Le match Lens-PSG, comptant pour la 29e journée de Ligue 1, a été reporté afin de permettre aux joueurs de Luis Enrique de se reposer entre les deux manches des quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Une pratique également adoptée aux Pays-Bas, mais mise en place cette année par la LFP dans le cas de Strasbourg, dont le match contre Brest a été reporté afin de préparer au mieux les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence contre Mayence.
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Polémique en France : le match du PSG reporté en raison des engagements des Parisiens en Ligue des champions. Le Lens : « La Ligue 1 cède aux intérêts d'une partie »
RIEN À FAIRE POUR LE LENS
Le problème, c'est que le Racing Club de Lens n'était pas d'accord. Le club, qui compte dans ses rangs l'ancien capitaine de l'Udinese Florian Thauvin, a publié un communiqué très virulent :
« Le 6 mars, le calendrier du match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain a été défini, établissant officiellement un cadre auquel tous auraient dû se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de modération, le Racing Club de Lens a informé le Paris Saint-Germain, dès le début, de son intention de ne pas modifier la date.
Fidèle à son engagement en faveur de la stabilité sportive, le club avait également choisi de s’abstenir de toute communication publique à ce sujet. Cependant, la récente vague de déclarations, d’interventions et de propositions diverses nous a amenés à rompre ce silence. Il nous semble qu’un sentiment inquiétant se répand : celui d’un championnat français progressivement relégué au rang de simple variable pour satisfaire les impératifs européens de certaines parties. Changer la date de ce match aujourd’hui signifierait que le Racing Club de Lens se retrouverait sans compétition pendant 15 jours, suivis de matchs tous les trois jours : un calendrier qui ne correspond ni à celui établi en début de saison, ni aux ressources d’un club qui pourrait absorber ce type de contrainte supplémentaire sans conséquences.
Il semblerait donc que le dixième club le plus riche du championnat doive s’adapter aux exigences des clubs les plus puissants, au nom d’intérêts qui dépassent désormais clairement la sphère nationale, déjà allégée ces dernières saisons (Ligue 1 réduite à 18 équipes, suppression de la Coupe de la Ligue). Au-delà de ce cas particulier, la question qui se pose est plus fondamentale : celle du respect dû à la compétition elle-même. Il est légitime de s’interroger sur cet aspect lorsque, sur son propre territoire, le championnat semble parfois être relégué au second plan par rapport à d’autres ambitions, aussi légitimes soient-elles. Le Racing Club de Lens reste fidèle au principe d’équité, de clarté des règles et de respect pour tous les participants. Des principes simples, pour un football français équitable et respecté. »
LE CLASSEMENT DE LA LIGUE 1
À ce jour, un seul point sépare le PSG et Lens en tête du classement du championnat de France : 60 pour les Parisiens et 59 pour les Giallorossi. Cependant, Paris a un match en moins, et l'avance pourrait donc atteindre 4 points après 27 journées sur 34. Lens-PSG est une occasion cruciale de relancer la course au titre, et disputer ce match entre les deux rencontres contre Liverpool aurait été difficile pour Kvaratskhelia et ses coéquipiers. Ce ne sera pas le cas, mais la polémique fait rage en France.