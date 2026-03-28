Polémique autour de Lukaku, De Bruyne : « Une situation qui n'est bonne pour personne. Il y a trop de bruit autour de Naples »

L'affaire Romelu Lukaku ne semble pas près de s'apaiser au sein du Napoli. Le conflit est total entre le club et l'attaquant belge, puisque, pour la deuxième journée consécutive, l'ancien joueur de l'Inter et de la Roma ne s'est pas présenté à Castelvolturno pour les entraînements en vue du match crucial contre le Milan.





S'il ne se présente pas d'ici mardi au stage d'entraînement, il sera écarté de l'effectif, mais son coéquipier en club et en sélection nationale, Kevin De Bruyne, est intervenu pour tenter d'apaiser la polémique. S'exprimant depuis la Belgique, il a souligné que cette tension ne faisait de bien à personne.



