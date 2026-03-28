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Emanuele Tramacere

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Polémique autour de Lukaku, De Bruyne : « Une situation qui n'est bonne pour personne. Il y a trop de bruit autour de Naples »

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R. Lukaku
K. De Bruyne
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SSC Naples vs AC Milan
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D'ici mardi, l'attaquant belge devra revenir en Italie, sinon il sera écarté de l'effectif

L'affaire Romelu Lukaku ne semble pas près de s'apaiser au sein du Napoli. Le conflit est total entre le club et l'attaquant belge, puisque, pour la deuxième journée consécutive, l'ancien joueur de l'Inter et de la Roma ne s'est pas présenté à Castelvolturno pour les entraînements en vue du match crucial contre le Milan.


S'il ne se présente pas d'ici mardi au stage d'entraînement, il sera écarté de l'effectif, mais son coéquipier en club et en sélection nationale, Kevin De Bruyne, est intervenu pour tenter d'apaiser la polémique. S'exprimant depuis la Belgique, il a souligné que cette tension ne faisait de bien à personne.


  • QUE S'EST-IL PASSÉ ?

    La saison de Lukaku à Naples n'est certainement pas mémorable. L'attaquant belge, victime d'une grave blessure une semaine après le début de la saison, a de fait compromis les cinq mois suivants et aujourd'hui, bien qu'il soit de nouveau à la disposition d'Antonio Conte, il n'est pas encore remis à 100 %.


    Le sélectionneur belge Rudi Garcia ne l'a pas convoqué pour les deux matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique prévus pendant cette trêve, mais Lukaku a tout de même choisi de quitter Naples pour rentrer dans son pays et poursuivre son programme de rééducation physique avec son préparateur personnel.

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  • IL DOIT ARRIVER EN ITALIE D'ICI MARDI, SINON IL SERA EXCLU DE L'ÉQUIPE

    Lukaku n'a toutefois pas pris cette décision en accord avec le club qui, au contraire, s'attendait à ce que l'attaquant se présente à l'entraînement à Castelvolturno aux côtés des autres joueurs non convoqués par leurs sélections nationales respectives.


    À ce jour, comme le rapporte Sky Sport, le joueur s'est vu signifier une sorte d'ultimatum : s'il ne se présente pas à Naples d'ici mardi, il y a de fortes chances qu'il soit écarté de l'effectif.

  • DE BRUYNE LE DÉFEND : « UNE SITUATION DÉFAVORABLE POUR TOUT LE MONDE »

    Dans l'affaire Lukaku, son coéquipier en club et en sélection, Kevin De Bruyne, s'est également exprimé au micro de VTM Nieuws en Belgique. Pour l'ancien joueur de Manchester City, cette situation ne profite à personne, tout en rappelant qu'il y a beaucoup trop de bruit autour du club napolitain : « Il y a toujours beaucoup de bruit autour de Naples. Ce genre de situation y est considérablement amplifié. Je ne connais pas tous les détails de ce qui s'est passé entre les deux parties. Mais l'année de Romelu n'a pas été facile. Il a connu plusieurs problèmes, dont cette blessure. Cette situation n'est positive pour personne, pas même pour la Belgique, car nous avons besoin de lui. »


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