pas d'accord. Le club, qui compte dans ses rangs l'ancien capitaine de l'Udinese Florian Thauvin, a publié un communiqué très virulent :

« Le 6 mars, le calendrier du match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain a été défini, établissant officiellement un cadre auquel tous auraient dû se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de modération, le Racing Club de Lens a informé le Paris Saint-Germain, dès le début, de son intention de ne pas modifier la date.

Fidèle à son engagement en faveur de la stabilité sportive, le club avait également choisi de s’abstenir de toute communication publique à ce sujet. Cependant, la récente vague de déclarations, d’interventions et de propositions diverses nous a amenés à rompre ce silence. Il nous semble qu’un sentiment inquiétant se répand : celui d’un championnat français progressivement relégué au rang de simple variable pour satisfaire les impératifs européens de certaines parties. Changer la date de ce match aujourd’hui signifierait que le Racing Club de Lens se retrouverait sans compétition pendant 15 jours, suivis de matchs tous les trois jours : un calendrier qui ne correspond ni à celui établi en début de saison, ni aux ressources d’un club qui pourrait absorber ce type de contrainte supplémentaire sans conséquences.

Il semblerait donc que le dixième club le plus riche du championnat doive s’adapter aux exigences des clubs les plus puissants, au nom d’intérêts qui dépassent désormais clairement la sphère nationale, déjà allégée ces dernières saisons (Ligue 1 réduite à 18 équipes, suppression de la Coupe de la Ligue). Au-delà de ce cas particulier, la question qui se pose est plus fondamentale : celle du respect dû à la compétition elle-même. Il est légitime de s’interroger sur cet aspect lorsque, sur son propre territoire, le championnat semble parfois être relégué au second plan par rapport à d’autres ambitions, aussi légitimes soient-elles. Le Racing Club de Lens reste fidèle au principe d’équité, de clarté des règles et de respect pour tous les participants. Des principes simples, pour un football français équitable et respecté. »